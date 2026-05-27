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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 27 mai
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 06:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

Anne Keast-Butler, directrice du GCHQ, affirme que la Russie provoque « de l’agression et du chaos » en ciblant les infrastructures, les processus démocratiques et les chaînes d’approvisionnement au Royaume-Uni et en Europe.

La Nasa a dévoilé les détails de sa campagne de 20 milliards de dollars visant à établir une présence humaine sur la Lune d’ici 2032.

The Guardian

BP BP.L a démis de ses fonctions son président , Albert Manifold, le conseil d'administration de la compagnie pétrolière ayant déclaré avoir de sérieuses inquiétudes concernant « d'importantes normes de gouvernance, de surveillance et de conduite ».

Le cours de l’action de Ferrari RACE.MI a chuté après la présentation de son premier véhicule électrique tant attendu, le Luce , dont le design s’éloigne des voitures de sport à essence du constructeur italien.

The Telegraph

South East Water fait l’objet d’un regain d’attention de la part des députés après que les robinets se sont taris lors de la vague de chaleur du week-end férié de mai.

La succursale suisse de la First Abu Dhabi Bank FAB.AD a réalisé une série d’investissements dans Market Financial Solutions (MFS), selon les registres de Companies House.

Sky News

Les prêteurs de Crest Nicholson sont sur le point de nommer des conseillers de la City pour mener des négociations décisives visant à alléger la pression sur le bilan du constructeur immobilier.

Gordon Brothers, société spécialisée dans les investissements en difficulté dans le secteur de la distribution, pourrait conclure un accord pour racheter Radley, le fabricant britannique de sacs à main.

Valeurs associées

BP
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FERRARI
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FERRARI
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Gaz naturel
2,89 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
96,88 USD Ice Europ -2,41%
Pétrole WTI
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