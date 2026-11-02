RÉSUMÉ 1-Le secteur manufacturier américain se renforce en octobre, tandis que les prix des intrants restent élevés

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* L'indice PMI du secteur manufacturier progresse d'un point pour s'établir à 55,5 en octobre

* Les prix payés par les usines pour leurs intrants restent élevés

* Les livraisons des fournisseurs ont ralenti pour le 11e mois consécutif en raison de pénuries de métaux et de puces électroniques

par Lucia Mutikani

L'activité manufacturière américaine s'est redressée en octobre grâce à une forte demande intérieure, ce qui a maintenu l'inflation à la sortie d'usine à un niveau élevé.

Malgré l’amélioration inattendue signalée lundi par l’Institute for Supply Management, le moral des industriels est resté extrêmement morose, certains se plaignant que “les politiques économiques émanant de Washington continuent de peser sur la conjoncture”, tandis que d’autres estimaient que la situation “rendait impossible toute prise de décision éclairée à long terme”.

Ils faisaient probablement référence à la hausse des prix d’une série de matières premières, notamment énergétiques, résultant de la guerre en cours entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Une récente escalade de la guerre commerciale avec le Canada a également été citée par les industriels comme un frein.

Les répercussions inflationnistes du conflit au Moyen-Orient ont également contribué à peser sur le moral des consommateurs, ce qui a abouti à une désapprobation généralisée de la gestion économique du président Donald Trump. Le mécontentement face à la hausse du coût de la vie devrait déterminer l’issue des élections de mi-mandat de mardi au Congrès .

Les économistes ont averti que la hausse des taux d’intérêt et la baisse des revenus des ménages corrigés de l’inflation entraveraient l’activité manufacturière l’année prochaine, en particulier dans les segments non exposés à la frénésie des dépenses liées à l’intelligence artificielle.

“Alors que les investissements liés à l’IA devraient rester soutenus, de nouveaux revirements dans le sentiment vis-à-vis de l’IA, qui s’est détérioré ces dernières semaines, pourraient peser sur les projets d’investissement”, a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup. “Même si les projets d’investissement actuels se concrétisent, cela laisserait tout de même entrevoir un ralentissement du rythme de croissance des investissements futurs. De plus, la hausse des taux et le resserrement récent des conditions financières pourraient peser sur les segments du secteur manufacturier non liés à l’IA.”

L’ISM a indiqué que son indice des directeurs d’achat (PMI) dans le secteur manufacturier avait progressé à 55,5 le mois dernier, contre 54,5 en septembre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que le PMI resterait à 54,5. Le PMI est resté au-dessus du seuil des 50 cette année, ce qui indique une croissance dans le secteur manufacturier, qui représente environ 9,4% de l’économie.

Un indicateur de la production industrielle a bondi de 2,3 points de pourcentage pour atteindre 59 le mois dernier, son plus haut niveau depuis novembre 2021.

Douze secteurs ont enregistré une croissance, notamment les équipements de transport, les équipements électriques, les appareils électroménagers et leurs composants, les machines, les métaux de base, les usines textiles, ainsi que les produits informatiques et électroniques. Les trois secteurs ayant enregistré une contraction sont les produits en papier, l’imprimerie et les activités de soutien connexes, ainsi que les produits minéraux non métalliques.

L’activité est portée par la vigueur des dépenses de consommation et des investissements des entreprises dans l’IA. Le gouvernement a indiqué la semaine dernière que la demande intérieure avait connu au troisième trimestre sa plus forte croissance depuis plus de cinq ans.

L’économie globale a progressé à un taux annualisé de 3,4% au dernier trimestre, après une expansion de 2,2% sur la période d’avril à juin, alors même que la guerre au Moyen-Orient alimentait l’inflation. L’indice des nouvelles commandes de l’enquête ISM a légèrement progressé, passant de 55,3 en septembre à 55,5, tandis que les exportations ont également augmenté.

