RÉSUMÉ 2-L'inflation des prix à la consommation aux États-Unis a ralenti plus que prévu en juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lucia Mutikani

L'inflation à la consommation aux États-Unis a ralenti plus que prévu en juin, mais cela ne devrait guère rassurer les ménages ni écarter une hausse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale cette année, le conflit au Moyen-Orient restant toujours sans solution. L'indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 3,5 %, un niveau toujours élevé, sur les douze mois clos en juin, après avoir bondi de 4,2 % en mai – ce qui constituait la plus forte hausse en glissement annuel depuis avril 2023, selon les données publiées mardi par le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. L'IPC a reculé de 0,4 % sur le mois, après avoir progressé de 0,5 % en mai. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de l’IPC de 3,8 % en glissement annuel et sur un recul de 0,1 % en glissement mensuel. Le recul de l’IPC reflète principalement une baisse des prix de l’essence par rapport à leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, alors qu’un fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran s’était installé le mois dernier. Cette trêve s’est toutefois effondrée la semaine dernière après que des pétroliers commerciaux ont essuyé des tirs dans le détroit d’Ormuz, déclenchant des frappes militaires entre les États-Unis et l’Iran.

Les prix de l’essence ont donc inversé la tendance, la moyenne nationale passant à 3,86 dollars le gallon mardi, contre 3,79 dollars il y a une semaine, selon les données de l’association de défense des automobilistes AAA. D'autres hausses sont à prévoir, les cours du pétrole ayant atteint mardi leur plus haut niveau depuis quatre semaines après que les États-Unis ont réimposé un blocus naval à l'Iran. Le président Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis allaient rétablir un blocus dans le détroit d'Ormuz, une voie d'approvisionnement vitale pour le pétrole mondial, qui est devenu l'un des principaux théâtres d'affrontement de ce conflit. Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’IPC a augmenté de 2,6 % en glissement annuel en juin, après une hausse de 2,9 % en mai. L’inflation dite « sous-jacente » de l’IPC est restée inchangée sur le mois, après avoir progressé de 0,2 % en mai. La banque centrale américaine se base sur les indices des prix des dépenses de consommation personnelles pour fixer son objectif d’inflation à 2 %. L’inflation était inférieure à 2 % pour la dernière fois début 2021. Le compte-rendu de la réunion de la Fed des 16 et 17 juin publié la semaine dernière a révélé que les inquiétudes des décideurs politiques concernant l’inflation s’étaient accrues le mois dernier. Lors de sa réunion de juin, la Fed a maintenu son taux d’intérêt de référence inchangé dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % , bien que de nouvelles projections aient révélé un sentiment croissant quant à une probable hausse des taux en 2026.

Avant la publication des chiffres de l’inflation, les marchés financiers tablaient sur une probabilité d’environ 51,9 % que la Fed relève ses taux lors de sa réunion de politique monétaire des 15 et 16 septembre, selon l’outil FedWatch du CME.