RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 16 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Bela Bajaria, directrice des contenus de Netflix NFLX.O , quitte après dix ans au sein de l’entreprise; Peter Rice, ancien cadre de Fox FOXA.O et de Disney DIS.N , devrait lui succéder la semaine prochaine.

- Tesla TSLA.O a dévoilé une nouvelle version de son Roadster, précisant que cette voiture de sport serait équipée de propulseurs capables de passer de 0 à 60 mph en moins d’une seconde et de décoller brièvement du sol.

- L’ingénieur d’OpenAI accusé d’avoir installé un dispositif d’enregistrement secret au sein de l’entreprise a récemment déclaré qu’il avait conseillé des agences gouvernementales saoudiennes en matière de technologie et qu’il figurait parmi les associés d’une société aux côtés du prince Khalid bin Bader Al Saud.

- L'administration Trump a intenté une action en justice contre l'État de Californie et un responsable électoral du comté de Los Angeles, afin de bloquer temporairement le dépouillement des bulletins de vote par correspondance d'environ 20 000 électeurs qu'elle soupçonne de ne pas être citoyens américains.