Les stocks des entreprises manufacturières ont également augmenté. Le rapport préliminaire du gouvernement sur le PIB a montré que les stocks des entreprises avaient rebondi au dernier trimestre après avoir diminué pendant cinq trimestres consécutifs.

LE CLIMAT DE CONFIANCE CONTINUE DE SE DÉGRADER

Pourtant, Susan Spence, qui préside le comité d’enquête sur l’activité manufacturière de l’ISM, a noté que “le moral général s’est détérioré pour le troisième mois consécutif”. Elle a indiqué que 66% des commentaires des personnes interrogées étaient négatifs, la volatilité des prix dominant les opinions pessimistes, suivie par l’allongement des délais de livraison, les droits de douane et la guerre.

Certains fabricants de produits métalliques transformés ont déclaré que “les clients ne sont pas disposés à s’engager au-delà du court terme en raison de la grande incertitude”. Leurs homologues de l’industrie des produits chimiques ont quant à eux indiqué que “négatif, inflation, dans le rouge” sont les trois mots ou expressions qui décrivent le mieux leur stratégie d’approvisionnement pour 2026.

Certains fabricants de matériel de transport ont déclaré que “les clients restent dans l’expectative”, ajoutant qu’ils “continuent d’être stupéfaits par le prix élevé des équipements lorsqu’ils demandent des devis”. La course à l’IA et la construction de centres de données pèsent également sur l’offre et font grimper les prix.

“Toute matière première consommée par l’IA ou les centres de données est en pénurie, tant au niveau de l’offre que des prix”, ont déclaré certaines entreprises du secteur de la fabrication diversifiée. Les fabricants de machines ont indiqué que “la croissance explosive des secteurs des semi-conducteurs et des marchés publics/de la défense nous a pris au dépourvu alors que nous essayons de répondre à la demande”.

L’indice des livraisons des fournisseurs de l’enquête a légèrement progressé, passant de 59,0 en septembre à 59,1. Un indice supérieur à 50 indique un ralentissement des livraisons. Les performances des fournisseurs en matière de livraisons aux entreprises manufacturières ont ralenti pour le 11e mois consécutif.

Parmi les produits qui sont restés en pénurie figuraient l’aluminium, le cuivre, les composants électriques et électroniques, ainsi que les puces mémoire. Les tensions sur les chaînes d’approvisionnement ont contraint les usines à continuer de payer plus cher leurs intrants.

L’indice des prix payés pour les intrants, issu de l’enquête, a légèrement reculé à 75,2 (un niveau toujours élevé) contre 77,9 en septembre, confortant l’avis des économistes selon lequel l’inflation restera supérieure à l’objectif de 2% de la Réserve fédérale jusqu’en 2027. Les prix ont continué d’augmenter pour un certain nombre de produits, notamment l’aluminium, le cuivre, le gazole, ainsi que les composants électroniques et les puces mémoire.

Le gouvernement a annoncé la semaine dernière que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) avait progressé de 3,6% en glissement annuel en septembre. Il s’agit de l’un des indicateurs d’inflation suivis par la banque centrale américaine dans le cadre de sa politique monétaire.

Mercredi dernier, la Fed a maintenu son taux directeur au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4,00%, tout en reconnaissant que l'inflation “reste élevée”. Les économistes s'attendent à ce que la banque centrale américaine relève les coûts d'emprunt en décembre.

L'emploi dans le secteur manufacturier a continué de progresser le mois dernier, bien que le rythme se soit ralenti par rapport à septembre. Un indicateur de l'emploi dans ce secteur a légèrement reculé à 52,4, contre 52,7 en septembre, se situant toutefois légèrement au-dessus des prévisions des économistes, qui tablaient sur 52,0.

“Les contraintes d’approvisionnement persistantes et les coûts élevés des intrants suggèrent que la flambée inflationniste est loin d’être maîtrisée”, a déclaré Priscilla Thiagamoorthy, économiste senior chez BMO Capital Markets. “La combinaison d’une activité industrielle plus soutenue et de prix toujours élevés n’est pas une bonne nouvelle pour la Fed.”