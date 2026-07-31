RÉSUMÉ 1-Exxon et Chevron mettent en garde contre la persistance des prix élevés du carburant en raison de la guerre en Iran

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* Exxon a enregistré une production record de diesel au deuxième trimestre

* Les raffineries américaines de Chevron ont traité un volume record de plus d'un million de barils par jour

* Le directeur général d'Exxon estime que les difficultés liées au raffinage persisteront encore quelque temps

par Sheila Dang

Les principaux producteurs de pétrole américains, ExxonMobil XOM.N et Chevron

CVX.N , préviennent que l'offre mondiale de diesel et d'autres produits raffinés restera probablement limitée et entraînera des prix élevés persistants au second semestre, alors que la guerre en Iran continue de provoquer d'importantes perturbations énergétiques. Vendredi, ces deux entreprises ont annoncé une forte hausse de leurs bénéfices de raffinage au deuxième trimestre, la baisse des stocks de carburant, combinée à la réduction des exportations chinoises et aux arrêts de raffineries en Russie , ayant entraîné une augmentation des marges.

« Nous allons observer une certaine pression à la hausse sur les prix des produits … au troisième trimestre et peut-être au-delà », a déclaré Mike Wirth, directeur général de Chevron, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats, ajoutant que la demande en distillats, notamment le diesel et le fioul domestique, ne devrait pas baisser à long terme. Cette hausse des marges et des bénéfices intervient alors que les prix de l’essence aux États-Unis ont de nouveau franchi la barre des 4 dollars le gallon la semaine dernière, ce qui représente un défi politique pour le président Donald Trump et le Parti républicain, qui mènera campagne pour conserver sa majorité au Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre . Les plus grandes compagnies pétrolières américaines affirment qu’elles font tout leur possible pour maintenir une production élevée.

PRODUCTION ÉLEVÉE Exxon a déclaré avoir fait tourner ses raffineries américaines à pleine capacité et avoir enregistré un deuxième trimestre record en matière de production de diesel, tandis que Chevron a annoncé un débit record de plus d’un million de barils par jour dans ses raffineries américaines.

Pourtant, le directeur général d’Exxon, Darren Woods, a déclaré qu’il était essentiel que le trafic maritime reprenne dans le détroit d’Ormuz afin d’approvisionner davantage le marché en pétrole brut.

« Le taux d’utilisation que nous avons observé ne peut pas être maintenu à long terme. Je pense donc que ce défi en matière de raffinage va perdurer pendant un certain temps », a-t-il déclaré sur CNBC.

M. Woods a ajouté que la société disposait du plus grand réseau de raffinage au monde en dehors de la Chine, et que la perturbation des approvisionnements en pétrole brut avait compliqué la situation dans le secteur aval. Les raffineurs doivent effectuer les opérations de maintenance nécessaires et Chevron a déclaré que les temps d’arrêt au troisième trimestre devraient peser sur les résultats de l’activité aval à hauteur de 175 à 225 millions de dollars.

Exxon a indiqué que les opérations de maintenance programmées seraient moins nombreuses au cours du troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents.

Alors que le résultat ajusté de l’activité aval d’Exxon a atteint 4,1 milliards de dollars, certains investisseurs auraient pu s’attendre à ce qu’Exxon affiche des résultats encore plus solides dans le secteur du raffinage, compte tenu de l’importance de son parc de raffineries, a indiqué Biraj Borkhataria, analyste chez RBC Capital Markets, dans une note de recherche.

Exxon a manqué de peu les estimations consensuelles concernant ses résultats du deuxième trimestre, tandis que Chevron a dépassé les attentes. L'action Exxon a reculé de 1 %, tandis que celle de Chevron a progressé d'environ 2 %.