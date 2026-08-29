RÉSUMÉ 4-La guerre pèse sur l'économie iranienne alors que les États-Unis durcissent leurs sanctions

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(Extraits supplémentaires de Pezeshkian, paragraphes 15 à 16)

* Le président iranien annonce une baisse de 35 % du commerce extérieur due aux sanctions et au blocus

* Le Guide suprême exhorte le gouvernement iranien à remédier aux difficultés économiques

* Les États-Unis sanctionnent une banque égyptienne soupçonnée d'entretenir des liens avec l'Iran par l'intermédiaire de sa filiale émiratie

par Eman Abouhassira, Yasmine Ghania et Ahmed Tolba

Les dirigeants iraniens reconnaissent les conséquences économiques de la guerre avec les États-Unis, , le Guide suprême exhortant le gouvernement à remédier à ces difficultés et le président affirmant que le commerce extérieur a diminué d’un tiers en raison des sanctions américaines et du blocus.

Pourtant, Téhéran n’a donné aucun signe de recul samedi, s’engageant à résister à la pression américaine, à poursuivre la voie diplomatique et à maintenir ce qu’il qualifie de contrôle sur le détroit d’Ormuz, cette voie navigable stratégique qui confère à l’Iran un levier d’influence grâce à sa capacité à perturber les marchés énergétiques mondiaux.

Le gouvernement a déclaré dans un communiqué diffusé par les médias d’État que la lutte contre les pressions économiques causées par les sanctions et la guerre constituait une priorité absolue, notamment en maîtrisant l’inflation, en régulant les marchés, en créant des emplois, en orientant les investissements vers la production nationale et en réduisant progressivement la dépendance vis-à-vis du dollar.

Six mois après le déclenchement de la guerre par les États-Unis et Israël, les négociations sont dans l’impasse et l’administration du président Donald Trump a intensifié ses efforts pour sanctionner financièrement l’Iran avec ce qu’elle a qualifié de « Jour J économique ».

LES SANCTIONS AGRAVENT LES CONSÉQUENCES SUR L’ÉCONOMIE IRANIENNE

Washington a averti les pays de rompre leurs relations commerciales avec l’Iran sous peine de sanctions secondaires, bien que le département du Trésor se soit abstenu d’imposer des sanctions à l’encontre des principaux partenaires commerciaux de l’Iran, tels que la Chine et l’Inde, ce qui aurait pu avoir des répercussions sur les économies américaine et mondiale.

Le Trésor a imposé des sanctions à la Banque Misr égyptienne pour avoir fait affaire avec Téhéran, proposant une mesure qui empêcherait les succursales de la banque aux Émirats arabes unis d’effectuer des transactions en dollars.

La banque centrale égyptienne a déclaré qu’elle-même et le ministère des Affaires étrangères étaient en contact avec les autorités américaines à ce sujet, précisant que la mesure se limitait aux transactions en dollars américains de la Banque Misr Émirats arabes unis avec ses banques correspondantes uniquement.

La Banque Misr a déclaré samedi qu’elle examinait l’avis du Trésor américain, précisant que sa succursale aux Émirats arabes unis continuait à fournir des services bancaires à ses clients.

Les États-Unis ont également prononcé des sanctions visant une entité basée à Hong Kong et une personne liée à la Banque Melli iranienne, selon un avis publié sur le site web du Trésor.

Cette vague de sanctions aggrave les conséquences de la guerre sur l’économie iranienne, où l’inflation annuelle a atteint 66 % le mois dernier.

Le Guide suprême, l’ayatollah Mojtaba Khamenei — qui n’est pas apparu en public depuis qu’il a été blessé lors de la première attaque du 28 février qui a coûté la vie à son père et ancien Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei — a appelé le gouvernement à s’attaquer aux difficultés économiques.

“Il est nécessaire de s’attaquer sérieusement à la série de défis économiques et liés aux moyens de subsistance, tels que l’inflation, le chômage, la gestion des prix et le marché des biens et des services”, a-t-il déclaré, selon un communiqué écrit attribué à Khamenei.

Le président Masoud Pezeshkian a déclaré aux médias d'État que les exportations et les importations iraniennes avaient chuté de près de 35 % en raison des sanctions américaines et du blocus naval des ports iraniens.

Il a toutefois précisé que l’Iran avait pu vendre environ 90 millions de barils de pétrole pendant la brève durée du protocole d’accord signé en juin entre les États-Unis et l’Iran, lorsque Washington avait autorisé les ventes de pétrole iranien.

Plus tard dans la journée de samedi, M. Pezeshkian a appelé, à la télévision d’État, à une relance de l’accord provisoire, signé le 17 juin mais rapidement tombé à l’eau en raison de désaccords sur le contenu de ce qui avait été convenu, notamment concernant le statut du détroit d’Ormuz.

“Nous pouvons résoudre nos problèmes et retrouver nos privilèges grâce au protocole d’accord”, a-t-il déclaré à propos d’un document qui offrait notamment à l’Iran un allègement immédiat des sanctions américaines et le déblocage de ses avoirs gelés.

L’IRAN S’ENGAGE À POURSUIVRE LA VOIE DE LA DIPLOMATIE ET DE LA DÉFENSE

Alors que les États-Unis se concentrent sur leur campagne de pression économique, d’autres ont cherché à relancer les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre.

Le Premier ministre qatari, le cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a rencontré jeudi des dirigeants iraniens à Téhéran. Il a déclaré avoir souligné, lors de cette rencontre, l’importance de revenir à la situation d’avant-guerre, caractérisée par une libre circulation maritime dans le détroit d’Ormuz.

Vendredi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a qualifié les discussions avec Al Thani de “créatives”.

Dans un communiqué publié samedi, l’Iran a déclaré que la diplomatie et la défense constituaient “deux volets complémentaires, coordonnés et indissociables” pour la protection des intérêts nationaux, de la sécurité et de l’intégrité territoriale du pays. Il a ajouté qu’il poursuivrait ces deux voies de manière équilibrée.

Le Qatar, allié des États-Unis et voisin de l'Iran dans le Golfe, ainsi que le Pakistan ont contribué à la conclusion du protocole d'accord de juin.

Avant la guerre, le détroit d’Ormuz acheminait 20 % du pétrole et du GNL mondiaux. Les commandants militaires américains affirment que les forces américaines ont déminé le détroit des mines marines posées il y a plusieurs mois par le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien.

Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises que le détroit était ouvert, mais la marine des Gardiens de la Révolution a indiqué dans un communiqué que ces affirmations “constituent un mensonge évident”, réaffirmant que la voie navigable restait fermée aux navires sans autorisation iranienne.