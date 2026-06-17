RÉSUMÉ 3-La Fed entame l'ère Warsh en maintenant ses taux inchangés, mais prévoit une hausse plus tard dans l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour suite à la publication de la déclaration de politique monétaire et des projections économiques)

* La banque centrale américaine maintient son taux directeur dans une fourchette de 3,50% à 3,75%

* Les projections indiquent une hausse des taux en 2026, neuf membres du comité anticipant une telle hausse

* La déclaration de politique monétaire ne fait plus mention d’une “orientation accommodante”

* Warsh tiendra une conférence de presse à 14h30 EDT (18h30 GMT)

par Howard Schneider

La Réserve fédérale a maintenu mercredi son taux directeur inchangé et les responsables monétaires s'attendent à une hausse des coûts d'emprunt dans le courant de l'année, dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant une inflation qui se maintient au-dessus de l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale américaine.

Les nouvelles projections trimestrielles montrent que neuf responsables de la Fed anticipent désormais une hausse des taux d’ici fin 2026, et une déclaration de politique monétaire actualisée a supprimé les formulations qui avaient été utilisées pour signaler la probabilité de nouvelles baisses des coûts d’emprunt en 2026.

En effet, cette déclaration, signe précoce de l’influence du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh , a purement et simplement supprimé toute indication concernant les futures évolutions des taux, adoptant un format révisé qui se contente d’énoncer la décision de taux et de réaffirmer l’intention de la banque centrale de maintenir “des réserves abondantes dans le système bancaire”.

Ce document raccourci, qui revient à un format similaire à celui utilisé par l’ancien président de la Fed, Alan Greenspan, a été approuvé à l’unanimité par 12 voix contre 0.

Le communiqué a révélé d’autres signes de l’influence précoce de Warsh sur le débat, alors qu’il prend ses fonctions après avoir été nommé plus tôt cette année par le président Donald Trump, ce dernier s’attendant à ce qu’il procède aux baisses de taux qu’il a exigées.

La description de la situation économique a abordé des points sur lesquels Warsh a mis l’accent, mentionnant que “la croissance de la productivité et les investissements en capital sont solides”. Tout en reconnaissant que l’inflation était “élevée par rapport à l’objectif de 2 % fixé par le Comité”, ce phénomène a été attribué en partie à “des chocs d’offre qui ont entraîné des hausses de prix dans certains secteurs, notamment celui de l’énergie”.

Les nouvelles projections indiquent un ralentissement marqué de l’inflation l’année prochaine.

“Le Comité garantira la stabilité des prix”, indique le communiqué.

PREMIÈRE CONFÉRENCE DE PRESSE

Warsh doit tenir une conférence de presse à 14h30 EDT (18h30 GMT), clôturant ainsi sa première réunion depuis sa prise de fonction le 22 mai en remplacement de l’ancien président de la Fed, Jerome Powell.

Seuls 18 des 19 responsables de la politique monétaire ont soumis leurs prévisions de taux, et bien que le “point” manquant ne puisse être identifié, il a vraisemblablement été omis par Warsh, qui n’occupe ce poste que depuis environ trois semaines et s’est montré critique à l’égard du “Résumé des projections économiques”.

Ce communiqué marque un tournant non seulement au niveau de la direction de la banque centrale, mais aussi dans les perspectives de politique monétaire qui, depuis l’automne 2024, visaient à réduire les coûts d’emprunt après les hausses de taux mises en place pour aider à maîtriser l’inflation, qui avait atteint des sommets inégalés depuis 40 ans pendant la pandémie de COVID-19.

Les projections des responsables indiquaient que le taux directeur, fixé dans une fourchette de 3,50% à 3,75% depuis décembre, augmenterait d’ici la fin de cette année.

Les prévisions d’inflation ont été revues à la hausse, passant de 2,7% pour la fin de 2026 à 3,6%, avant de retomber à 2,3% l’année prochaine, le tout sans hausse des taux – ce qui correspond au ton du communiqué attribuant la hausse des prix à des perturbations de l’offre qui devraient normalement s’estomper.

Les prévisions de croissance ont été légèrement revues à la baisse, le taux de chômage devant s’établir à 4,4% en fin d’année, soit le même niveau que dans les projections de la Fed de mars.