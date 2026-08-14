RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 14 août

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Frasers, la société du magnat britannique de la distribution Mike Ashley, a racheté la chaîne de grands magasins Harvey Nichols alors qu’elle était sous administration judiciaire, dans le cadre d’un accord de rachat pré-arrangé (pre-pack) préservant environ 1 000 emplois, les six magasins britanniques de l’enseigne ainsi que ses activités en ligne et ses franchises internationales.

The Guardian

L'entreprise britannique de défense BAE Systems va verser 26,7 millions de livres sterling (36,02 millions de dollars) dans le cadre d'un accord à l'amiable conclu avec le Département d'État américain après avoir enfreint plus de 100 fois la réglementation américaine en matière d'exportation d'armes.

The Telegraph

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a accusé les compagnies des eaux de traiter leurs clients comme « un chèque en blanc » après que plus d’une douzaine d’entre elles ont annoncé une hausse des factures pour des millions de foyers soumis à des restrictions d’arrosage.

Sky News

La police britannique des transports a indiqué que le déraillement d’un train de voyageurs près de la gare de Lewes, dans le sud-est de l’Angleterre, avait fait deux blessés graves et 18 autres blessés moins gravement, tous transportés à l’hôpital; aucun décès n’a été signalé.

The Independent

Un important feu de broussailles s'est déclaré à Stourbridge, dans le centre de l'Angleterre, touchant six propriétés et provoquant des problèmes de santé liés à la chaleur et à la fumée chez deux personnes. Les pompiers des West Midlands ont indiqué que l'incendie touchait plusieurs endroits autour d'Ounty John Lane, de Racecourse Lane et de Stourbridge Road.

(1 $ = 0,7412 livre sterling)