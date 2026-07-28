RÉSUMÉ 1-Les actions des fabricants coréens de puces électroniques s'effondrent, SK Hynix cotant désormais en dessous de son prix d'introduction à la Bourse américaine, sur fond de craintes liées à la concurrence chinoise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis ont clôturé en dessous de leur prix d'introduction de 149 dollars

* Les progrès de la Chine dans la fabrication de puces électroniques et l'intelligence artificielle alimentent les craintes d'une concurrence accrue

* Les actions de SK Hynix chutent de 11 % et celles de Samsung reculent de près de 10 % à Séoul

(Mise à jour des informations relatives à la présentation médiatique; ajout de puces et de commentaires d'analystes dans les paragraphes 7 à 10; mise à jour des performances boursières) par Heekyong Yang

Les valeurs sud-coréennes du secteur des puces électroniques ont chuté mardi, Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS enregistrant respectivement des baisses allant jusqu’à 9,5 % et 11,1 %, les investisseurs se détournant des titres liés à l’IA face aux inquiétudes croissantes concernant les risques de financement liés aux dépenses d’infrastructure en matière d’IA et à l’intensification de la concurrence chinoise.

Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis avaient déjà chuté pendant la nuit, clôturant à 143,02 dollars, soit un niveau inférieur à leur prix d’introduction en Bourse de 149 dollars.

L'indice de référence KOSPI .KS11 affichait une baisse d'environ 8 % à 01h20 GMT.

Cette vague de ventes à l’échelle du secteur fait suite à une série d’événements qui ont ravivé les doutes quant à la pérennité de la hausse des semi-conducteurs tirée par l’IA.

SK Hynix, l'un des principaux fournisseurs de puces de mémoire à bande passante élevée (HBM) destinées à Nvidia

NVDA.O , a été l'un des principaux bénéficiaires de l'essor des dépenses liées à l'IA, ce qui rend ses actions particulièrement sensibles aux changements de sentiment des investisseurs à l'égard du secteur.

Selon les analystes, cette vague de ventes reflète à la fois les inquiétudes concernant le financement des infrastructures d’IA, les avancées technologiques de la Chine et la concurrence croissante des entreprises chinoises.

Selon Han Ji-young, analyste chez Kiwoom Securities, des informations selon lesquelles des entreprises chinoises développaient des équipements de lithographie à ultraviolets profonds (DUV) avaient ravivé les craintes que les fabricants chinois de mémoires puissent accélérer l’augmentation de leurs capacités, intensifiant ainsi la concurrence sur le marché mondial des mémoires.

Bien que des détails tels que les entreprises concernées, les performances des équipements et les délais de commercialisation n’aient pas encore été divulgués, cette nouvelle a refroidi le moral des investisseurs, alors que le discours d’investissement autour des valeurs du secteur des semi-conducteurs s’était déjà affaibli, a-t-il ajouté.

M. Han a ajouté que les investisseurs faisaient également preuve d’une prudence croissante à l’approche d’une série de publications de résultats attendues plus tard dans la semaine.

“Malgré des résultats meilleurs que prévu pour Samsung Electronics au début du mois et pour Alphabet la semaine dernière, les actions du secteur des semi-conducteurs ont connu de fortes baisses après la publication de ces résultats”, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, un article du Wall Street Journal indiquant que Nvidia pourrait apporter un soutien financier d’environ 250 milliards de dollars à un projet de centre de données d’OpenAI a fait chuter l’action Nvidia de près de 5 %, les investisseurs s’interrogeant sur la mesure dans laquelle le leader des puces d’IA pourrait financer ses propres clients.

Pesant davantage sur le moral des investisseurs, la popularité croissante des modèles d’IA open source chinois à bas coût, tels que Kimi K3, a soulevé des questions quant à savoir si les futures charges de travail liées à l’IA pourraient s’avérer moins intensives que prévu initialement — ce qui signifierait une moindre demande en puces IA avancées et en mémoire HBM.

Par ailleurs, les débuts boursiers remarquables du fabricant chinois de puces mémoire CXMT 688825.SS ont alimenté les craintes d’une intensification de la concurrence dans le secteur mondial de la mémoire.

Cette introduction en Bourse fait suite à des informations selon lesquelles Apple aurait fait pression sur l’administration Trump pour obtenir l’autorisation d’utiliser des puces fabriquées en Chine dans certains de ses produits, ce qui a encore davantage inquiété les investisseurs déjà préoccupés par les capacités technologiques croissantes de la Chine.