RÉSUMÉ 5-Des pétroliers transportant du brut saoudien font demi-tour alors que les Houthis ouvrent un nouveau front dans la guerre entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute « Trump » aux paragraphes 5-6 et 26)

* Des pétroliers avaient chargé du pétrole brut saoudien à destination de la Chine et de l'Inde

* Les forces américaines et iraniennes échangent des frappes

* Les forces iraniennes prennent pour cible des sites américains dans le Golfe et en Jordanie

* Des signes d'efforts diplomatiques pour désamorcer le conflit

par Jana Choukeir, Nayera Abdallah et Elwely Elwelly

Deux pétroliers transportant du pétrole brut saoudien vers l’Asie ont fait demi-tour mardi en mer Rouge après avoir reçu des menaces des Houthis yéménites, proches de l’Iran, alors qu’un conflit au Moyen-Orient qui ne cesse de s’étendre perturbait le trafic maritime dans deux des goulets d’étranglement énergétiques les plus critiques au monde.

Les forces américaines ont bombardé des cibles dans le sud et l’ouest de l’Iran pendant la nuit, tandis que Téhéran a pris pour cible des sites américains à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie, et qu’un pétrolier a été touché dans le détroit d’Ormuz, à l’embouchure du golfe.

L’Iran a déclaré avoir frappé des infrastructures appartenant à Amazon AMZN.O à Bahreïn, où l’entreprise technologique américaine exploite un centre de données régional. Amazon n’a pas immédiatement réagi et Reuters n’a pas pu vérifier cette information.

Les Houthis , qui contrôlent le nord et l’ouest du Yémen, y compris la côte à l’embouchure de la mer Rouge, ont annoncé lundi un blocus naval contre l’Arabie saoudite, ouvrant ainsi un nouveau front potentiel dans la guerre . Dans une lettre adressée aux armateurs, ils ont menacé d’attaquer tout navire chargeant ou déchargeant du pétrole saoudien.

Le président américain Donald Trump a déclaré que les Houthis n’avaient pas encore fermé Bab el-Mandeb, le détroit dit “Porte des Larmes” menant à la mer Rouge, et a menacé d’agir contre eux s’ils le faisaient.

“Pour l’instant, cela ne s’est pas produit. Cela pourrait arriver, mais nous nous en occupons. Si une telle situation se présente, nous y remédierons”, a déclaré Donald Trump.

Mais l’annonce des Houthis semblait déjà avoir un impact. Deux pétroliers qui venaient de charger du brut saoudien à destination de la Chine et de l’Inde dans le port de Yanbu, sur la mer Rouge, ont fait demi-tour mardi, mettant le cap sur le canal de Suez plutôt que de passer par Bab el-Mandeb pour rejoindre l’océan Indien.

“Ces développements constituent les premiers changements confirmés dans les itinéraires des pétroliers commerciaux à la suite de l’embargo imposé par les Houthis et sont susceptibles d’accroître les perturbations des exportations de pétrole brut saoudien et des flux maritimes régionaux”, a déclaré mardi le groupe britannique de gestion des risques maritimes Vanguard.

La guerre ayant fermé le détroit d’Ormuz, qui permet de sortir du golfe, la mer Rouge a servi de principale voie alternative pour l’acheminement de millions de barils de pétrole saoudien par jour, détournés par oléoduc via Yanbu.

Les cours du pétrole ont progressé de plus de 2% mardi, le Brent s’établissant au-dessus de 91 dollars le baril et l’essence américaine repassant au-dessus de 4 dollars le gallon.

LES ÉTATS-UNIS FRAPPENT LE SUD ET L'OUEST DE L'IRAN

Le Commandement central américain a déclaré avoir frappé des centres de commandement militaires iraniens, des installations navales, des sites de lancement de missiles et de drones ainsi que des systèmes de défense aérienne lors de sa dernière série de frappes, qui se poursuivent chaque nuit depuis plus d’une semaine et demie.

