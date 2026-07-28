 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 28 juillet
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 06:09
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- L'intelligence artificielle ne « supprimera » pas un grand nombre d'emplois et contribuera au contraire à stimuler la productivité, selon le directeur général d'AstraZeneca

AZN.L , l'une des plus grandes sociétés cotées en bourse du Royaume-Uni.

- Le distributeur d’énergie irlandais DCC Energy DCC.L a conclu un accord portant sur sa cession pour 5,75 milliards de livres sterling (7,65 milliards de dollars) à un consortium de sociétés américaines de capital-investissement, KKR KKR.N et Energy Capital Partners, marquant ainsi une nouvelle opération de rachat par des investisseurs étrangers d’une société cotée au Royaume-Uni cette année.

The Guardian

- Le ministre britannique des Affaires étrangères, Ed Miliband, s’apprête à indiquer qu’il placera la crise climatique et le développement international au cœur des relations internationales du Royaume-Uni en occupant le siège de son pays au conseil d’administration de la Banque mondiale.

The Telegraph

- Le Premier ministre britannique Andy Burnham a laissé entendre qu’il envisageait un « impôt sur la succession » de 10 % sur tous les patrimoines afin de financer ses réformes des services sociaux.

Sky News

- Frasers Group FRAS.L , l'enseigne de distribution fondée par le milliardaire Mike Ashley, et Next NXT.L devraient toutes deux présenter des offres avant la date limite fixée par les conseillers de Dickson Poon, propriétaire de Harvey Nichols.

(1 $ = 0,7517 livre sterling)

Valeurs associées

ASTRAZENECA
12 947,000 GBX LSE +2,19%
DCC ENERGY
6 342,500 GBX LSE +0,91%
FRASERS GRP
75,670 GBX LSE -83,98%
KKR & CO
101,645 USD NYSE +2,37%
NEXT
15 065,000 GBX LSE +1,89%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,52 -0,33%
CAC 40
8 406,06 +0,40%
Or
4 041,21 -0,87%
EUR/USD SPOT
1,13646 -0,08%
TOTALENERGIES
74,38 -2,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank