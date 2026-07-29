Résultats semestriels 2026

Forte dynamique confirmée

Croissance à données comparables ajustée de + 6,5 %

Marge d’exploitation record

Chiffre d’affaires : 23,77 milliards d’euros, + 6,8 % à données comparables 1 et + 5,8 % à données publiées.

+ 6,8 % à données comparables et + 5,8 % à données publiées. Croissance à données comparables ajustée 2 : + 6,5 % , nettement supérieure au marché mondial de la beauté.

, nettement supérieure au marché mondial de la beauté. Croissance dans toutes les Divisions , avec des performances particulièrement remarquables des Produits Professionnels et de la Beauté Dermatologique.

, avec des performances particulièrement remarquables des Produits Professionnels et de la Beauté Dermatologique. Croissance dans toutes les Zones , avec SAPMENA-SSA en tête ; l’Asie du Nord poursuit sa reprise.

, avec SAPMENA-SSA en tête ; l’Asie du Nord poursuit sa reprise. Le E-commerce 3 croît à deux chiffres et près de deux fois plus vite que le marché.

croît à deux chiffres et près de deux fois plus vite que le marché. Croissance en volume et en valeur avec une forte contribution du mix.

et en avec une forte contribution du mix. Marge brute en hausse de + 10 points de base à 74,8 %.

en hausse de + 10 points de base à 74,8 %. Marge d’exploitation en hausse de + 20 points de base à 21,3 %, tout en augmentant les frais publi-promotionnels de + 70 points de base.

en hausse de + 20 points de base à 21,3 %, tout en augmentant les frais publi-promotionnels de + 70 points de base. Résultat net hors éléments non-récurrents à 3 959,6 millions d’euros, en hausse de + 4,7 %.

hors éléments non-récurrents à 3 959,6 millions d’euros, en hausse de + 4,7 %. Accord de licence mondial exclusif de 50 ans avec Kering pour la marque Gucci , effectif au 1 er juillet 2027.

Commentant ces chiffres, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, a déclaré :

“L’Oréal a réalisé un fort premier semestre.

À + 6,5 % de croissance à données comparables ajustée, L’Oréal maintient sa forte dynamique et accroît sa surperformance par rapport au marché mondial de la beauté. Cette croissance, dans toutes les catégories, Divisions et Zones, est boostée par deux grands moteurs : l’exécution parfaite de notre stratégie d’innovation et notre surperformance en E-commerce, circuit le plus dynamique du marché.

La dynamique vertueuse de notre P&L joue pleinement son rôle. Portée par une croissance des unités et une forte amélioration du mix, la marge brute continue de progresser. Ceci, couplé au contrôle continu de nos frais de fonctionnement, nous a permis d’augmenter les investissements publi-promotionnels de 70 points de base tout en réalisant ce premier semestre une marge d’exploitation record de 21,3 %.

Pour le second semestre, nous sommes confiants que la demande pour la beauté restera forte. Et nous pensons être idéalement équipés pour continuer à surperformer le marché et deréaliser malgré le contexte une nouvelle année de croissance de notre chiffre d’affaires ainsi qu’une progression de notre rentabilité.

L’Oréal est vraiment un modèle sans équivalent.

Nos marques historiques sont en forte croissance et notre portefeuille ne cesse de se renforcer, grâce à nos récentes acquisitions dont Kering Beauté. Notre moteur d’innovation tourne à plein régime et l’IA contribuera à maintenir ce rythme. Nos équipes sur le terrain continuent de tirer parti de l’évolution rapide des modèles de distribution, accélérant en E‑commerce grâce à notre excellence digitale tout en créant offline des expériences de marque exceptionnelles.

Plus que jamais, nous sommes en position de continuer de gagner sur le marché de la beauté.”

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1 ER SEMESTRE 2026

Sur les six premiers mois, l e chiffre d’affaires s’élève à 23,77 milliards d’euros , en hausse de + 5,8 % en publié.

À données comparables , c’est-à-dire à structure et taux de change identiques, le chiffre d’affaires progresse de + 6,8 %.

La croissance à données comparables ajustée 2 est de + 6,5 %.

L'effet net de changement de structure est de + 1,8 %.

La croissance à taux de change constants ressort à + 8,6 %.

À fin juin 2026, les effets monétaires ont eu un impact négatif de – 2,8 %. En extrapolant les cours de change au 30 juin 2026, c’est-à-dire avec 1 € = 1,1395 $ jusqu’au 31 décembre, l’impact des effets monétaires s’établirait à environ – 0,6 % sur le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’année 2026.

Chiffre d’affaires par Division et par Zone géographique









2 e trimestre 2026 1 er semestre 2026 M€ Croissance à données M€ Croissance à données comparables comparables ajustée* publiées comparables comparables ajustée* publiées Par Division















