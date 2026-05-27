Les Bourses européennes ouvrent en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, davantage intéressées par les promesses de la tech et de l'intelligence artificielle que par les atermoiements diplomatiques au Moyen-Orient.

Tirées par les records enregistrés à Wall Street et en Asie, Paris (+0,40%), Francfort (+0,45%) et Milan (+0,29%) rebondissaient après leur recul de la veille. Londres flirtait avec son point d'équilibre (0,00%), pénalisée par la baisse des cours du pétrole.

Euronext CAC40