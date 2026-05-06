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Résultats trimestriels mitigés pour Zalando, qui confirme ses objectifs
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 10:27

Zalando a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de premier trimestre supérieur aux attentes des analystes financiers, mais aussi d'un résultat opérationnel moins bon que prévu, une performance contrastée qui pesait sur l'action du numéro un européen de la vente de prêt-à-porter en ligne dans les premiers échanges à Francfort.

Le groupe allemand a annoncé ce matin avoir généré un volume d'affaires expédié (GMV) de 4,3 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 21,7% en données publiées et de 6% en pro-forma (hors acquisition d'About You).

A 3 milliards d'euros, son chiffre d'affaires s'inscrit en progression de 3,4% en données pro-forma et de 23,8% au global, conformément aux attentes du marché.

Porté par les synergies avec About You, le résultat d'exploitation (Ebit) ajusté ressort à 64,8 millions d'euros sur le trimestre, soit une marge de 2,2%, contre 46,7 millions ou 1,9% de marge opérationnelle, sur la même période de l'an dernier.

C'est moins que les 67 millions prévus par le consensus.

La vigueur de la demande en question

Si le premier trimestre est toujours difficile en matière de résultats en raison des soldes d'hiver qui suivent la période des fêtes, les analystes de Stifel disent s'inquiéter de cette rentabilité moins bonne que prévu.

"Ces chiffres soulèvent la question de la résilience de la consommation en Europe face à la cherté des prix du pétrole", souligne le bureau d'études.

S'il met en évidence la volatilité de la situation géopolitique et un environnement économique maussade, Zalando confirme ses objectifs annuels dévoilés en mars dernier, à savoir une hausse de 12% à 17% en données publiées de son GMV et de son chiffre d'affaires, pour un Ebit ajusté attendu entre 660 et 740 millions d'euros.

Suite à ces annonces, l'action évoluait sans grand changement mercredi matin sur le DAX, cédant 0,1% dans un marché en hausse de 1,5%, après avoir démarré la séance sur des pertes de plus de 5%.

"Avec un repli de plus de 15% depuis le début de l'année, beaucoup des préoccupations actuelles semblent désormais intégrées dans les cours", jugent les analystes de Stifel.

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