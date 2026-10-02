RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 2 octobre

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2 octobre - Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Amazon AMZN.O a conclu un accord à l’amiable dans le cadre d’un procès concernant des plaintes relatives à des livraisons tardives dans les zones à faibles revenus. Le géant de la technologie remboursera 7,25 millions de dollars de frais d’abonnement Prime aux clients concernés et versera 1 million de dollars supplémentaires pour régler le litige intenté par le district de Columbia.

- FlyDubai fait l'objet d'une enquête après une agression dans le cockpit. Les Émirats arabes unis ont déclaré mener l'enquête sur cet incident, et la liaison de FlyDubai entre Dubaï et Tel-Aviv a été suspendue.

- Bill Pulte, directeur de l’Agence fédérale de financement du logement nommé par le président Trump, a pris cette semaine des mesures pour réduire les effectifs du bureau de l’inspecteur général chargé de contrôler ses actions, ce qui a poussé les démocrates du Congrès à réclamer sa démission.

- Une coalition de 21 États et de quatre villes a intenté jeudi un procès contre l'administration Trump pour sa décision de supprimer toutes les limites imposées aux émissions des centrales électriques responsables du réchauffement climatique.