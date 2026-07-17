RÉSUMÉ 2-Baisse des mises en chantier de maisons individuelles aux États-Unis ; nombre de permis de construire à son plus bas niveau depuis 10 mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Article entièrement révisé, avec l'ajout de données sur la production et la confiance des consommateurs, ainsi que des commentaires d'analystes)

* Les taux hypothécaires élevés et l'excédent de logements invendus découragent la construction

* Selon les experts, le projet de loi sur le logement mettra du temps à relancer le marché

* Les prix à l'importation augmentent de manière inattendue

* La confiance des consommateurs atteint en juillet son plus haut niveau depuis cinq mois

par Lucia Mutikani

La construction de maisons individuelles aux États-Unis a reculé pour le troisième mois consécutif en juin, tandis que les permis de construire ont chuté à leur plus bas niveau depuis dix mois, plombés par la hausse des taux hypothécaires et l’excédent de logements neufs invendus sur le marché.

La construction résidentielle est également freinée par la hausse des coûts des terrains et des matériaux. Les constructeurs et les économistes ont indiqué qu'il faudrait un certain temps avant que le marché immobilier ne tire profit d'une loi bipartisane sur l'accessibilité au logement récemment adoptée par le Congrès américain, qui, entre autres dispositions, supprime ou accélère les études d'impact environnemental pour les projets de construction.

Le projet de loi est devenu loi bien que le président Donald Trump ne l’ait pas signé, exigeant qu’un autre projet de loi soit adopté par un vote distinct.

"Les effets positifs potentiels sur les mises en chantier, liés à la simplification des évaluations environnementales, à l’assouplissement des règles sur les maisons préfabriquées et à l’encouragement à la réforme du zonage, mettront du temps à se faire sentir", a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. "Les investissements immobiliers résidentiels réels pèseront légèrement sur la croissance du PIB au cours des prochains trimestres."

Les mises en chantier de maisons individuelles, qui représentent l’essentiel de la construction résidentielle, ont reculé de 0,2 % pour s’établir à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 895 000 unités, a indiqué vendredi le Bureau du recensement du ministère du Commerce. Les mises en chantier ont baissé dans les régions du Nord-Est, du Sud et du Midwest, mais ont augmenté dans l’Ouest. La construction de maisons individuelles a reculé de 3,2 % en glissement annuel en juin.

Les permis de construire pour des maisons individuelles ont baissé de 2,4 % pour s’établir à un taux de 871 000 unités, leur plus bas niveau depuis août 2025. Ils ont reculé de 0,2 % en glissement annuel en juin.

Les perspectives d’un rebond significatif des permis de construire sont limitées, les taux hypothécaires élevés décourageant les acheteurs potentiels. Le taux du prêt immobilier à taux fixe sur 30 ans, très prisé, a augmenté de près de 60 points de base depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran fin février. Ce taux a atteint cette semaine un pic de 6,55 %, son plus haut niveau depuis 11 mois, selon les données de l’agence de financement hypothécaire Freddie Mac, alors que les cours du pétrole ont connu de fortes fluctuations suite à l’effondrement d’un cessez-le-feu fragile entre les États-Unis et l’Iran.

La brève accalmie des hostilités avait pourtant redonné confiance aux consommateurs début juillet, tous âges, niveaux de revenus et affiliations politiques confondus, comme l’a montré un autre rapport. L'enquête de l'Université du Michigan auprès des consommateurs s’est déroulée du 23 juin au 13 juillet, plus de 70 % des entretiens ayant été réalisés avant la reprise des hostilités au Moyen-Orient.

"Le regain d’incertitude entourant le conflit entre les États-Unis et l’Iran pourrait maintenir la volatilité des prix de l’énergie et peser sur les finances des ménages ainsi que sur leur perception de l’économie, retardant ainsi une amélioration plus générale de la confiance des consommateurs," a déclaré Vivian Chen, économiste spécialisée dans les marchés financiers chez Nationwide.

