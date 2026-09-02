RÉSUMÉ 1-La chute des cours des obligations s'accentue alors que l'inflation et les cours du pétrole secouent les marchés

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* Le rendement des bons du Trésor à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 2023

* Les taux japonais à 10 ans dépassent les 3% pour la première fois depuis 1996

* La chute des marchés resserre les conditions financières via les taux hypothécaires et de prêt

par Ankur Banerjee

Les obligations mondiales ont subi une forte correction mercredi, prolongeant ainsi une chute qui fait grimper les coûts d’emprunt à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies, alors que le conflit au Moyen-Orient fait flamber les prix de l’énergie, alimentant les craintes des investisseurs concernant l’inflation et l’explosion de la dette publique.

Les rendements des obligations d’État constituent un point de référence pour les prix des actifs sur l’ensemble des marchés financiers; le renchérissement du coût de l’argent se traduit par une hausse des taux hypothécaires pour les consommateurs et oblige les gouvernements à faire des choix difficiles en matière de dépenses publiques, à mesure que les coûts de financement grimpent.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis près de trois ans, à 4,81%, et une nouvelle hausse vers les 5% risque de déstabiliser des marchés boursiers déjà nerveux.

Le rendement japonais à 10 ans JP10YTN=JBTC s'est maintenu au-dessus de 3%, son plus haut niveau depuis 30 ans. Les rendements des obligations d'État australiennes à 10 ans

AU10YT=RR ont atteint 5,198%, leur plus haut niveau depuis plus de 15 ans.

Les contrats à terme sur les Bunds allemands FGBLc1 ont reculé de 0,45%, atteignant leur plus bas niveau depuis 2011, tandis que les contrats à terme sur les OAT françaises FOATc1 ont chuté de 0,5%, enregistrant un plus bas historique.

Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo, a déclaré que les investisseurs obligataires exigeaient de plus en plus une prime plus élevée pour tenir compte de l’inflation, des risques budgétaires et du volume considérable de dette arrivant sur le marché.

“Cela signifie que la vague de ventes pourrait aller trop loin, un taux de 5% sur les obligations américaines à 10 ans semblant de plus en plus plausible avant que les rendements ne deviennent suffisamment attractifs pour ramener les acheteurs,” a déclaré M. Chanana.

Une vague de ventes d’obligations par les grandes entreprises technologiques, qui lèvent agressivement des fonds pour financer le boom de l'IA , a accentué la pression sur le marché des obligations souveraines.

Naka Matsuzawa, stratège macroéconomique en chef chez Nomura Securities à Tokyo, a déclaré que la volonté des hyperscalers de payer des taux raisonnablement élevés faisait grimper les rendements à tous les niveaux, l’attention se portant désormais sur la question de savoir si la croissance pourra suivre cette tendance.

“Le bond de productivité (porté par l’IA) doit se traduire par une hausse des salaires,” a-t-il déclaré. Si cela se concrétise, a-t-il ajouté, l’économie pourra alors supporter des taux plus élevés.

FOCUS SUR LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE

Les investisseurs se sont également intéressés aux mesures que la Réserve fédérale pourrait prendre pour lutter contre une inflation qui reste supérieure à l’objectif de 2% fixé par la banque centrale. Les déclarations bellicistes du président de la Fed, Kevin Warsh, la semaine dernière, ont incité les traders à renforcer leurs paris sur une hausse des taux.

Les pressions liées aux coûts de l’énergie continuent de peser sur les décideurs politiques. Mercredi, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1% à 95,61 dollars le baril, après avoir gagné près de 6% lors de la séance précédente.

Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans

US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, a atteint 4,41%, son plus haut niveau depuis janvier 2025.

Les opérateurs ont intégré dans leurs cours une hausse des taux en Europe la semaine prochaine et une probabilité d’environ 68% d’une hausse des taux américains la semaine suivante.

L’ampleur du changement structurel sur les marchés est mise en évidence par la hausse des rendements des obligations d’État japonaises , autrefois les plus bas au monde, qui a propulsé mardi le taux à 10 ans au-dessus de 3% pour la première fois en 30 ans.

Mercredi matin, il s’établissait à 3,01%.

“La hausse des rendements des obligations d’État japonaises reflète non seulement les inquiétudes des investisseurs quant aux perspectives budgétaires du Japon, avec des plans de dépenses ambitieux annoncés pour les années à venir, mais aussi la pression mondiale sur les coûts de financement à long terme,” a déclaré Fred Neumann, économiste en chef pour l’Asie chez HSBC.

La hausse des rendements a braqué les projecteurs sur la Première ministre japonaise Sanae Takaichi et son plan d’investissement agressif, tout comme sur le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, où les gouvernements aux dépenses importantes sont remis à leur place par leurs créanciers.

“Le Japon et le Royaume-Uni semblent les plus exposés, car la hausse des rendements se heurte à des pressions budgétaires et à l’évolution des régimes monétaires, tandis que la France reste également vulnérable compte tenu de l’évolution de sa dette,” a déclaré M. Chanana, de Saxo.

Mardi, les taux britanniques ont atteint leur plus haut niveau depuis 2008.