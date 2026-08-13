RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 13 août

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times La flambée de la valorisation des valeurs asiatiques du secteur des semi-conducteurs, ainsi que sa participation de 1,2 milliard de dollars dans SpaceX SPCX.O , ont permis au fonds souverain norvégien d’enregistrer son meilleur trimestre depuis six ans.

Karoline Leavitt démissionne de son poste de porte-parole de la Maison Blanche, privant ainsi le président Trump de l'une de ses porte-parole les plus combatives à l'approche des élections de mi-mandat de novembre.

The Guardian Les navires commerciaux transitant par le canal de Panama sont confrontés à une hausse des coûts en raison des perturbations liées à la guerre en Iran et à la baisse du niveau des eaux due au phénomène El Niño particulièrement intense cette année.

The Telegraph Thames Water doit faire face à au moins 1.000 fuites par semaine alors que la crise de sécheresse qui touche la Grande-Bretagne provoque des ruptures de canalisations dans toute la capitale.

Sky News Le groupe Frasers de Mike Ashley espère annoncer jeudi l'acquisition de Harvey Nichols dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité "pre-pack".

Les clients peuvent s’attendre à des indemnisations pouvant atteindre 70 £ (94,40 $), dans le cadre d’un procès collectif historique contre Mastercard MA.N l’année prochaine, après un règlement à l’amiable de 200 millions de livres sterling.

The Independent

Deux vagues de chaleur estivales successives ont fait perdre 4,4 milliards de livres sterling (5,93 milliards de dollars) à l’économie britannique depuis le début de l’année, selon une nouvelle étude, qui prévient que d’autres pertes sont à craindre alors que les températures caniculaires deviennent la nouvelle norme.

(1 dollar = 0,7416 livre sterling)