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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 2 octobre
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 05:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

* Land Securities Group LAND.L lève 500 millions de livres sterling (659,55 millions de dollars) auprès d’investisseurs afin de financer l’acquisition du centre commercial Metrocentre, situé près de Newcastle.

* La banque brésilienne Nubank a renoncé à conclure un accord avec la banque numérique britannique Monzo, qui aurait pu valoriser cette dernière entre 8 milliards de livres sterling (10,55 milliards de dollars) et 10 milliards de livres sterling.

The Guardian

* Sycamore Partners est en négociations avancées en vue de vendre la chaîne de pharmacies britannique Boots à la famille Weston pour environ 9 milliards de dollars.

* Le gouvernement britannique prévoit d’interdire aux compagnies aériennes de facturer des frais supplémentaires aux parents souhaitant s’asseoir à côté de leurs enfants dans les avions.

The Telegraph

* Les concurrents de BT Group BT.L dans le domaine du haut débit ont averti d’un éventuel litige juridique lié à des problèmes de concurrence concernant son projet de rachat de TalkTalk.

* NatWest NWG.L est confrontée à un nouveau litige concernant la résiliation d'un compte bancaire après que Philip Adkins, un dirigeant du secteur maritime, a accusé sa banque privée Coutts d'avoir clôturé son compte sous de faux prétextes.

Sky News

* Les ministres britanniques ont attribué à EY un contrat afin d’examiner la demande de Tata Steel TISC.NS visant à obtenir un financement supplémentaire des contribuables.

* Goldman Sachs GS.N renforce son partenariat avec Quantum, banque spécialisée dans la construction de logements, grâce à un financement pouvant atteindre 500 millions de livres sterling, à la suite de l’annonce par le Premier ministre britannique Andy Burnham d’un programme de soutien aux primo-accédants.

The Independent

* Syngenta prévoit de suspendre ses activités sur son site de Grangemouth, ce qui pourrait entraîner la suppression d’environ 400 emplois.

(1 dollar = 0,7581 livre sterling)

Fusions / Acquisitions

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NATWEST GRP
663,000 GBX LSE +1,78%
NATWEST GRP
393,910 GBX LSE +225,81%
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