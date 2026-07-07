RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 7 juillet

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Voici les principales informations publiées dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

* Lockheed Martin LMT.N va racheter la société de défense navale Ultra Maritime à la société de capital-investissement Advent pour 3,45 milliards de dollars, renforçant ainsi son portefeuille alors que la demande mondiale en technologies militaires est en forte hausse.

* Jim Ratcliffe a averti que la Chine pratiquait un dumping déloyal de produits chimiques sur le marché européen à des prix non viables, accélérant ainsi la disparition de ce secteur sur le continent.

The Guardian

* Le Wegovy, un comprimé amaigrissant à prendre une fois par jour, est désormais en vente dans les pharmacies traditionnelles et en ligne au Royaume-Uni, mais n’est pas encore disponible via le NHS.

* Le gouvernement écossais s’apprête à envisager un moratoire général sur la construction de nouveaux centres de données, mettant ainsi en péril un pilier essentiel de la stratégie britannique en matière d’IA.

The Telegraph

* L'entrepreneur milliardaire Zuber Issa a accepté d'acheter 85 stations-service au groupe Prax, aujourd'hui en faillite, alors qu'il s'empresse de bâtir un nouvel empire dans le secteur des carburants.

* Le principal conseiller économique d’Andy Burnham a exigé une réforme urgente, affirmant que la récente hausse des taxes n’avait pas permis d’améliorer les services publics.

Sky News

* Sky, filiale de Comcast CMCSA.O , a accepté d’acquérir les chaînes de télévision et le service de streaming de la chaîne britannique ITV ITV.L pour 1,6 milliard de livres sterling (2,14 milliards de dollars), créant ainsi un géant britannique capable de rivaliser avec les acteurs mondiaux que sont YouTube, Netflix, Amazon et Disney.

* Ian Tyler, président par intérim de BP BP.L , a fait part de son intérêt pour occuper le poste de président à titre permanent

(1 $ = 0,7469 livre sterling)