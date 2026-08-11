 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 11 août
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 04:49
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Le coût pour les consommateurs lié au fait de payer les parcs éoliens pour qu'ils s'arrêtent lorsque le réseau électrique britannique est saturé a déjà dépassé le milliard de livres sterling cette année et est en passe d'atteindre un nouveau record annuel.

- La pop star américaine Beyoncé a acquis le contrôle total de la marque de whisky qu’elle a créée il y a deux ans avec LVMH LVMH.PA , le groupe français de luxe.

The Guardian

- Les collectivités locales pourront refuser l'ouverture de nouveaux bureaux de paris et de salles de jeux pour adultes, tandis que les magasins de cigarettes électroniques seront soumis à un permis d'urbanisme, selon des projets qui, d'après Downing Street, pourraient entrer en vigueur dès le début de l'année prochaine.

- Des millions de foyers en Grande-Bretagne pourraient être confrontés à des coupures d’électricité à court terme en vertu de nouvelles règles visant à aider le gestionnaire du réseau électrique à éviter des pannes généralisées lorsque les réserves d’énergie s’épuisent.

The Telegraph

- Luigi Bucci, analyste en chef chez Moody's , a déclaré que l'agence de notation avait lancé un examen après avoir conclu que le rachat d'easyJet EZJ.L par Apollo Global Management APO.N « entraînerait une détérioration significative du profil de crédit d'easyJet ».

Sky News

- Un consortium comprenant le fondateur d'Amazon , Jeff Bezos, est sur le point de conclure un accord visant à acquérir environ un tiers des parts du Liverpool Football Club.

The Independent

- Cambridge Aerospace, une entreprise britannique de défense , a atteint une valorisation de 2,5 milliards de livres sterling (soit 3,38 milliards de dollars) à l’issue d’un tour de table qui en fait l’une des start-ups les plus valorisées du Royaume-Uni.

(1 dollar = 0,7407 livre)

Sport

Valeurs associées

AMAZON.COM
278,0900 USD NASDAQ +1,32%
APOLLO GLB MGMT
132,030 USD NYSE +3,58%
EASYJET
671,700 GBX LSE -0,49%
LVMH
483,1500 EUR Euronext Paris +0,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,05 +1,33%
HAFFNER ENERGY
0,545 +5,01%
2CRSI
29,14 +1,53%
Or
4 361,27 -0,63%
CAC 40
8 729,21 +0,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank