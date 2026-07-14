RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 14 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

* Le producteur de diamants De Beers prévoit de suspendre la production de sa mine de Venetia, en Afrique du Sud, pendant deux ans, a-t-il annoncé, dans le cadre d’une initiative plus large visant à rationaliser ses activités et à réduire ses coûts afin de faire face à la faiblesse persistante du marché des diamants bruts.

* AkzoNobel AKZO.AS a reçu plusieurs propositions de la part de Nippon Paint 4612.T visant à racheter son activité de peintures décoratives, évaluée à 7,5 milliards d’euros (8,54 milliards de dollars), a-t-il indiqué.

The Guardian

* Volkswagen VOWG_p.DE pourrait devoir supprimer environ 50.000 emplois supplémentaires pour rester dans la course face à ses concurrents sur un marché automobile de plus en plus concurrentiel, a déclaré son directeur général à ses collaborateurs dans une note interne.

* AGC Chemicals Europe mène actuellement des consultations avec ses employés et leurs représentants syndicaux au sujet de son projet de cessation d’activité de son usine de fabrication située dans le Lancashire.

The Telegraph

* Tom Blomfield, fondateur de la banque en ligne Monzo, est la dernière personnalité de premier plan à rejoindre Anthropic.

* L’opérateur du réseau électrique britannique a lancé une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles des membres du personnel auraient dissimulé des défaillances du système susceptibles d’avoir entraîné des coupures de courant.

Sky News

* Ian Cheshire, président du conseil d'administration de la société britannique Spire Healthcare SPI.L , va quitter ses fonctions dans les mois à venir et pourrait être remplacé par l'un des administrateurs non exécutifs actuels de la société.

(1 dollar = 0,8780 euro)