Produits Professionnels 1 458,8 + 9,8 % + 10,1 % + 14,9 % 2 920,8 + 12,6 % + 11,6 % + 14,7 % Produits Grand Public 4 274,4 + 2,4 % + 4,6 % + 3,4 % 8 642,8 + 4,1 % + 4,3 % + 2,7 % Luxe 3 890,3 + 5,7 % + 4,7 % + 9,1 % 7 996,7 + 5,4 % + 5,1 % + 4,4 % Beauté Dermatologique 2 000,4 + 11,9 % + 11,1 % + 13,0 % 4 215,8 + 11,3 % + 10,6 % + 9,3 % Total Groupe 11 623,9 + 6,0 % + 6,3 % + 8,2 % 23 776,1 + 6,8 % + 6,5 % + 5,8 % Par Zone géographique Europe 3 768,5 + 0,8 % + 6,7 % + 4,1 % 8 133,8 + 5,7 % + 6,1 % + 8,0 % Amérique du Nord 3 034,8 + 5,9 % + 5,9 % + 6,4 % 6 067,1 + 8,6 % + 6,7 % + 4,2 % Asie du Nord 2 827,5 + 14,5 % + 4,5 % + 15,9 % 5 514,4 + 4,6 % + 4,6 % + 2,3 % SAPMENA – SSA 4 1 037,3 + 7,0 % + 12,2 % + 5,9 % 2 247,3 + 13,9 % + 13,8 % + 9,2 % Amérique latine 955,7 + 3,1 % + 5,3 % + 12,7 % 1 813,5 + 4,1 % + 5,2 % + 9,0 % Total Groupe 11 623,9 + 6,0 % + 6,3 % + 8,2 % 23 776,1 + 6,8 % + 6,5 % + 5,8 %

* Croissance à données comparables ajustée : croissance à données comparables du S1-2026 (+ 6,8 %) ajustée de l’effet net du phasage en amont de la transformation IT au S1-2026 (- 0,7 %) et au S1-2025 (+ 0,4 %).

Synthèse par Division

PRODUITS PROFESSIONNELS

La croissance à données comparables ajustée s’établit à + 11,6 %.

La Division des Produits Professionnels continue sa progression spectaculaire, surperformant largement le marché professionnel. La Division progresse en volume et en valeur, portée par la premiumisation continue du soin du cheveu, le succès de sa stratégie omnicanale et sa priorité donnée à l’animation du marché des salons en proposant des services sur mesure.

Toutes les Zones progressent. En Amérique du Nord, la Division enregistre une croissance élevée à un chiffre, surperformant largement le marché. Dans toutes les autres Zones, la croissance est à deux chiffres : les marchés émergents sont boostés par une dynamique exceptionnelle au Brésil et dans la Zone GCC 5 ; en Europe, les clusters Allemagne-Autriche-Suisse et Espagne-Portugal sont particulièrement dynamiques ; l’Asie du Nord bénéficie de la croissance soutenue en Chine continentale.

Par catégorie, le soin du cheveu premium est le principal moteur : la croissance du marché reste dynamique et la Division surperforme largement grâce à ses franchises blockbusters et aux lancements très réussis comme Gloss Absolu Crème de Kérastase , Acidic Grow Full de Redken ou Keratin Alpha Sleek de L’Oréal Professionnel . En coloration, où le marché reste plus difficile, la Division continue de stimuler le trafic dans les salons avec des innovations de rupture comme Redken Shades ALK et des rénovations comme L’Oréal Professionnel DiaLight . En styling , l'intégration de Color Wow suit son cours.

PRODUITS GRAND PUBLIC

La croissance à données comparables ajustée s’établit à + 4,3 %.

La Division réalise une solide croissance, qui s’est accélérée entre le premier et le deuxième trimestre, avec une performance particulièrement forte de la première marque de beauté mondiale : L’Oréal Paris .

Par Zone, l’Amérique du Nord réalise une bonne performance dans un marché dynamique. L’Europe maintient sa progression avec des performances remarquables au sein du cluster Royaume-Uni-Irlande et en Italie. Les marchés émergents poursuivent leur croissance avec des résultats particulièrement solides au Brésil, en Inde et au Vietnam. Avec l’acquisition d’ Innovist , la Division renforce encore sa présence sur le marché hautement stratégique de l’Inde.

Toutes les catégories sont en croissance, portées par un plan d'innovations robuste. Avec une progression à deux chiffres, le soin du cheveu reste la catégorie la plus dynamique, soutenue par L’Oréal Paris Elvive Collagen Lifter et Garnier Fructis Diamond Sleek . La coloration reste solide, tirée par Garnier Olia . En maquillage, la croissance est portée par des innovations telles que L’Oréal Paris Extensionist Mascara et Maybelline New York Serum Lipstick , ainsi que par les bonnes performances de 3CE et NYX Professional Makeup ; avec le lancement de sa collection Fat Oil Body , la marque se diversifie dans le soin pour le corps et les parfums. Le soin de la peau bénéficie de nouveaux lancements comme L’Oréal Paris Revitalift Filler Glass Skin Liquid Cream , du déploiement de Garnier Dry Touch Cream et de la forte progression à deux chiffres des championnes locales Mixa et Thayers . Dr.G entame son expansion mondiale, débutant par l’Asie du Sud-Est et la Chine.

LUXE

La croissance à données comparables ajustée s’établit à + 5,1 %.

La Division réalise une croissance robuste, progressant deux fois plus vite que le marché sélectif mondial, conséquence de sa stratégie d'innovation ambitieuse et de la puissance de son portefeuille très complémentaire.

Le principal contributeur à la croissance est l'Asie du Nord : portée par une croissance à deux chiffres en Chine, la Division surperforme un marché qui reste difficile. La dynamique est robuste en Europe et en Amérique du Nord, où L’Oréal Luxe consolide sa position de leader du marché ; les marchés émergents restent un moteur de croissance dynamique.

