RESULTATS SEMESTRIELS 2026 - Un semestre d’investissements stratégiques pour préparer un nouveau cycle de croissance

VAZIVA a réalisé un chiffre d’affaires de 36,2 M€ au 1er semestre 2026, en progression de 2,6 %. Après plusieurs années de forte croissance, 2026 constitue une année de consolidation et d’investissements pour VAZIVA, avec le renforcement de ses équipes commerciales et support, l’enrichissement de ses offres et la sécurisation de son environnement technologique, afin de préparer son prochain cycle de croissance. Ces investissements pèsent ponctuellement sur les performances, avec un EBITDA de 1,9 M€ et un résultat net de 1,2 M€. Le Groupe s’appuie sur un taux de fidélisation de 98 % et sur la progression des engagements pluriannuels, qui renforcent la récurrence de ses revenus. VAZIVA poursuit le développement de son écosystème d’avantages salariés avec l’intégration progressive des Titres-restaurant, d’une offre Loisirs et de son programme de fidélisation. Le Groupe renforce parallèlement sa prospection commerciale et sa visibilité. Ces initiatives devraient permettre à VAZIVA de renouer dès 2027 avec une croissance soutenue de son activité et de sa rentabilité.