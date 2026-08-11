RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 11 août

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Le coût pour les consommateurs lié au fait de payer les parcs éoliens pour qu'ils s'arrêtent lorsque le réseau électrique britannique est saturé a déjà dépassé le milliard de livres sterling cette année et est en passe d'atteindre un nouveau record annuel.

- La pop star américaine Beyoncé a acquis le contrôle total de la marque de whisky qu’elle a créée il y a deux ans avec LVMH LVMH.PA , le groupe français de luxe.

The Guardian

- Les collectivités locales pourront refuser l'ouverture de nouveaux bureaux de paris et de salles de jeux pour adultes, tandis que les magasins de cigarettes électroniques seront soumis à un permis d'urbanisme, selon des projets qui, d'après Downing Street, pourraient entrer en vigueur dès le début de l'année prochaine.

- Des millions de foyers en Grande-Bretagne pourraient être confrontés à des coupures d’électricité à court terme en vertu de nouvelles règles visant à aider le gestionnaire du réseau électrique à éviter des pannes généralisées lorsque les réserves d’énergie s’épuisent.

The Telegraph

- Luigi Bucci, analyste en chef chez Moody's , a déclaré que l'agence de notation avait lancé un examen après avoir conclu que le rachat d'easyJet EZJ.L par Apollo Global Management APO.N « entraînerait une détérioration significative du profil de crédit d'easyJet ».

Sky News

- Un consortium comprenant le fondateur d'Amazon , Jeff Bezos, est sur le point de conclure un accord visant à acquérir environ un tiers des parts du Liverpool Football Club.

The Independent

- Cambridge Aerospace, une entreprise britannique de défense , a atteint une valorisation de 2,5 milliards de livres sterling (soit 3,38 milliards de dollars) à l’issue d’un tour de table qui en fait l’une des start-ups les plus valorisées du Royaume-Uni.

(1 dollar = 0,7407 livre)