Les Parfums continuent de progresser à deux chiffres, consolidant la position de numéro un mondial de L’Oréal Luxe. Cette progression est soutenue par le succès spectaculaire de Prada Paradigme , qui s’est très rapidement imposé comme un blockbuster , et par le déploiement réussi d' Emporio Armani . A noter les performances exceptionnelles des franchises piliers comme Yves Saint Laurent Libre - devenu numéro un mondial des parfums féminins - et MYSLF , ainsi que Valentino Born in Roma .

En soin de la peau, la dynamique s’accélère – portée par le grand succès de la franchise Replasty d’ Helena Rubinstein . Medik8 , récemment acquise, poursuit sa trajectoire de croissance exceptionnelle. Avec le lancement prometteur de Lancôme Absolue Longevity M.D. , L’Oréal Luxe capitalise sur la tendance de la longévité.

L’Oréal Luxe a marqué une étape historique en signant un accord de licence mondial exclusif de cinquante ans pour Gucci Beauty , effectif au 1 er juillet 2027, sous réserve des approbations réglementaires usuelles.

BEAUTÉ DERMATOLOGIQUE

La croissance à données comparables ajustée s’établit à + 10,6 %.

La Beauté Dermatologique réalise une forte croissance à deux chiffres. Dans un marché dynamique, la croissance accélère pour le troisième trimestre consécutif à mesure que la Division poursuit son plan d’innovations.

Toutes les Zones croissent. La progression est à deux chiffres dans les marchés émergents - tirés par la Zone SAPMENA–SSA - et l’Asie du Nord où SkinCeuticals consolide sa position de leader en Chine. L’Europe et l’Amérique du Nord progressent à un chiffre élevé, avec une accélération trimestre après trimestre.

La croissance est à deux chiffres à la fois en soin du cheveu et en soin de la peau ; le solaire enregistre une forte performance, tiré par le lancement très réussi de CeraVe Sun et – plus largement – par la quête des consommateurs pour des protections solaires de qualité supérieure.

La Roche‑Posay , CeraVe et SkinCeuticals affichent toutes une croissance à deux chiffres. La Roche-Posay est portée par la solide performance de ses piliers clés comme Cicaplast , ainsi que par des lancements réussis comme Hyalu B5 Suractivated et UV Air Fluid . La réaccélération de CeraVe se confirme, stimulée par ses gammes phares et par des innovations réussies. SkinCeuticals continue de progresser à deux chiffres, soutenue par la solide performance en Asie du Nord et par le succès d’ A.G.E. Interrupter Ultra Serum , testé cliniquement pour répondre aux besoins des patients sous GLP1. La croissance de Vichy est portée par le succès constant des gammes de soin du cheveu Dercos dans toutes les Zones géographiques.

Synthèse par Zone géographique

EUROPE

La croissance à données comparables ajustée s’établit à + 6,1 %.

L’Oréal continue de surperformer un marché de la beauté robuste dans la vaste majorité des pays et dans toutes les Divisions avec une surperformance remarquable online , un levier de conquête clé de nouveaux consommateurs.

Tous les pays sont en croissance, avec des performances particulièrement solides pour le cluster Espagne-Portugal et en Pologne.

La Division des Produits Grand Public surperforme le marché, portée par le soin du cheveu et le maquillage. La Division accélère sa conquête de nouveaux consommateurs avec Mixa en soin pour le corps.

L’Oréal Luxe progresse nettement plus vite que le marché, grâce au succès continu des parfums – qu’il s’agisse de nouveaux lancements ou de franchises piliers – et à la reprise du soin de la peau avec le lancement prometteur de Lancôme Longevity et le fort dynamisme de Medik8 .

La Division des Produits Professionnels maintient sa trajectoire de croissance impressionnante, soutenue par le fort appétit des consommateurs pour le soin du cheveu premium, avec des performances particulièrement remarquables de Kérastase et Redken .

La Beauté Dermatologique confirme son redressement : avec une progression comprise entre 5 % et 10 %, elle surperforme le marché grâce à La Roche-Posay et à la solide performance de CeraVe , portée par ses hydratants phares et le lancement réussi de ses soins solaires.

AMÉRIQUE DU NORD

La croissance à données comparables ajustée s’établit à + 6,7 %.

L’Oréal réalise un très solide premier semestre, surperformant le marché dynamique de la beauté dans chaque Division grâce à des innovations réussies, sa priorité donnée au digital et au E-commerce , ainsi qu’à de solides partenariats avec les principaux distributeurs. Le chiffre d’affaires progresse dans toutes les catégories, tous les circuits de distribution et à tous niveaux de prix.

Avec une croissance élevée à un chiffre, la Division des Produits Professionnels est un moteur clé de l’expansion de son industrie. Toutes les grandes marques ont fortement progressé, tirées par Kérastase , Redken et Matrix . Dans le circuit professionnel, la dynamique est portée par des innovations de rupture en coloration, notamment Redken Shades ALK et Blonde iQ , qui contribuent à l’accélération significative de SalonCentric .

En Beauté Dermatologique, l’accélération se poursuit, soutenue par une performance remarquable de La Roche-Posay avec une forte croissance de ses franchises clés et une expansion réussie chez Walmart . CeraVe poursuit sa trajectoire ascendante, stimulée par le momentum en soin de la peau et en soin du cheveu.

La Division des Produits Grand Public poursuit sa trajectoire dynamique. L’Oréal Paris réalise une performance exceptionnelle, avec une croissance à deux chiffres : le soin du cheveu est boosté par Elvive et Ever ; le maquillage bénéficie du flux d’innovations continu de L’Oréal Paris , Maybelline et NYX Professional Makeup . Parmi les marques de plus petite taille, Thayers progresse très fortement en soin de la peau.

