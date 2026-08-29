RÉSUMÉ 2-La guerre pèse sur l'économie iranienne alors que les États-Unis durcissent leurs sanctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de l'Iran aux paragraphes 2-3 et 17)

* Le président iranien annonce une baisse de 35 % du commerce extérieur en raison des sanctions et du blocus

* Le Guide suprême exhorte le gouvernement iranien à remédier aux difficultés économiques

* Les États-Unis sanctionnent une banque égyptienne qui aurait des liens avec l'Iran par l'intermédiaire d'une filiale émiratie

par Eman Abouhassira, Yasmine Ghania et Ahmed Tolba

Les dirigeants iraniens reconnaissent les conséquences économiques de la guerre avec les États-Unis, l’ , le Guide suprême exhortant le gouvernement à remédier à ces difficultés et le président affirmant que le commerce extérieur a diminué d’un tiers en raison des sanctions et du blocus américains.

Pourtant, Téhéran n’a donné aucun signe de recul samedi, s’engageant à résister à la pression américaine, à poursuivre la voie diplomatique et à maintenir ce qu’il qualifie de contrôle sur le détroit d’Ormuz, cette voie navigable stratégique qui confère à l’Iran un levier d’influence grâce à sa capacité à perturber les marchés énergétiques mondiaux.

Le gouvernement a déclaré dans un communiqué diffusé par les médias d’État que la lutte contre les pressions économiques causées par les sanctions et la guerre constituait une priorité absolue, notamment en maîtrisant l’inflation, en gérant les marchés, en créant des emplois, en orientant les investissements vers la production nationale et en réduisant progressivement la dépendance vis-à-vis du dollar.

Six mois après le déclenchement de la guerre par les États-Unis et Israël, les négociations sont dans l’impasse et l’administration de Donald Trump, « », a intensifié ses efforts pour punir financièrement l’Iran avec ce qu’elle a qualifié de « Jour J économique ».

LES SANCTIONS AGRAVENT LES CONSÉQUENCES SUR L’ÉCONOMIE IRANIENNE

Washington a averti les pays de rompre leurs relations commerciales avec l’Iran sous peine de sanctions secondaires, bien que le département du Trésor se soit abstenu d’imposer des sanctions à l’encontre des principaux partenaires commerciaux de l’Iran, tels que la Chine et l’Inde, ce qui aurait pu avoir des répercussions sur les économies américaine et mondiale.

Le Trésor a imposé des sanctions à la Banque Misr égyptienne pour avoir fait des affaires avec Téhéran, proposant une règle qui empêcherait les succursales de la banque aux Émirats arabes unis d’effectuer des transactions en dollars.

La banque centrale égyptienne a déclaré qu’elle-même et le ministère des Affaires étrangères étaient en contact avec des responsables américains à ce sujet, ajoutant que la mesure se limitait aux transactions en dollars américains de la Banque Misr Émirats arabes unis avec ses banques correspondantes uniquement.

Les États-Unis ont imposé des sanctions visant une entité basée à Hong Kong et une personne liée à la Banque Melli iranienne, selon un avis publié sur le site web du Trésor.

Cette vague de sanctions aggrave les conséquences de la guerre sur l’économie iranienne, où l’inflation annuelle a atteint 66 % le mois dernier.

Le Guide suprême, l’ayatollah Mojtaba Khamenei – qui n’est pas apparu en public depuis qu’il a été blessé lors de la première attaque du 28 février qui a coûté la vie à son père et ancien Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei – a appelé le gouvernement à s’attaquer aux difficultés économiques.

« Il est nécessaire de s’attaquer sérieusement à la série de défis économiques et liés aux moyens de subsistance, tels que l’inflation, le chômage, la gestion des prix et le marché des biens et des services », selon une déclaration écrite attribuée à Khamenei.

Le président Masoud Pezeshkian a déclaré aux médias d’État que les exportations et les importations iraniennes avaient chuté de près de 35 % en raison des sanctions américaines et d’un blocus naval des ports iraniens.

Il a toutefois précisé que l'Iran avait pu vendre environ 90 millions de barils de pétrole pendant la brève période couverte par le protocole d'accord signé en juin entre les États-Unis et l'Iran, lorsque Washington avait autorisé les ventes de pétrole iranien.

L’IRAN S’ENGAGE À POURSUIVRE SES EFFORTS DIPLOMATIQUES ET DE DÉFENSE

Alors que les États-Unis se concentrent sur leur campagne de pression économique, d’autres ont cherché à relancer les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre.

Le Premier ministre qatari, le cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a rencontré jeudi des dirigeants iraniens à Téhéran. Il a déclaré avoir souligné lors de cette rencontre l’importance de revenir à la situation d’avant-guerre, caractérisée par une libre circulation maritime dans le détroit d’Ormuz.

Vendredi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a qualifié les entretiens avec Al Thani de « créatifs ».

Dans un communiqué publié samedi, l’Iran a déclaré que la diplomatie et la défense constituaient « deux volets complémentaires, coordonnés et indissociables » pour la protection des intérêts nationaux, de la sécurité et de l’intégrité territoriale du pays. Il a ajouté qu’il poursuivrait ces deux voies de manière équilibrée.

Le Qatar, allié des États-Unis et voisin de l’Iran dans le Golfe, ainsi que le Pakistan ont contribué à la conclusion du protocole d’accord de juin qui avait conduit à un bref cessez-le-feu, avant que des désaccords concernant ce détroit stratégique ne le fassent échouer. Avant la guerre, cette voie maritime acheminait 20 % du pétrole et du GNL mondiaux.

Les commandants militaires américains affirment que les forces américaines ont déminé le détroit des mines marines posées il y a plusieurs mois par le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien.

Trump a répété à plusieurs reprises que le détroit d’Ormuz était ouvert, mais la marine des Gardiens de la Révolution a déclaré dans un communiqué que ces affirmations « constituaient un mensonge évident », réitérant que la voie maritime restait fermée aux navires sans autorisation iranienne.

Seuls sept navires de transport de marchandises ont traversé le détroit jeudi, contre 17 la veille et un chiffre inférieur à la moyenne sur dix jours, qui est de 15, selon des données maritimes préliminaires publiées vendredi.