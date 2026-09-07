RÉSUMÉ 2-L'Iran promet de riposter aux frappes américaines et affirme que les installations des entreprises énergétiques américaines sont « exposées »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture incluant les commentaires de Qalibaf aux paragraphes 1 à 2 et 7 à 9, mise à jour des cours du pétrole au paragraphe 14, ajout d'une référence au conseiller présidentiel des Émirats arabes unis aux paragraphes 18 et 19)

* L'Iran lance un nouvel avertissement de représailles suite aux frappes américaines

* Les cours du pétrole frôlent leur plus haut niveau depuis six semaines après les attaques contre des navires

* Les données montrent que le trafic dans le détroit d'Ormuz est à son plus bas niveau depuis mai

par Nayera Abdallah et Eman Abouhassira

L'Iran a menacé lundi de riposter à toute nouvelle attaque américaine contre ses installations, avertissant que la chaîne de production énergétique dans la région était « tentaculaire, accessible et exposée » et que les compagnies pétrolières et gazières américaines présentes sur place partageaient cette vulnérabilité.

« Frappez nos actifs et vous serez frappés », a déclaré le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, après les frappes américaines et iraniennes contre des navires ce week-end, qui ont poussé les cours du pétrole à atteindre lundi, à un moment donné, leur plus haut niveau depuis six semaines.

Dimanche, Mohsen Rezaei, haut responsable iranien de la sécurité, a déclaré que l’Iran annoncerait dans les prochains jours son intention de créer une nouvelle zone restreinte dans le Golfe et qu’il approuverait prochainement les cartes d’un nouveau couloir de navigation traversant le détroit d’Ormuz.

L’Iran restreint le trafic dans le détroit, une voie d’approvisionnement mondiale vitale pour le pétrole et le gaz, depuis le début de la guerre avec les États-Unis, marquée par des frappes américaines et israéliennes le 28 février.

Rezaei a précisé que la nouvelle zone d’accès restreint s’étendrait à partir du point où commence le blocus naval américain contre l’Iran et s’étendrait dans certaines zones du golfe. Tout navire entrant dans cette nouvelle zone serait ajouté à une liste de sanctions iraniennes, a-t-il ajouté.

« Nous ne nous engagerons à maintenir le détroit d’Ormuz ouvert que lorsque les Américains cesseront leurs sabotages, leurs menaces et leurs attaques contre l’Iran », a déclaré Rezaei.

Soulignant l’attitude de défi de l’Iran, Qalibaf a proféré une nouvelle menace de riposte à toute frappe américaine, dans ce qui semblait être une réponse à un avertissement du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, selon lequel la flotte de pétroliers iraniens était « sans défense ».

« C’est simple: la chaîne de production de pétrole et de gaz ici est tentaculaire, accessible et exposée. Les compagnies pétrolières et gazières américaines présentes dans ces eaux et dans ces installations partagent cette vulnérabilité », a écrit Qalibaf, qui est le principal négociateur iranien, sur X.

« Frappez nos installations et vous serez frappés en retour. Nous l’avons déjà prouvé. Demandez aux bases qui ne sont plus viables », a-t-il ajouté, faisant référence aux attaques iraniennes contre les bases militaires américaines de la région tout au long du conflit.

L'IRAN ET LES ÉTATS-UNIS S'ÉCHANGENT DES ATTAQUES

Le président américain Donald Trump n’a pas encore atteint les objectifs qu’il s’était fixés lorsqu’il a lancé l’« Opération Epic Fury » en février: mettre fin au programme nucléaire iranien, empêcher l’Iran d’attaquer ses voisins et créer les conditions permettant aux Iraniens de renverser leurs dirigeants.

Les dirigeants religieux de Téhéran restent au pouvoir et entendent sortir de la guerre plus forts qu’auparavant; ils exigent la levée des sanctions et espèrent percevoir des droits de passage auprès des navires empruntant le détroit, qui acheminait un cinquième des livraisons mondiales de pétrole et de gaz avant la guerre.

Après une accalmie des opérations militaires pendant une grande partie du mois d’août, les frappes de représailles ont repris à la suite de la rupture d’un accord de cessez-le-feu provisoire conclu en juin, et peu de progrès ont été réalisés pour remettre le processus de paix sur les rails.

Les forces américaines ont frappé samedi trois pétroliers iraniens, a déclaré le Commandement central américain, dont un au large de l’île de Kharg, principale plaque tournante de l’exportation pétrolière iranienne, à la suite d’attaques menées par le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien contre des navires de guerre américains dans la région.

Téhéran a démontré qu’il conservait la capacité d’attaquer les intérêts américains dans les pays voisins et de bloquer les flux pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz.

En moyenne , dix navires de transport de matières premières ont transité par le détroit chaque jour au cours des dix derniers jours, soit le niveau le plus bas depuis mai, selon les données maritimes publiées lundi.

Cela a contribué à une hausse des cours du pétrole lundi, l'

LCOc1 des contrats à terme sur le Brent atteignant son plus haut niveau depuis le 24 juillet à 97,93 dollars le baril, avant de retomber à 96,19 dollars.

LES SANCTIONS ET LE BLOCAGE PÉTROLIER METTENT L’ÉCONOMIE SOUS PRESSION

L’Iran a déclaré qu’il allait redoubler d’efforts pour faire face aux problèmes causés par les sanctions américaines qui paralysent son économie .

Cependant, la campagne américaine visant à étrangler l’économie iranienne en bloquant ses exportations de pétrole et en mettant fin au contournement des sanctions devient de plus en plus difficile à supporter , ont déclaré trois sources iraniennes de haut rang.

Qalibaf a déclaré ce week-end que, parallèlement au front militaire, le principal combat de l'Iran portait désormais sur la production et les moyens de subsistance de la population, citant les fluctuations monétaires, l'inflation, le chômage et la gestion des marchés comme des défis majeurs.

Le conflit a également eu des répercussions sur les États arabes producteurs de pétrole du Golfe, tels que les Émirats arabes unis, qui ont été la cible de tirs de missiles iraniens et ont subi des attaques contre leurs pétroliers dans le détroit d’Ormuz.

Le conseiller présidentiel des Émirats arabes unis, Anwar Gargash , a déclaré lundi que le pays mettait en place des itinéraires alternatifs pour ses exportations énergétiques et ses échanges commerciaux afin de s’assurer qu’ils ne soient pas « pris en otage » par la guerre.

L'impact du blocus iranien du détroit d'Ormuz sur l'approvisionnement énergétique s'est également fait sentir aux États-Unis, où les prix des carburants ont augmenté. Cette hausse a pesé sur la popularité de Donald Trump, alors que son parti républicain se prépare aux élections de novembre, où le contrôle du Congrès est en jeu.