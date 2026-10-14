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Chine : les exportations bondissent en septembre
information fournie par Boursorama avec AFP 14/10/2026 à 08:10

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( ISNA / AMIRHOSSEIN KHORGOOEI )

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Les exportations chinoises ont bondi en septembre, selon des données officielles publiées mercredi, rapprochant le pays d'un excédent commercial record en 2026, au risque de raviver les critiques de Washington et Bruxelles sur le déséquilibre des échanges.

De nombreux responsables occidentaux reprochent régulièrement à Pékin de favoriser ses industriels au détriment de la concurrence internationale, ce que le géant asiatique conteste.

Dans le détail, les exportations de la Chine ont progressé de 36,3 % sur un an en septembre, selon les Douanes chinoises. Il s'agit d'un chiffre largement supérieur à la prévision médiane de 25,7 %, anticipée par un panel d'analystes interrogés par Bloomberg.

Les importations ont elles aussi fortement augmenté, de 31 % sur un an.

Au total, la deuxième économie mondiale a enregistré un excédent commercial le mois dernier de 133,5 milliards de dollars (119 milliards d'euros), son niveau mensuel le plus élevé depuis janvier 2025.

L'excédent commercial cumulé de la Chine s'élevait à 938,1 milliards de dollars fin septembre, laissant entrevoir un nouveau record annuel après les 1.200 milliards de dollars atteints l'an passé.

Face à une demande intérieure qui reste nettement moins dynamique, Pékin s'appuie largement sur les exportations pour atteindre son objectif de croissance annuelle, fixé "entre 4,5 % et 5 %".

Mais cette envolée des exportations suscite des critiques croissantes de la part de plusieurs grands partenaires commerciaux de la Chine, notamment les États-Unis et l'Union européenne (UE).

Les exportations chinoises vers les États-Unis ont encore bondi de 39,6 % sur un an en septembre. Elles ont profité d'un effet de base favorable, après le recul marqué des échanges l'an dernier dans le contexte de la guerre commerciale entre les deux pays.

Dans le même temps, les exportations vers l'UE ont progressé de 25,3 %, tandis que les importations en provenance des Vingt-Sept étaient stables.

Bruxelles juge "insoutenable" son déficit commercial avec la Chine, qui excède un milliard d'euros par jour, et affirme vouloir rééquilibrer sa relation commerciale avec Pékin.

1 commentaire

  • 08:29

    Bravo à Chine mais tristesse chez nous d être aussi naïf . Pour un produit chinois qui coûte moitié prix à fabriquer alors exemple 10 euros chez eux 20 chez nous on ajoute la TVA ça donne 12 euros et 24 pour notre produit l’ écart au final grimpe à 12 € par rapport au produit chinois .Un véritable scandale de pénaliser ainsi le made in France !

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