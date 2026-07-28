RÉSUMÉ 2-Les valeurs asiatiques du secteur des semi-conducteurs reculent alors que les craintes liées à la concurrence chinoise ébranlent le secteur de l'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Corée du Sud est en tête des baisses, les actions de SK Hynix chutant jusqu'à 14 % et celles de Samsung perdant 13,4 %

* Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis ont clôturé en dessous de leur prix d'introduction de 149 dollars

* Les progrès de la Chine dans la fabrication de puces et l'intelligence artificielle alimentent les craintes d'une concurrence accrue

(Refonte de l'article, ajout de commentaires d'analystes et des performances boursières) par Heekyong Yang

Les valeurs asiatiques du secteur des semi-conducteurs ont chuté mardi, la Corée du Sud menant la vague de ventes dans la région, les investisseurs remettant en question les valorisations élevées dans un contexte d’inquiétudes concernant le financement des infrastructures d’IA et l’intensification de la concurrence chinoise. Les actions des géants des puces mémoire Samsung Electronics

005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont plongé respectivement de 13,4 % et 14 %, amplifiant la baisse à Séoul. À elles deux, elles représentent près de la moitié de l’indice de référence KOSPI .KS11 , qui reculait d’environ 9,4 % à 03 h 41 GMT.

Le fabricant japonais de puces mémoire flash Kioxia Holdings

285A.T a chuté de près de 18 %, tandis que le concepteur taïwanais de puces MediaTek 2454.TW a perdu plus de 9 % en début de séance. Les actions américaines de SK Hynix SKHY.O ont clôturé en baisse de 7,5 % cette nuit, à 143,02 dollars, passant pour la première fois sous leur prix d’introduction en bourse de 149 dollars depuis leur entrée en bourse ce mois-ci, ce qui souligne la rapidité avec laquelle le sentiment s’est retourné contre l’un des principaux bénéficiaires du boom de l’IA.

« Nous semblons être entrés dans la phase de désespoir de cette vague de ventes, où les investisseurs technologiques se précipitent vers la sortie parce que le Nasdaq leur dit de le faire », a déclaré Matt Simpson, analyste senior chez StoneX. « Mais pour l’instant, c’est le KOSPI qui donne le ton du sentiment en Asie, et cela s’annonce mal. »

CHANGEMENT DE SENTIMENT VIS-À-VIS DE L’IA

SK Hynix, l’un des principaux fournisseurs de puces HBM () à haute bande passante) destinées à Nvidia NVDA.O , a été l’un des principaux bénéficiaires de l’essor des dépenses dans l’IA, ce qui rend ses actions particulièrement sensibles aux changements de sentiment des investisseurs à l’égard du secteur.

Selon les analystes, cette vague de ventes reflète à la fois les inquiétudes concernant le financement des infrastructures d’IA, les avancées technologiques de la Chine et la concurrence croissante des entreprises chinoises. Han Ji-young, analyste chez Kiwoom Securities, a déclaré selon des informations que le fait que des entreprises chinoises développaient des équipements de lithographie à ultraviolets profonds (, DUV) avait ravivé les craintes que les fabricants chinois de puces mémoire n’accélèrent l’expansion de leurs capacités, intensifiant ainsi la concurrence sur le marché mondial de la mémoire.

Bien que des détails tels que les entreprises concernées, les performances des équipements et les délais de commercialisation n’aient pas encore été divulgués, cette nouvelle a refroidi le moral des investisseurs, alors que le discours d’investissement autour des valeurs du secteur des semi-conducteurs s’était déjà affaibli, a-t-il ajouté.

M. Han a ajouté que les investisseurs faisaient preuve d’une prudence croissante à l’approche d’une série de publications de résultats attendues plus tard dans la semaine. « Malgré des résultats meilleurs que prévu pour Samsung Electronics au début du mois et pour Alphabet la semaine dernière, les actions du secteur des semi-conducteurs ont enregistré de fortes baisses après la publication de ces résultats », a-t-il déclaré. Par ailleurs, un article du Wall Street Journal indiquant que Nvidia pourrait apporter un soutien financier d’environ 250 milliards de dollars à un projet de centre de données d’OpenAI a fait chuter l’action Nvidia de près de 5 %, les investisseurs s’interrogeant sur la mesure dans laquelle le leader des puces d’IA pourrait financer ses propres clients.

Pesant encore davantage sur le moral des marchés, la popularité croissante des modèles d’IA open source chinois à bas coût, tels que Kimi K3, a soulevé des questions quant à savoir si les futures charges de travail en IA pourraient s’avérer moins intensives que prévu initialement — ce qui signifierait une moindre demande en puces IA avancées et en mémoire HBM.

L'ENTRÉE EN BOURSE DE CXMT POURRAIT INTENSIFIER LA CONCURRENCE Les débuts boursiers remarquables du fabricant chinois de puces mémoire CXMT lundi ont renforcé les inquiétudes concernant l’intensification de la concurrence dans le secteur mondial de la mémoire.

« CXMT va devenir l’un des principaux poids de l’indice. Dans ce contexte, les investisseurs vont devoir se débarrasser d’une plus grande partie de leurs actions existantes », a déclaré Hao Hong, associé gérant et directeur des investissements chez Lotus Asset Management à Hong Kong.

Cette introduction en bourse a également renforcé les craintes que CXMT 688825.SS ne devienne un fournisseur de mémoire encore plus redoutable, augmentant ainsi le risque de surproduction et de baisse des prix, a déclaré Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities. L’introduction en bourse de CXMT fait suite à des informations selon lesquelles Apple AAPL.O aurait fait pression sur l’administration Trump pour obtenir l’autorisation d’utiliser des puces fabriquées en Chine dans certains de ses produits, ce qui a encore davantage inquiété les investisseurs déjà préoccupés par les capacités technologiques croissantes de la Chine.