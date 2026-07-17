RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 17 juillet

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

* Eli Lilly LLY.N va racheter AtaiBeckley ATAI.O pour un montant pouvant atteindre 3,8 milliards de dollars, rejoignant ainsi la course lancée par les géants pharmaceutiques pour développer des traitements psychédéliques contre la dépression et d’autres troubles mentaux.

* Le Royaume-Uni a nationalisé British Steel, en reprenant entièrement le contrôle de cette entreprise déficitaire qui appartenait auparavant à des investisseurs chinois, dans le but de préserver l’avenir de la production sidérurgique dans le pays.

The Guardian

* Vodafone VOD.L a réglé un litige de longue date intenté par 62 de ses anciens franchisés qui accusaient le groupe de téléphonie mobile de s’être "enrichi indûment" à leurs dépens à hauteur de 85 millions de livres sterling (114,44 millions de dollars).

* Uber UBER.N a accepté jeudi d'acquérir la société allemande Delivery Hero DHER.DE pour une valeur de 14,8 milliards de dollars, afin de créer le plus grand groupe de livraison de repas hors de Chine et de contrer la concurrence croissante de ses rivaux américains et européens.

The Telegraph

* Les caissiers du géant de la grande distribution Asda travailleront également dans les entrepôts des magasins dans le cadre de la dernière tentative de redressement de cette chaîne criblée de dettes, qui peine à redresser la barre après une baisse de ses ventes.

Sky News

* La société Osborne & Little, spécialisée dans les tissus et les papiers peints et cofondée par le père de l'ancien chancelier George Osborne, envisage une cession près de 60 ans après sa création.

* Le principal conseiller économique du Premier ministre britannique sortant Keir Starmer, Varun Chandra, restera à Downing Street sous le mandat d’Andy Burnham, le futur Premier ministre souhaitant assurer la continuité dans les domaines politiques clés.

The Independent

* ABB ABBN.S dispose de 14 milliards de dollars pour de nouvelles acquisitions, a déclaré jeudi son directeur général, Morten Wierod, après que le groupe d'ingénierie suisse a annoncé le rachat, pour un montant record de 5,5 milliards de dollars, de la société britannique d'automatisation Rotork

ROR.L .

(1 dollar = 0,7428 livre sterling)