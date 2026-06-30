RÉSUMÉ 1-Le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis atteint son plus haut niveau depuis deux ans, mais le recrutement reste difficile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ()

* Le nombre d'offres d'emploi a augmenté de 9 000 pour atteindre 7,594 millions en mai

* Les offres d'emploi dans le secteur de la santé et de l'aide sociale reculent de 115 000

* Les embauches reculent pour le deuxième mois consécutif; les licenciements augmentent dans le secteur de la santé et de l'aide sociale

* La confiance des consommateurs progresse légèrement en juin; les perceptions du marché du travail se détériorent

par Lucia Mutikani

Le nombre d’offres d’emploi aux États-Unis a légèrement progressé en mai pour atteindre son plus haut niveau depuis deux ans, mais la faiblesse des embauches a assombri la perception qu’ont les consommateurs du marché du travail, la part de ceux qui considèrent qu’il est « difficile de trouver un emploi » ayant bondi en juin pour atteindre son plus haut niveau depuis près de cinq ans et demi. Les économistes ont estimé que les chiffres mitigés publiés mardi suggéraient que le marché du travail restait stable, malgré de solides progressions ces derniers mois. Ils ont indiqué qu’il n’y avait aucune indication que la guerre américano-israélienne contre l’Iran ait eu un impact significatif sur le marché du travail, et beaucoup considéraient que les risques baissiers liés au conflit étaient considérablement atténués par un cessez-le-feu fragile, ce qui donnerait à la Réserve fédérale une plus grande marge de manœuvre pour se concentrer sur la lutte contre l’inflation.

En mai, on comptait 1,04 emploi pour chaque chômeur, un chiffre pratiquement inchangé par rapport à avril, mais en hausse par rapport à 1,01 il y a un an.

“Le marché du travail continue de montrer des signes de stabilisation”, a déclaré Matthew Martin, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Oxford Economics. “Pour les responsables de la Fed, cela signifie qu’ils resteront concentrés sur leur mandat de lutte contre l’inflation et sur la garantie de la stabilité des prix.”

Les offres d’emploi, qui mesurent la demande de main-d’œuvre, ont augmenté de 9 000 pour atteindre 7,594 millions au dernier jour du mois de mai, leur plus haut niveau depuis mai 2024, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail dans son enquête sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre (JOLTS). Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 7,30 millions d’offres d’emploi en mai. Certains économistes ont toutefois estimé que le rapport JOLTS devait être interprété avec prudence, soulignant que le taux de réponse à l’enquête était très faible.

“Seules 24 % des entreprises sollicitées par le BLS pour participer à l’enquête acceptent désormais de le faire, contre 35 % il y a à peine deux ans et environ 70 % à la fin des années 2010”, a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. “De plus, la proportion d’entreprises de l’échantillon ayant répondu est tombée à seulement 35 %, contre 65 % dans les années 2010. Le risque de biais lié à la non-réponse s’est donc considérablement accru.”

La quasi-totalité des offres d’emploi du mois dernier concernait des entreprises comptant entre 10 et 249 salariés. On a dénombré 132 000 offres d’emploi en moins dans les établissements comptant moins de 10 salariés. Le secteur du commerce de gros comptait 71 000 postes vacants supplémentaires, tandis que les offres d’emploi dans les loisirs et l’hôtellerie-restauration ont augmenté de 95 000, la plupart de ces postes étant à pourvoir dans les restaurants et les bars. On a également observé une hausse des offres d’emploi dans les secteurs de la construction et de l’industrie manufacturière.

En revanche, les offres d’emploi ont chuté de 115 000 dans le secteur de la santé et de l’aide sociale, l’un des principaux piliers de la croissance de l’emploi. On a dénombré 69 000 postes vacants de moins dans le secteur de la finance et de l’assurance, tandis que les postes non pourvus ont diminué de 43 000 dans le secteur des transports, de l’entreposage et des services publics.