Des explosions ont été entendues aux alentours de la ville de Shiraz, dans le sud de l’Iran, ont rapporté les médias d’État. Konarak et Chabahar, sur la côte sud, ainsi que la ville de Khorramabad et un site civil situé à l’extérieur de la ville d’Abdanan, toutes deux situées à l’ouest, ont toutes été prises pour cibles, selon les médias. Plus tard, l’agence de presse IRNA a cité un responsable de Khorramabad affirmant qu’aucune attaque ennemie n’avait eu lieu dans cette ville.

Cinquante civils ont été tués et 500 blessés lors des récentes frappes américaines contre l’Iran, a déclaré un responsable du ministère de la Santé. Washington a fait état de la mort de trois soldats américains ces derniers jours dans la région et affirme punir l’Iran pour leur mort.

L'IRAN LANCE DES FRAPPES DANS TOUTE LA RÉGION

Les États-Unis et l’Iran testent les limites de l’escalade depuis l’effondrement, ce mois-ci, d’un accord provisoire conclu il y a quelques semaines pour mettre fin aux combats.

L’Iran a lancé mardi de nouvelles attaques à travers le Golfe, où les récentes frappes contre des installations de dessalement ont suscité des inquiétudes quant à des pénuries dans les pays désertiques qui dépendent presque entièrement du dessalement de l’eau de mer pour leur approvisionnement en eau potable.

Le Koweït a déclaré avoir riposté à une attaque de drones et de missiles mardi après-midi. Le Koweït a signalé ces derniers jours des attaques ayant endommagé des centrales électriques qui produisent également de l’eau douce.

Des sirènes ont retenti à Bahreïn, où les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir pris pour cible des infrastructures appartenant à Amazon, en réponse à ce qu’ils ont qualifié de frappe américaine sur le chantier d’une centrale nucléaire iranienne en projet.

Les médias d'État iraniens ont rapporté que les forces iraniennes avaient également lancé des attaques contre des casernes militaires américaines à Bahreïn et des bases au Koweït et en Jordanie.

DES PÉTROLIERS TOUCHÉS

L'agence de sécurité maritime UKMTO a déclaré mardi qu'un pétrolier dans le détroit d'Ormuz avait signalé avoir été touché par un projectile, forçant son équipage à abandonner le navire et à monter à bord d'un canot de sauvetage.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont également indiqué que deux pétroliers avaient pris feu à la suite d’explosions alors qu’ils tentaient d’emprunter la voie maritime sud du détroit.

Washington a encouragé les navires à emprunter la voie sud du détroit. L'Iran exige quant à lui qu'ils empruntent une route alternative au nord, près de ses côtes, où il compte à terme percevoir des droits de passage.

Seuls quatre navires de transport de matières premières ont traversé le détroit d’Ormuz lundi, empruntant pour la plupart la voie maritime nord près des côtes iraniennes, contre sept la veille, selon les données de Kpler.

Tout au long de la guerre, l’Arabie saoudite a partiellement échappé aux perturbations du transport maritime en acheminant son pétrole par oléoduc vers Yanbu, sur la mer Rouge. Mais une fermeture totale de cette voie alternative par les Houthis pourrait réduire l’approvisionnement mondial en pétrole, car cela laisserait la plupart des exportations pétrolières saoudiennes bloquées .

OFFENSIVE DIPLOMATIQUE POUR RÉTABLIR LE CESSER-LE-FEU

Un haut responsable iranien a déclaré lundi à Reuters que Téhéran avait reçu une proposition des médiateurs visant un cessez-le-feu de dix jours afin de sauver l’accord provisoire, destiné à ouvrir la voie à un accord durable pour mettre fin à la guerre qui a débuté le 28 février avec les attaques américano-israéliennes contre l’Iran.

Signe que la voie diplomatique reste ouverte, le ministre iranien de l’Intérieur, Eskandar Momeni, s’est rendu au Pakistan, pays médiateur, et a demandé à Islamabad de poursuivre ses efforts.

Donald Trump, qui recevait le président libanais à la Maison Blanche pour des discussions sur un cessez-le-feu dans le cadre d’une guerre parallèle opposant Israël au Hezbollah libanais, allié de l’Iran, a déclaré que les Iraniens “voulaient désespérément se rencontrer, et tant qu’ils ne seront pas prêts à mener des discussions constructives, cela ne nous intéresse pas”.