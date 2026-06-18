RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 18 juin

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Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times - Jaguar Land Rover pourrait commencer à fabriquer son modèle phare, le Defender, aux États-Unis afin d’échapper aux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, alors que le plus grand constructeur automobile britannique réoriente ses ventes vers le marché américain.

- Jeff Bezos investit 400 millions de dollars dans CuspAI, une start-up basée à Cambridge qui utilise l’intelligence artificielle pour découvrir de nouveaux matériaux, par l’intermédiaire de son entreprise familiale, Bezos Expeditions.

The Guardian - L’inflation au Royaume-Uni est restée de manière inattendue à 2,8 % en mai, la hausse des coûts énergétiques provoquée par le conflit avec l’Iran ayant été compensée par une progression plus modérée des prix des denrées alimentaires.

- Le site de vente en ligne d’ électroménager AO World

AO.L a annoncé qu’il externalisait jusqu’à 200 postes de son centre d’appels britannique vers l’Afrique du Sud, invoquant la hausse des coûts de main-d’œuvre, alors qu’il versait 20 millions de livres sterling (26,62 millions de dollars) à ses actionnaires.

The Telegraph - Le nouveau directeur général de la BBC, Matt Brittin , a envoyé ce matin un e-mail au personnel pour annoncer que des « choix difficiles » avaient été pris, notamment la suppression de 550 postes.

Sky News - Une banque suédoise détenue par la société de capital-investissement Nordic Capital va fusionner avec Liberis, un prestataire de services financiers aux petites entreprises dont le siège est au Royaume-Uni, dans le cadre d'une opération qui poursuivra la consolidation du marché européen du crédit aux PME.

- Modella Capital est en train de préparer une offre révisée à l'intention des propriétaires des magasins TG Jones, dans le but de les convaincre de soutenir une restructuration décisive de la chaîne.

(1 dollar = 0,7514 livre sterling)