L’Oréal Luxe continue de surperformer la catégorie dynamique des parfums, tirée par Prada , YSL et Valentino . Les marques Kering Beauté récemment intégrées, notamment Creed , connaissent un bon début ; Medik8 continue d’accélérer.

Aux États-Unis, le nouveau système IT a été mis en service avec succès le 8 juin.

ASIE DU NORD

La croissance à données comparables ajustées’établit à + 4,6 %.

Le Groupe réalise un solide premier semestre avec une croissance qui s’accélère pour le deuxième semestre consécutif.

Par pays, le moteur principal est la Chine, où le marché continue de s’améliorer progressivement, porté par la reprise du marché sélectif. L’Oréal surperforme près de trois fois le marché : le principal contributeur est la Division Luxe grâce à la qualité de son portefeuille de marques, à la puissance de son innovation – notamment Helena Rubinstein Replasty – et à une campagne 6.18 réussie sur toutes les plateformes. De plus, la marque chinoise Yue Sai réalise une solide performance. La Beauté Dermatologique et les Produits Professionnels sont très dynamiques avec une croissance d’environ 15 %.

L’Oréal est en croissance au Japon, qui est pénalisé par une baisse du tourisme, ainsi qu’en Corée. En Travel Retail , qui reste impacté par la situation en Chine continentale, L’Oréal surperforme le marché.

Par Division, en Asie du Nord, L’Oréal Luxe réalise une solide performance, soutenue par l’essor continu des parfums, la dynamique ininterrompue des Marques Couture et la très forte performance d’ Aesop . Les Produits Grand Public progressent globalement en ligne avec le marché. La Beauté Dermatologique et les Produits Professionnels renforcent leurs positions respectives avec toutes les marques clés – dont SkinCeuticals et Kérastase – en croissance à deux chiffres et surperformant le marché.

Le E-commerce , qui représente plus de 50 % du chiffre d’affaires de la Zone, continue de progresser fortement.

SAPMENA–SSA 4

La croissance à données comparables ajustées’établit à + 13,8 %.

En SAPMENA, la croissance est forte et équilibrée. Elle est portée à la fois par le volume et la valeur. Toutes les Divisions et catégories y contribuent.

Par pays, la performance au Vietnam est exceptionnelle, très forte en Australie-Nouvelle-Zélande, tandis que la croissance continue d’accélérer en Inde, soutenue par le soin du cheveu et le soin de la peau. La consommation dans les pays du Golfe a été affectée depuis le début du conflit au Moyen-Orient, à l'exception de l'Arabie saoudite, qui fait preuve de résilience.

La Beauté Dermatologique réalise une croissance exceptionnellement forte, alimentée par le momentum de La Roche-Posay et CeraVe . La Division des Produits Professionnels est soutenue par Kérastase et L'Oréal Professionnel . Au sein des Produits Grand Public, les résultats sont tirés par le soin du cheveu et le maquillage de L'Oréal Paris . La croissance de la Division Luxe est portée par le maquillage et les parfums.

Par catégorie, le soin du cheveu est particulièrement dynamique sur les segments professionnel et grand public, tiré par le succès constant de piliers clés comme Elsève et par de nouveaux lancements. Le soin de la peau bénéficie de l'essor continu des marques dermatologiques. Le maquillage est tiré par un solide plan d’innovations et par l’expansion de 3CE en Asie du Sud-Est. Les parfums progressent fortement, portés par les Marques Couture.

Dans toute la Zone, le E-commerce reste un moteur de croissance clé, notamment en Inde, en Asie du Sud-Est et dans les pays du GCC 5 .

L’Afrique subsaharienne (SSA) est en croissance élevée à un chiffre et accélère progressivement, avec une contribution particulièrement forte des Divisions Beauté Dermatologique, Luxe et Produits Professionnels. L’Afrique du Sud reste le principal moteur de croissance avec un chiffre d’affaires en croissance à deux chiffres, bien au-dessus du marché.

AMÉRIQUE LATINE

La croissance à données comparables ajustées’établit à + 5,2 %.

La croissance du marché en Amérique latine a ralenti par rapport à l’année dernière mais reste stable d’un trimestre à l’autre.

Par pays, la progression est tirée par une forte croissance à deux chiffres au Brésil ainsi que dans la région andine.

Toutes les Divisions progressent. La Division des Produits Professionnels continue de réaliser une croissance exceptionnelle et équilibrée dans toute la Zone. La Division des Produits Grand Public reste le plus grand contributeur à la croissance, portée par le soin du cheveu, la coloration et le soin de la peau. En Beauté Dermatologique, CeraVe progresse à deux chiffres. La Division Luxe continue d’être boostée par les Marques Couture.

Les catégories les plus dynamiques sont le soin du cheveu, qui progresse à deux chiffres grâce à la contribution de toutes les Divisions concernées, suivi des parfums.

Par circuit, le E-commerce est le principal moteur de croissance, permettant à L’Oréal d’atteindre de nouveaux segments de consommateurs.