À Wall Street, les actions étaient en baisse dans un contexte de chute des valeurs technologiques. Le dollar est resté stable face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

PÉNURIE NATIONALE DE LOGEMENTS

Une enquête publiée jeudi par l’Association nationale des constructeurs de logements (NAHB) a montré que le moral des constructeurs de maisons individuelles restait morose en juillet. Bien qu’il existe une pénurie nationale de logements, en particulier pour les primo-accédants, le stock de logements neufs invendus sur le marché est revenu à des niveaux proches de ceux observés pour la dernière fois fin 2007, en raison d’une saison de vente printanière médiocre cette année.

"On avait l’impression que les constructeurs commençaient enfin à maîtriser leurs stocks, mais la saison de vente printanière, qui a été un véritable fiasco, les a de nouveau fait reculer," a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander U.S. Capital Markets. "En conséquence, alors que le niveau de l’activité réelle de construction résidentielle devrait bientôt se stabiliser, le ralentissement prolongé qui dure depuis deux ans pourrait prolonger cette faiblesse pendant encore un ou deux trimestres."

Les mises en chantier de projets immobiliers de 5 logements ou plus, un segment très volatil, ont bondi de 76,3 % pour atteindre un rythme de 513 000 logements en juin. Les mises en chantier de logements collectifs ont augmenté de 19,3 % en glissement annuel. L’ensemble des mises en chantier a bondi de 19,0 % pour atteindre un rythme de 1,427 million de logements. Elles ont progressé de 3,5 % en glissement annuel en juin.

Les permis de construire pour les projets de logements collectifs ont baissé de 4,9 %, pour s’établir à un rythme de 445 000 logements le mois dernier. L’ensemble des permis de construire a reculé de 3,0 %, pour s’établir à un rythme de 1,367 million de logements. En juin, ils ont diminué de 2,3 % en glissement annuel. Le frein que représente le secteur du logement sur l’économie a probablement été compensé par la vigueur des dépenses de consommation et des investissements des entreprises en équipements, grâce au développement continu de l’intelligence artificielle et à la reconstitution des stocks, les entreprises cherchant à éviter les pénuries et la hausse des prix liées au conflit au Moyen-Orient.

Un troisième rapport de la Réserve fédérale a montré que la production manufacturière était restée inchangée en juin. La production des usines a toutefois progressé à un taux annualisé de 4,7 % au deuxième trimestre, soit la croissance la plus rapide depuis cinq ans. Le rapport a également mis en évidence une hausse de la production des services publics, qui alimente les dépenses de consommation.

Les économistes de Goldman Sachs ont revu à la hausse leur estimation du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre, la faisant passer de 2,4 % à 2,5 %.

Bien que les rapports publiés cette semaine aient montré que les pressions sur les prix s'étaient atténuées en juin, l'inflation est loin d'être maîtrisée.

Un quatrième rapport du Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail a révélé une hausse inattendue de 0,3 % des prix à l’importation en juin, la hausse des prix des biens d’équipement et de consommation ayant largement compensé la baisse des coûts des produits alimentaires et énergétiques. Les économistes avaient prévu une baisse de 0,7 % des prix à l’importation, hors droits de douane.

Sur les douze mois clos en juin, les prix à l’importation ont bondi de 7,1 %, soit la plus forte hausse depuis août 2022. Cette progression fait suite à une augmentation de 6,6 % en mai. Hors denrées alimentaires et carburants, les prix à l’importation ont augmenté de 0,4 %. L’inflation sous-jacente des importations a progressé de 4,6 % sur les douze mois clos en juin, tirée par une hausse de 0,4 % des prix des biens d’équipement. Cette évolution reflète la forte demande de produits technologiques liés aux investissements dans l’IA. Les prix des périphériques et des composants informatiques ont augmenté de 2,3 % sur le mois et ont bondi de 41,6 % en glissement annuel. Le développement de l’IA contribue à faire grimper l’inflation sous-jacente globale.

Le rapport a également mis en évidence une forte hausse des tarifs aériens internationaux, une catégorie qui entre dans le calcul de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) sous-jacent, l’un des indicateurs suivis par la banque centrale américaine pour son objectif d’inflation de 2 %.

"Pour la Fed, cela rappelle que les pressions sur les coûts des biens sous-jacents n’ont pas disparu, même si l’inflation à la consommation s’est modérée en juin," a déclaré Priscilla Thiagamoorthy, économiste senior chez BMO Capital Markets.