RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 28 juillet

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28 juillet - Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- L'intelligence artificielle ne « supprimera » pas un grand nombre d'emplois et contribuera au contraire à stimuler la productivité, selon le directeur général d'AstraZeneca

AZN.L , l'une des plus grandes sociétés cotées en bourse du Royaume-Uni.

- Le distributeur d’énergie irlandais DCC Energy DCC.L a conclu un accord portant sur sa cession pour 5,75 milliards de livres sterling (7,65 milliards de dollars) à un consortium de sociétés américaines de capital-investissement, KKR KKR.N et Energy Capital Partners, marquant ainsi une nouvelle opération de rachat par des investisseurs étrangers d’une société cotée au Royaume-Uni cette année.

The Guardian

- Le ministre britannique des Affaires étrangères, Ed Miliband, s’apprête à indiquer qu’il placera la crise climatique et le développement international au cœur des relations internationales du Royaume-Uni en occupant le siège de son pays au conseil d’administration de la Banque mondiale.

The Telegraph

- Le Premier ministre britannique Andy Burnham a laissé entendre qu’il envisageait un « impôt sur la succession » de 10 % sur tous les patrimoines afin de financer ses réformes des services sociaux.

Sky News

- Frasers Group FRAS.L , l'enseigne de distribution fondée par le milliardaire Mike Ashley, et Next NXT.L devraient toutes deux présenter des offres avant la date limite fixée par les conseillers de Dickson Poon, propriétaire de Harvey Nichols.

(1 $ = 0,7517 livre sterling)