FAITS MARQUANTS DEPUIS LA DERNIÈRE PUBLICATION

STRATÉGIE

L’Oréal a conclu un accord de licence exclusive de 50 ans avec Kering pour la création, le développement et la distribution des parfums et produits de beauté de la marque Gucci . La licence entrera en vigueur le 1er juillet 2027, sous réserve des approbations réglementaires. D’ici cette date, les deux entreprises travailleront ensemble pour assurer une transition fluide et continue avec comme objectif de maintenir la poursuite des activités et assurer le succès continu de la marque.

avec Kering pour la création, le développement et la distribution des . La licence entrera en vigueur le 1er juillet 2027, sous réserve des approbations réglementaires. D’ici cette date, les deux entreprises travailleront ensemble pour assurer une transition fluide et continue avec comme objectif de maintenir la poursuite des activités et assurer le succès continu de la marque. Creed , Bottega Veneta et Balenciaga sont consolidés dans les comptes depuis début avril.

sont consolidés dans les comptes depuis début avril. L’Oréal a signé un accord pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Innovist , une plateforme de marques de soins personnels et de beauté de premier plan en Inde. Cette décision renforce la volonté d'expansion de L'Oréal dans un marché de la beauté en forte croissance en Inde, et complète son portefeuille avec des marques locales adaptées aux consommateurs indiens. La transaction devrait être finalisée dans les prochains mois, après obtention des approbations réglementaires et autres conditions habituelles.

RECHERCHE, BEAUTY TECH ET DIGITAL

L'Oréal et OpenAI ont annoncé une collaboration majeure axée sur les parcours consommateurs enrichis par l’IA et tournés vers le commerce agentique, et sur les métiers augmentés par l’IA, de la recherche et la science, au marketing.

axée sur les parcours consommateurs enrichis par l’IA et tournés vers le commerce agentique, et sur les métiers augmentés par l’IA, de la recherche et la science, au marketing. L’Oréal a été nommée entreprise la plus innovante du secteur grande consommation par le classement européen de Fortune .

par le classement européen de Fortune . Lors de l’édition 2026 de Viva Tech , L’Oréal a présenté ses dernières innovations Beauty Tech axées sur les thèmes « AI-powered consumer & marketer journeys », « Beauty at the speed of culture », « Tech in hair » et « Longevity in skin ».

, L’Oréal a présenté ses dernières innovations Beauty Tech axées sur les thèmes « AI-powered consumer & marketer journeys », « Beauty at the speed of culture », « Tech in hair » et « Longevity in skin ». L'Oréal a remporté un nombre record de 12 prix aux Cannes Lions 2026 . CeraVe a reçu 7 Lions pour The New Face of Legs avec Kevin Durant et le « Kantar Blueprint Award for Most Effective Creator-Led Content ».

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE

L’Oréal a renouvelé son Fonds d’Urgence Climatique avec un engagement supplémentaire de 20 millions d’euros d’ici 2030, pour soutenir les populations les plus vulnérables face à l'intensification des catastrophes liées au dérèglement climatique.

d’ici 2030, pour soutenir les populations les plus vulnérables face à l'intensification des catastrophes liées au dérèglement climatique. L'Oréal a lancé la troisième édition de sa campagne mondiale #JoinTheRefillMovement à l'occasion de la Journée Mondiale de la Recharge – incluant davantage d’activations de marques sur les réseaux sociaux et des partenariats toujours plus étroits avec ses partenaires distributeurs.

à l'occasion de la Journée Mondiale de la Recharge – incluant davantage d’activations de marques sur les réseaux sociaux et des partenariats toujours plus étroits avec ses partenaires distributeurs. L’Oréal a finalisé son sixième plan d’actionnariat salarié , afin de permettre aux collaborateurs d’acquérir des actions L’Oréal et de les associer étroitement au développement du Groupe.

, afin de permettre aux collaborateurs d’acquérir des actions L’Oréal et de les associer étroitement au développement du Groupe. Lors de la 28e édition des Prix Internationaux L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science , la Fondation L’Oréal et l’UNESCO ont distingué cinq femmes scientifiques d’exception, pionnières dans leurs domaines respectifs.

AUTRE

L’Oréal a réalisé avec succès une émission obligataire pour un montant nominal total de 500 millions de francs suisses – notée AA (stable) par S&P et Aa1 (stable) par Moody’s. Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de l’entreprise.

– notée AA (stable) par S&P et Aa1 (stable) par Moody’s. Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de l’entreprise. Sous la présidence de M. Jean-Paul Agon, Président du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Mixte de L’Oréal s’est tenue le 24 avril. Toutes les résolutions proposées ont été approuvées.

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2026

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d’examen limité des Commissaires aux Comptes est en cours d’émission.

Rentabilité d’exploitation à 21,3 % du chiffre d’affaires

Comptes de résultat consolidé : du chiffre d’affaires au résultat d’exploitation.

M€ 30/06/25 % CA 31/12/25 % CA 30/06/26 % CA Évolution au semestre Chiffre d’affaires 22 473,3 100,0 % 44 052,0 100,0 % 23 776,1 100,0 % + 5,8 % Coût des ventes - 5 692,6 25,3 % - 11 313,4 25,7 % - 5 998,7 25,2 % Marge brute 16 780,7 74,7 % 32 738,6 74,3 % 17 777,4 74,8 % + 5,9 % Frais de R&I - 671,7 3,0 % - 1 380,6 3,1 % - 697,1 2,9 % Frais publi-promotionnels - 7 177,0 31,9 % - 14 177,8 32,2 % - 7 742,0 32,6 % Frais commerciaux & administratifs - 4 191,9 18,7 % - 8 288,3 18,8 % - 4 275,3 18,0 % Résultat d’exploitation 4 740,1 21,1 % 8 891,9 20,2 % 5 063,0 21,3 % + 6,8 %

La marge brute, à 74,8 % du chiffre d’affaires, est en hausse de 10 points de base.

