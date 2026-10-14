RÉSUMÉ 2-Les prix à la consommation aux États-Unis s'accélèrent en septembre en raison de la hausse du prix de l'essence ; l'IPC sous-jacent se raffermit

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(Mises à jour suite à la publication du rapport)

* Les prix de l'essence ont bondi de 7,1 % en septembre, selon les données de l'EIA

* Les marchés estiment à environ 22 % la probabilité d'une hausse des taux en octobre avant la publication de l'IPC, selon l'outil FedWatch du CME Group

* La Senior Citizens League prévoit une indexation des prestations de sécurité sociale de 3,5 % pour 2027

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis se sont accélérés en septembre dans un contexte de flambée des prix de l'essence, portant un nouveau coup au président Donald Trump et à son parti républicain à l'approche des élections de mi-mandat du 3 novembre et remettant sur le tapis la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt plus tard ce mois-ci.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 0,6 % le mois dernier , après une hausse de 0,4 % en août, a indiqué mercredi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Sur les douze mois clos en septembre, l'IPC a progressé de 3,7 %, après une hausse de 3,4 % en août.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l’IPC progresserait de 0,6 % sur le mois et de 3,6 % en glissement annuel. Les prix de l’essence ont bondi de 7,1 % en septembre, selon les données de l’Agence américaine d’information sur l’énergie.

Ce rapport fait suite à des enquêtes menées ce mois-ci qui ont révélé une nouvelle détérioration du moral des consommateurs et une chute de la cote de popularité de Trump , alimentées par l’inquiétude face à la hausse du coût de la vie. Un sondage Reuters/Ipsos a montré qu’environ 78 % des Américains attribuaient la hausse des prix, qui dépasse la progression des salaires, aux politiques de Trump , notamment les droits de douane sur les importations et le conflit américano-israélien avec l’Iran.

L'INFLATION SOUS-JACENTE ACCÉLÈRE

Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’IPC a progressé de 0,3 % en septembre, un taux identique à celui enregistré en août. Sur les douze mois clos en septembre, l’inflation de l’IPC sous-jacente a augmenté de 2,6 %, après une hausse de 2,4 % en août. La banque centrale américaine se base sur l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) pour fixer son objectif d’inflation à 2 %. L’IPC sous-jacent est en retard par rapport à l’inflation PCE sous-jacente, qui a augmenté de 3,0 % en août, en raison des pondérations différentes attribuées aux composantes des paniers.

Le mois dernier, la Fed a relevé son taux d’intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 % – la première hausse en trois ans – et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d’emprunt dans les mois à venir. Avant la publication du rapport sur l’IPC, les marchés financiers estimaient à environ 22 % la probabilité d’une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire des 27 et 28 octobre, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les chances d’une hausse des taux ce mois-ci s’étaient amenuisées à la suite de la progression décevante de l’emploi en septembre, ainsi que des chiffres d’inflation PCE plus faibles que prévu pour juillet et août. Les économistes s’attendaient à ce que la Fed relève ses taux en décembre.

Le rapport sur l’inflation de l’IPC de septembre était très attendu par des millions de retraités et d’autres bénéficiaires de la Sécurité sociale qui cherchaient à déterminer de combien leurs prestations augmenteraient l’année prochaine.

L’Administration de la Sécurité sociale utilise les données de l’IPC pour les salariés urbains et les employés de bureau, couvrant la période du troisième trimestre 2025 au troisième trimestre 2026, afin de déterminer l’ajustement annuel au coût de la vie des prestations de Sécurité sociale et du revenu de sécurité supplémentaire (SSI) pour 2027.

Ces programmes bénéficient aux Américains âgés à la retraite, ainsi qu’aux personnes en situation de handicap et à certaines veuves, certains veufs et certains enfants.

La Senior Citizens League, l’une des plus grandes associations de seniors du pays, prévoit une hausse de 3,5 % de l’ajustement au coût de la vie (COLA) en 2027. Cela représenterait une augmentation par rapport aux 2,8 % de 2026 et ferait passer la prestation mensuelle moyenne des retraités de 67,90 dollars à 2 007 dollars. L’Administration de la Sécurité sociale annoncera mercredi dans la journée le montant de l’ajustement au coût de la vie pour 2027.