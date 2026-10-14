RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 14 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- OpenAI a déclaré avoir découvert un dispositif de surveillance caché dans une salle de conférence, avoir remonté la piste jusqu’à un employé et indiqué que ce dernier avait été arrêté par le FBI.

- Bank of America BAC.N s’est vu infliger une amende de 1,2 milliard de dollars pour ne pas avoir détecté des opérations de blanchiment d’argent et d’autres transferts suspects impliquant des pays tels que la Russie, la Biélorussie et le Mexique, malgré les avertissements préalables des autorités de régulation.

- Un juge fédéral a une nouvelle fois bloqué l'interdiction prononcée par le président américain Donald Trump visant à exclure CNN, MS NOW et Politico de la Maison Blanche.

- Un groupe bipartite de sénateurs américains a exhorté le président américain Donald Trump à revenir sur son assouplissement des sanctions concernant les exportations russes de diesel.