Les frais de Recherche & Innovation restent globalement stables à 2,9 % du chiffre d’affaires.

Les frais publi-promotionnels sont en hausse de 70 points de base et ressortent à 32,6 % du chiffre d’affaires.

Les frais commerciaux et administratifs ont diminué de 70 points de base, à 18,0 % du chiffre d’affaires.

Au total, le résultat d’exploitation augmente de + 6,8 % à 5 063,0 millions d’euros, et ressort à 21,3 % du chiffre d’affaires, en progression de 20 points de base par rapport au premier semestre 2025.

Résultat d’exploitation par Division

30/06/25 31/12/25 30/06/26

M€ % CA M€ % CA M€ % CA Par Division











Produits Professionnels 571,5 22,4 % 1 180,3 22,9 % 680,5 23,3 % Produits Grand Public 1 893,5 22,5 % 3 443,3 21,4 % 1 966,1 22,7 % Luxe 1 708,9 22,3 % 3 488,1 22,4 % 1 763,7 22,1 % Beauté Dermatologique 1 087,1 28,2 % 1 882,1 26,1 % 1 196,3 28,4 % Total des Divisions 5 261,1 23,4 % 9 993,8 22,7 % 5 606,6 23,6 % Non alloué 6 - 520,9 - 2,3 % - 1 101,8 - 2,5 % - 543,6 - 2,3 % Groupe 4 740,1 21,1 % 8 891,9 20,2 % 5 063,0 21,3 %

Le Groupe L’Oréal est géré par périodes annuelles. De ce fait, les rentabilités d’exploitation semestrielles ne sont pas extrapolables sur l’année.

La rentabilité de la Division des Produits Professionnels s’établit à 23,3 % du chiffre d’affaires, en progression de 90 points de base.

La rentabilité de la Division des Produits Grand Public s’établit à 22,7 % du chiffre d’affaires, en progression de 20 points de base.

La rentabilité de la Division Luxe s’établit à 22,1 % contre 22,3 % au premier semestre 2025.

La rentabilité de la Division Beauté Dermatologique s’établit à 28,4 % du chiffre d’affaires, en progression de 20 points de base.

Résultat net hors éléments non récurrents

Comptes de résultat consolidé : du résultat d’exploitation au résultat net hors éléments non récurrents.

M€ 30/06/25 31/12/25 30/06/26 Évolution au semestre Résultat d’exploitation 4 740,1 8 891,9 5 063,0 + 6,8 % Produits et charges financiers - 106,4 - 236,1 - 187,1

Dividendes reçus 351,8 351,9 365,8

Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence,

hors éléments non récurrents 4 985,5 9 007,7 5 241,7

Impôt sur les résultats, hors éléments non récurrents - 1 196,3 - 2 187,4 - 1 283,0

Résultat net des sociétés mises en équivalence, hors éléments non récurrents



- 2,0 - 5,5 6,7

Intérêts minoritaires - 4,2 - 8,3 - 5,8

Résultat net hors éléments non récurrents,

part du Groupe 7 3 783,0 6 806,4 3 959,6 + 4,7 % BNPA 8 (€) 7,07 12,71 7,40 + 4,8 % Nombre d’actions moyen dilué 535 438 599 535 366 634 534 722 682



Les frais financiers s’élèvent à 187,1 millions d’euros.

Les dividendes reçus s’élèvent à 365,8 millions d’euros.

L’ impôt sur les résultats hors éléments non récurrents s’établit à 1 283,0 millions d’euros, soit un taux de 24,5 %.

Le résultat net hors éléments non récurrents, part du Groupe, ressort à 3 959,6 millions d’euros.

Le Bénéfice Net Par Action , à 7,40 euros, est en augmentation de + 4,8 %.

Résultat net

Comptes de résultat consolidé : du résultat net hors éléments non récurrents au résultat net.

M€ 30/06/25 31/12/25 30/06/26 Résultat net part du Groupe

hors éléments non récurrents 7 3 783,0 6 806,4 3 959,6 Éléments non récurrents -415,0 -679,2 -412,5 dont :





autres produits et charges -268,9 -503,6 -300,5 effet d’impôts -146,1 -175,7 -112,0







Résultat net part du Groupe 3 368,0 6 127,2 3 547,1

Les éléments non récurrents s’élèvent à 412,5 millions d’euros net d’impôts.

Cash-flow opérationnel et bilan

La marge brute d’autofinancement s’élève à 4 790,5 millions d’euros, une augmentation de + 9,7 %.

La variation du besoin en fonds de roulement ressort à – 951,9 millions d’euros.

Les investissements , à 716,1 millions d’euros, représentent 3,0 % du chiffre d’affaires.

Le cash-flow opérationnel 9 s’élève à 3 122,5 millions d’euros, contre 2 741,3 millions d’euros à fin juin 2025.

Au 30 juin 2026, après prise en compte de la dette financière de location pour un montant de 2 375,4 millions d’euros, la dette nette s’établit à 12 663,8 millions d’euros.

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titre L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com .

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 40 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 95 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e- commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 44,05 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 22 centres de recherche répartis dans 9 hubs régionaux à travers le monde, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et plus de 8 000 talents du digital, de la tech et de la data, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

En 2025, le magazine Fortune a nommé L'Oréal entreprise la plus innovante d'Europe, parmi 300 entreprises, dans un classement couvrant 21 pays et 16 secteurs d'activité en Europe.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom

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Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com , l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

Ce communiqué est sécurisé et authentifié avec la technologie blockchain.

