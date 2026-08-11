L'UEFA se repositionne sur l'utilisation de la VAR

L’UEFA signe son grand retour dans le monde du football. En marge de la saison 2026-2027 , l’instance européenne a décidé de se repositionner sur l’utilisation de la VAR et de créer Clair Line , un guide qui permet aux arbitres de suivre des consignes précises quant au recours, ou non, de la VAR sur une action . À L’Équipe , Roberto Rosetti, arbitre en chef à l’UEFA, annonce plus précisément un manuel qui « rassemble plus de 150 situations d’arbitrage et fournit des orientations détaillées sur la manière dont les lois du jeu doivent être interprétées et sur les cas dans lesquels le VAR doit intervenir ».

Encore une fois, l’UEFA et la FIFA se chamaillent

Rosetti veut donc revenir à une utilisation de la vidéo « qu’en cas d’erreur claire et évidente ». Ce choix démarque encore l’UEFA de la FIFA, l’instance internationale ne communiquant pas de règles précises à ses arbitres. La FIFA leur laisse aussi un recours possible à la VAR selon leur propre jugement . Le patron de l’arbitrage européen critique ainsi une VAR dont l’utilisation actuelle « s’intéresse à des choses microscopiques ». …

ABS pour SOFOOT.com