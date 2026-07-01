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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 1er juillet
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 05:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Le Royaume-Uni a déclaré qu’il pourrait intervenir dans le projet de rachat de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance PSKY.O , ce qui pourrait retarder cette opération de 110 milliards de dollars après que les États-Unis et la Chine lui ont donné leur feu vert.

- L’utilisation d’agents basés sur l’IA pour négocier des actifs financiers ou exécuter des demandes de paiement de détail pourrait menacer la stabilité financière et provoquer un "effondrement du marché", a averti un vice-gouverneur de la Banque d’Angleterre.

The Guardian

- Le Premier ministre britannique Keir Starmer s’est engagé à consacrer 15 milliards de livres supplémentaires (20 milliards de dollars) à la modernisation des forces armées britanniques, actuellement en sous-effectif , dans le cadre d’un plan d’investissement longtemps reporté, destiné à préparer le pays aux guerres de demain et à marquer son héritage. - L’UE a réduit de moitié la quantité d’acier en franchise de droits qu’elle acceptera en provenance de l’étranger, mais a accepté des volumes d’importation plus élevés pour plus d’une douzaine de partenaires commerciaux, dont la Grande-Bretagne.

The Telegraph

- Carol Howle , directrice générale adjointe et responsable des opérations de BP BP.L , va prendre sa retraite, a annoncé le géant de l’énergie, prolongeant ainsi un remaniement de sa direction qui a vu la nomination d’un nouveau directeur général et la destitution du président ces derniers mois.

- Le fabricant de vélos pliants Brompton Bicycles a levé plusieurs millions de livres auprès d’investisseurs chinois et français alors qu’il est confronté à un recul de la pratique du vélo dans le contexte de l’après-pandémie.

Sky News

- L’ancien directeur financier de Superdry, Shaun Wills , rejoindra le distributeur discount Poundland le mois prochain, alors que le nouveau propriétaire de la chaîne redouble d’efforts pour relancer cette entreprise en difficulté.

- Les plus grands promoteurs immobiliers britanniques, notamment Barratt Redrow BTRW.L et Taylor Wimpey TW.L , font face à un recours collectif potentiel de plusieurs milliards de livres sterling pour des pratiques anticoncurrentielles présumées, selon une plainte déposée par des consommateurs.

The Independent

- Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que la banque centrale n’était toujours pas pressée de réagir à la hausse des prix du pétrole et que l’inflation était en passe de revenir à son objectif de 2 %, bien que plus tardivement qu’il ne l’aurait souhaité.

- Le distributeur de cuisines Magnet s'apprête à fermer 15 de ses magasins dans le cadre d'un important effort de restructuration visant à consolider sa situation financière.

Fusions / Acquisitions

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