Vous pouvez vérifier son authenticité sur le site www.wiztrust.com

À données comparables : à structure et taux de change identiques. Croissance à données comparables ajustée : croissance à données comparables (+ 6,8 %) ajustée de l’effet net du phasage en amont de la transformation IT au S1 2026 et au S1 2025. Voir détails en page 2. Inclut les ventes sur les sites en propre de L’Oréal, les ventes aux pure players du e-commerce et la part du e-commerce dans les ventes aux distributeurs traditionnels (sur la base de données déclaratives non auditées). SAPMENA – SSA : South Asia Pacific, Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa (Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne). GCC: (Gulf Cooperation Council) : Conseil de Coopération du Golfe. Non alloué = Frais centraux Groupe, recherche fondamentale, actions gratuites et divers. Le résultat net hors éléments non récurrents, part du Groupe, exclut principalement les plus ou moins-values sur cessions d’actifs à long terme, les dépréciations d’actifs, les coûts de restructuration, les effets d’impôts et les intérêts minoritaires. Résultat net dilué par action, hors éléments non récurrents part du groupe. Cash-flow opérationnel = Marge brute d’autofinancement + variation du besoin en fonds de roulement - investissements

Annexes

Annexe 1 : Chiffre d’affaires du groupe L’Oréal 2025/2026 (en millions d’euros)



2025 2026 Premier trimestre 11 734,7 12 152,3 Deuxième trimestre 10 738,6 11 623,9 Total premier semestre 22 473,3 23 776,1 Troisième trimestre 10 333,7

Total neuf mois 32 807,0

Quatrième trimestre 11 245,0

Total Année 44 052,0



Annexe 2 : Comptes de résultat consolidé comparés

En millions d’euros 1 er semestre 2026 1 er semestre 2025 2025 Chiffre d’affaires 23 776,1 22 473,3 44 052,0 Coût des ventes -5 998,8 -5 692,6 -11 313,4 Marge brute 17 777,4 16 780,7 32 738,6 Frais de recherche et Innovation -697,1 -671,7 -1 380,6 Frais publi-promotionnels -7 742,0 -7 177,0 -14 177,8 Frais commerciaux et administratifs -4 275,3 -4 191,9 -8 288,3 Résultat d’exploitation 5 063,0 4 740,1 8 891,9 Autres produits et charges -300,5 -268,9 -505,4 Résultat opérationnel 4 762,5 4 471,2 8 386,5 Coût de l’endettement financier brut -259,0 -181,0 -365,8 Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 90,6 83,7 167,7 Coût de l’endettement financier net -168,3 -97,4 -198,1 Autres produits et charges financiers -18,8 -9,0 -38,0 Dividendes reçus 365,8 351,8 351,9 Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence 4 941,2 4 716,6 8 502,2 Impôts sur les résultats -1 395,0 -1 342,4 -2 363,1 Résultat net des sociétés mises en équivalence 6,7 -2,0 -5,5 Résultat net 3 552,8 3 372,2 6 133,7 Dont : part du groupe 3 547,1 3 368,0 6 127,2 part des minoritaires 5,8 4,2 6,5 Résultat net par action part du groupe (en euros) 6,65 6,31 11,48 Résultat net dilué par action part du groupe (en euros) 6,63 6,29 11,44 Résultat net par action hors éléments non récurrents part du groupe (en euros) 7,43 7,08 12,75 Résultat net dilué par action hors éléments non récurrents part du groupe (en euros) 7,40 7,07 12,71

Annexe 3 : État du résultat global consolidé

En millions d’euros 1 er semestre 2026 1 er semestre 2025 2025 Résultat net consolidé de la période 3 552,8 3 372,2 6 133,7 Couverture des flux de trésorerie -125,7 266,3 116,9 Réserves de conversion 758,9 -1 045,9 -985,3 Impôt sur les éléments recyclables (1) 17,0 -46,0 -12,4 Éléments recyclables en résultat 650,2 -825,6 -880,9 Actifs financiers à la juste valeur par résultat global -956,5 -418,8 848,4 Gains et pertes actuariels 64,0 89,3 104,4 Impôt sur les éléments non recyclables (1) 11,6 -9,4 -58,6 Éléments non recyclables en résultat -880,8 -338,9 894,2 Autres éléments du résultat global -230,6 -1 164,4 13,3 RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 3 322,2 2 207,7 6 147,0 Dont : part du groupe 3 315,1 2 204,4 6 141,5 part des minoritaires 7,0 3,3 5,4

(1) L’effet d’impôt se décline comme suit :

En millions d’euros 1 er semestre 2026 1 er semestre 2025 2025 Réserves de conversion -11,0 — — Couverture des flux de trésorerie 28,0 -46,0 -12,4 Éléments recyclables en résultat 17,0 -46,0 -12,4 Actifs financiers à la juste valeur par résultat global 28,0 13,5 -29,3 Gains et pertes actuariels -16,4 -23,0 -29,3 Éléments non recyclables en résultat 11,6 -9,4 -58,6 TOTAL 28,6 -55,4 -71,1

