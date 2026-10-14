L'Europe vue en hausse prudente avant l'inflation américaine

Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets, dans la City de Londres

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi à l'ouverture, l'attention des investisseurs se tournant vers les chiffres ‌de l'inflation américaine prévus plus tard dans la journée, même si les cours élevés du pétrole pourraient limiter les gains.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,18% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent un gain de 0,4% pour ​le Dax à Francfort, de 0,12% pour le FTSE à Londres et de 0,19% pour le Stoxx 600.

Les Bourses européennes reviennent après une séance volatile la veille, les investisseurs ayant eu du mal à trouver un équilibre entre les résultats trimestriels contrastés des entreprises et un certain soulagement alimenté par la baisse des rendements obligataires.

Les incertitudes qui pèsent sur le secteur technologique et, en particulier, sur les fabricants de puces, dans un contexte de concurrence croissante de la part de la Chine, ont renforcé l'intérêt pour ​les valeurs refuges, ce qui a quelque peu atténué les niveaux extrêmes des rendements observés ces dernières semaines.

La séance de ce mercredi réserve toutefois un rendez-vous susceptible de faire à nouveau réagir le marché nerveux de la dette souveraine.

L'indice américain des prix à la consommation pour le mois de septembre sera publié à 12h30 GMT, et ​les économistes prévoient une accélération de l'inflation à 3,6% sur un an, en raison de la remontée des cours de l'énergie. ⁠L'inflation "de base", très surveillée car elle exclut les prix volatils des denrées alimentaires et de l'énergie, devrait avoir progressé de 0,2% en glissement mensuel.

"Le risque est que l'IPC sous-jacent réserve une surprise à la hausse en raison d'une ‌forte demande des consommateurs et d'une hausse des coûts, ce qui ferait grimper les anticipations de marché concernant une hausse des taux de la Fed en octobre, et le dollar américain", déclare Carol Kong, stratège chez la Commonwealth Bank of Australia.

Les opérateurs estiment à 77% la probabilité que la Réserve fédérale (Fed) maintienne son taux directeur inchangé lors de sa réunion des 27 et 28 octobre, tout en ​anticipant un resserrement d'environ 75 points de base d'ici fin 2027, selon l'outil FedWatch de CME ‌Group.

Dans l'ensemble, le climat reste plombé par les cours du pétrole, qui se maintiennent bien au-dessus des 100 dollars le baril, le détroit d'Ormuz continuant de constituer un ⁠obstacle et les investisseurs observant avec inquiétude l'escalade entre l'Arabie saoudite et les rebelles houthis.

Dans la zone euro, la France sera à nouveau sous les feux de la rampe, alors que le projet de budget pour 2027 est en cours d'examen à l'Assemblée nationale et que la deuxième économie de la zone euro est confrontée aux doutes du marché en raison de son déficit galopant qu'elle peine à réduire.

Le Fonds monétaire international (FMI) a exhorté mercredi les pays à prendre des mesures urgentes pour réduire les dépenses ⁠publiques, diminuer les déficits et alléger la dette, avertissant ‌que tout retard dans ces efforts ne ferait que compliquer la tâche dans les années à venir.

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a toutefois minimisé les spéculations concernant une intervention de ⁠Francfort face aux tensions de la dette souveraine, disant que la France devrait résoudre ses propres difficultés par le biais de la politique budgétaire.

LES VALEURS A SUIVRE :

La saison des résultats trimestriels se poursuit mercredi, et les investisseurs devront réagir notamment à ceux du ‌géant néerlandais des semi-conducteurs ASML, qui a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieures aux attentes et a resserré ses prévisions pour 2026.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ⁠baisse mardi, le secteur des semiconducteurs ayant subi de nouvelles pertes en raison des préoccupations sur une concurrence accrue des entreprises chinoises. Les résultats trimestriels des grandes banques ⁠américaines ont, quant à eux, reçu un accueil mitigé.

L'indice Dow ‌Jones a cédé 0,35%, le S&P-500, plus large, a perdu 0,02%, et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,15%.

Citigroup a cédé 5,6% et Goldman Sachs a perdu 0,2% après avoir pourtant battu les attentes de bénéfice au troisième trimestre. ​Wells Fargo a abandonné 3,1%.

JPMorgan Chase, qui a publié un bénéfice inférieur au consensus, a alterné gains et pertes avant de s'établir finalement ‌en baisse de 0,9%.

Les chiffres de Bank of America et Morgan Stanley sont attendues mercredi avant l'ouverture de la Bourse.

EN ASIE

Le secteur des semi-conducteurs se montre plus solide mercredi, ce qui permet un rebond à la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avançant de 0,45% à 68.082,06 points.

En revanche, en ​Chine, la vague de ventes sur les titres liés à la chaîne d'approvisionnement de l'IA s'intensifie, tandis que les investisseurs assimilent les données mitigées sur l'inflation.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations perd 0,72% et le SSE Composite de Shanghaï recule de 0,43%.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,9% sur un an en septembre, contre une hausse de 0,4% le mois précédent, et alors que les analystes attendaient une hausse de 0,3%.

La Bourse de Hong Kong gagne 0,5%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries ⁠à dix ans recule de 1,5 point de base à 5,2022%, tout comme celui du titre à deux ans, qui s'établit à 4,7827%.

La banque centrale américaine doit par ailleurs publier son "Livre beige" à 18h00 GMT, un rapport qui dresse un état des lieux de la situation économique dans les différentes régions des États-Unis.

L'augmentation des coûts d'emprunt pour les États de la zone euro pourrait en outre avoir une incidence sur la réponse de la BCE face à l'inflation, le renchérissement du crédit produisant déjà ses effets, a déclaré Emmanuel Moulin, gouverneur de la Banque de France (BdF), lors de la réunion du FMI qui se tient cette semaine à Bangkok.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,06% face à un panier de devises de référence, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine, tandis que l'euro avance de 0,08% à 1,1207 dollar.

PÉTROLE

Le Brent prend 0,5% à 106,22 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,48% à 94,59 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 OCTOBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Prix ​à la consommation (CPI) septembre +0,6% +0,4%

- sur un an +3,6% +3,4%

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)