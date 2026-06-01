RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 1er juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Nvidia NVDA.O a annoncé avoir développé une nouvelle puce baptisée RTX Spark qui équipera les ordinateurs portables et de bureau de Dell, HP, Microsoft, Lenovo et d'autres marques.

- Ces dernières semaines, les forces américaines ont contribué à coordonner le passage de dizaines de navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.

- Une porte-parole du président taïwanais, Lai Ching-te, a critiqué Pékin pour avoir expulsé de Chine un journaliste du New York Times en réponse à la participation par vidéoconférence de M. Lai au sommet Times DealBook qui s'est tenu à New York en décembre.