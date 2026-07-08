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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 8 juillet
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 04:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

* La Banque d'Angleterre a présenté son projet d'assouplissement des règles relatives au niveau de fonds propres que les banques doivent détenir pour faire face aux chocs, dans le but d'aligner plus étroitement les exigences imposées aux banques britanniques sur les normes internationales, alors que les régulateurs du monde entier subissent des pressions pour revoir les exigences visant à renforcer la résilience.

The Guardian

* John Lewis a mis 200 emplois en péril , car l'enseigne prévoit de fermer les comptoirs proposant des services d'emballage de cadeaux et de change.

* Le don de 5 millions de livres sterling (6,68 millions de dollars) offert à Nigel Farage par un milliardaire du secteur des cryptomonnaies a été signalé à l’Agence nationale contre la criminalité (NCA) par des banquiers qui craignaient qu’il ne s’agisse d’argent blanchi.

The Telegraph

* Un banquier britannique s’apprête à intenter un procès Ferrari RACE.MI , affirmant qu’un défaut du système de freinage de sa supercar l’a conduit à tuer un agent de sécurité à Hong Kong.

* Nick Perry, ancien chef d’état-major adjoint de l’armée britannique, dirigera les opérations de l’OTAN dans l’Atlantique pour la première fois.

Sky News

* Le prince Harry, le fils cadet du roi Charles avec lequel il est en froid, ainsi que d’autres personnalités britanniques de premier plan, ont perdu leurs procès en atteinte à la vie privée contre l’éditeur du Daily Mail, subissant ainsi une défaite cuisante lors de la dernière bataille juridique opposant la famille royale à la presse britannique.

The Independent

* Marks & Spencer MKS.L a annoncé qu’il prenait des mesures dans l’ensemble de ses magasins d’alimentation pour faire face à une chaleur extrême pouvant atteindre 45 degrés Celsius (113 °F), après avoir « peiné » face aux températures caniculaires du mois dernier.

* Des oreillers pour bébés, des sacs de couchage et des articles d’aide à l’alimentation « potentiellement mortels » sont largement vendus sur les places de marché en ligne britanniques, a averti un organisme de surveillance. Les chercheurs de Which? ont trouvé ces articles sur Alibaba, AliExpress, Amazon, eBay, Etsy, OnBuy, TikTok Shop et Wish.

(1 $ = 0,7490 livre)

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