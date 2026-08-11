Luis Enrique a son favori pour le Ballon d'or

Candidat étonnant ou légitime ? De retour ce lundi dans le groupe du Paris Saint-Germain après son titre de champion du monde avec l’Espagne, Fabián Ruiz a été accueilli par une haie d’honneur. Le numéro 8 du PSG a été vivement félicité par ses coéquipiers, mais aussi par Luis Enrique. Le coach espagnol a même considéré le milieu de la Roja comme un potentiel futur Ballon d’or.

« Et Fabian Ballon d’or »

Entre deux exercices à l’entraînement , Enrique a énuméré les trophées remportés par Fabián Ruiz ces dernières années « Mondial, Euro, back to back (en Ligue des champions, Ligue des Nations », avant d’exclamer : « Ballon d’or ». Vainqueur des deux compétitions suprêmes cette année, la Coupe du monde et la C1, Ruiz sera dans la liste des favoris du Ballon d’or 2026, décerné le 26 octobre prochain à Londres. De là à ce que l’Espagnol le gagne comme le prétend Luis Enrique, rien n’est moins sûr.…

MBC pour SOFOOT.com