Le taux d’offres d’emploi est resté inchangé à 4,6 %. Les embauches ont baissé de 45 000 pour s’établir à 5,170 millions le mois dernier, mais le taux s’est maintenu à 3,3 %. Cette deuxième baisse mensuelle consécutive s’explique principalement par une diminution de 40 000 dans le secteur des transports, de l’entreposage et des services publics. Des baisses notables des embauches ont été observées dans la construction et le commerce de gros. La baisse globale des embauches en mai contrastait avec la forte augmentation des effectifs non agricoles , qui a prolongé à trois mois la série de hausses solides de l'emploi.

RÉVISIONS À LA BAISSE POSSIBLES DES CHIFFRES DE L'EMBAUCHE DE MAI

“Nous avons été surpris de constater que le taux d’embauche total est resté inchangé et que le taux d’embauche dans le secteur privé a de nouveau baissé en mai, malgré une croissance de l’emploi plus forte ce mois-là”, a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup. “Cela pourrait signifier des révisions à la baisse possibles des données de mai, ou bien une croissance nette de l’emploi plus faible pourrait refléter les mesures prises au cours de la seconde moitié du mois de mai. Cela laisserait entrevoir un marché de l’emploi plus atone en juin.”

Le rapport sur l’emploi américain du mois de juin, très attendu et dont la publication est prévue jeudi, devrait faire état d’une création de 110 000 emplois le mois dernier, après une hausse de 172 000 en mai, selon une enquête de Reuters auprès d’économistes. Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,3 % pour le quatrième mois consécutif.

Il existe toutefois un risque que le taux de chômage augmente, car la perception qu’ont les consommateurs du marché du travail s’est détériorée en juin. Une enquête publiée mardi par le Conference Board a révélé que la part des consommateurs estimant que les emplois étaient “difficiles à trouver” a bondi à 22,5 % ce mois-ci, son plus haut niveau depuis janvier 2021, contre 19,8 % en mai. La proportion de ceux estimant que les emplois étaient “nombreux” est restée pratiquement inchangée à 24,9 %.

Le “différentiel du marché du travail” mesuré par l’enquête s’est resserré, passant de 5 en mai à 2,4. Cet indicateur est étroitement lié au taux de chômage figurant dans le rapport sur l’emploi du ministère du Travail.

“Les consommateurs s’attendent à peu de changements sur le marché du travail d’ici six mois”, a déclaré Dana Peterson, économiste en chef au Conference Board.

La confiance globale des consommateurs a légèrement progressé, la trêve fragile entre les États-Unis et l’Iran ayant fait baisser les prix du pétrole, ce qui a soulagé les ménages à la pompe. Les marchés financiers s’attendent à ce que la Fed relève ses taux d’intérêt cette année pour lutter contre l’inflation attisée par la guerre. La banque centrale américaine a maintenu ce mois-ci son taux directeur au jour le jour dans une fourchette de 3,50%-3,75% , mais ses projections trimestrielles actualisées indiquent que les décideurs politiques s’attendent à relever les coûts d’emprunt cette année.

Les actions à Wall Street ont progressé mardi. Le dollar s’est apprécié face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté.

Bien que le rapport JOLTS ait indiqué une hausse des licenciements de 41 000 pour atteindre 1,708 million en mai, leur nombre reste faible par rapport aux normes historiques. Des hausses notables des licenciements ont été observées dans les secteurs de la construction, du commerce de détail, ainsi que de la santé et de l’aide sociale. En revanche, les licenciements ont diminué dans le secteur des arts, des loisirs et du divertissement, ainsi que dans celui des services professionnels et aux entreprises.

Le taux de licenciements a légèrement progressé, passant de 1,0% en avril à 1,1%. Moins de personnes démissionnent, le nombre de démissions n’ayant augmenté que de 22 000 pour atteindre 3,065 millions. Le taux de démissions, considéré par les décideurs politiques comme un indicateur de la confiance sur le marché du travail, est resté inchangé à 1,9%. Les données suggèrent également que l’inflation salariale ne constitue pas une menace.

“Les travailleurs ont tendance à démissionner lorsqu’ils estiment qu’une meilleure opportunité est à leur portée, et pour l’instant, les données indiquent que ce n’est clairement pas le cas pour beaucoup d’entre eux”, a déclaré Sneha Puri, économiste chez Indeed Hiring Lab.