Annexe 4 : Bilans consolidés comparés

Actif

En millions d'euros 30.06.2026 30.06.2025 31.12.2025 Actifs non courants 48 382,3 36 320,7 39 622,7 Écarts d'acquisition 17 669,8 12 983,0 14 469,7 Autres immobilisations incorporelles 6 326,1 4 529,7 5 072,0 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 2 158,0 1 734,2 1 663,2 Immobilisations corporelles 4 328,0 4 120,6 4 211,9 Actifs financiers non courants 8 076,6 11 567,5 12 867,3 Titres mis en équivalence 8 810,5 380,2 376,0 Impôts différés actifs 1 013,3 1 005,6 962,7 Actifs courants 17 971,3 18 276,5 22 198,5 Stocks 4 935,1 4 426,9 4 543,3 Créances clients 6 634,4 6 575,8 5 500,3 Autres actifs courants 2 240,6 2 330,8 2 063,8 Impôts sur les bénéfices 112,3 121,1 226,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 048,8 4 821,9 9 865,0 TOTAL 66 353,6 54 597,2 61 821,2

Passif

En millions d'euros 30.06.2026 30.06.2025 31.12.2025 Capitaux propres 33 888,4 31 179,4 35 003,8 Capital 106,5 106,9 106,8 Primes 3 510,4 3 445,4 3 509,8 Autres réserves 19 864,6 18 892,0 18 166,5 Autres éléments du résultat global 6 811,3 5 865,0 7 043,0 Actions auto-détenues — -500,0 — Résultat net part du groupe 3 547,1 3 368,0 6 127,2 Capitaux propres - part du groupe 33 840,0 31 177,2 34 953,2 Intérêts minoritaires 48,5 2,1 50,6 Passifs non courants 13 916,7 8 017,4 11 450,9 Provisions pour retraites et autres avantages 667,8 622,4 684,0 Provisions pour risques et charges 89,0 76,3 84,5 Passifs d’impôts non courants 268,9 250,5 236,6 Impôts différés passifs 1 172,3 884,8 1 013,2 Emprunts et dettes financières non courants 9 787,5 4 758,0 8 069,7 Dettes financières de location - part non courante 1 931,2 1 425,3 1 362,9 Passifs courants 18 548,4 15 400,3 15 366,5 Dettes fournisseurs 7 102,9 6 663,9 6 727,7 Provisions pour risques et charges 1 197,7 1 059,4 1 117,7 Autres passifs courants 4 679,9 4 398,9 4 782,9 Impôts sur les bénéfices 574,0 633,4 254,8 Emprunts et dettes financières courants 4 549,7 2 189,0 2 048,9 Dettes financières de location - part courante 444,2 455,8 434,5 TOTAL 66 353,6 54 597,2 61 821,2

Annexe 5 : Tableaux des variations des capitaux propres consolidés

En millions d'euros Nombre

d’actions en

circulation Capital Primes Autres

réserves

et résultat Autres éléments du résultat global Actions auto- détenues Capitaux propres

part du groupe Intérêts

minoritaires Capitaux

propres Situation au 31.12.2024 534 312 021 106,9 3 444,3 22 553,5 7 028,6 — 33 133,3 4,5 33 137,8 Résultat net consolidé de l'exercice





6 127,2



6 127,2 6,5 6 133,7 Couverture des flux de trésorerie







104,0

104,0 0,4 104,4 Réserves de conversion







-983,9

-983,9 -1,4 -985,3 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat







-879,9

-879,9 -1,0 -880,9 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global







819,1

819,1

819,1 Gains et pertes actuariels







75,1

75,1 — 75,1 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat







894,2

894,2 — 894,2 Résultat global consolidé





6 127,2 14,3

6 141,5 5,4 6 147,0 Augmentation de capital 827 643 0,2 65,5 -0,1



65,5

65,5 Annulation d'actions auto-détenues

-0,3

-501,2

501,5 — — — Dividendes versés

(hors actions propres)





-3 774,6

— -3 774,6 -7,0 -3 781,6 Rémunérations payées en actions





248,3

— 248,3 — 248,3 Variations nettes

des titres L’Oréal auto-détenus -1 356 636



—

-501,5 -501,5 — -501,5 Variations de périmètre





—

— — 46,1 46,1 Autres variations (1)



— -359,3

— -359,3 1,5 -357,8 Situation au 31.12.2025 533 783 028 106,8 3 509,8 24 293,7 7 043,0 — 34 953,2 50,6 35 003,8 Résultat net consolidé de la période





3 547,1



3 547,1 5,8 3 552,9 Couverture des flux de trésorerie







-97,6

-97,6 -0,1 -97,7 Réserves de conversion







746,7

746,7 1,2 747,9 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat







649,1

649,1 1,2 650,3 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global







-928,5

-928,5

-928,5 Gains et pertes actuariels







47,7

47,7

47,7 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat







-880,8 — -880,8 — -880,8 Résultat global consolidé





3 547,1 -231,7

3 315,4 7,0 3 322,4 Augmentation de capital 2 246 0,7 —

— 0,7 — 0,7 Annulation d'actions auto-détenues

-0,3

-501,2

501,4 — — — Dividendes versés

(hors actions propres)





-3 874,3

— -3 874,3 -8,0 -3 882,3 Rémunérations payées en actions





145,6

— 145,6 — 145,6 Variations nettes

des titres L’Oréal auto-détenus -1 398 734

— —

-501,4 -501,4 — -501,4 Variations de périmètre



— —

— — -1,2 -1,2 Autres variations (1)



— -199,1

— -199,1 0,2 -198,9 SITUATION AU 30.06.2026 532 386 540 106,5 3 510,5 23 411,8 6 811,3 — 33 840,0 48,5 33 888,5

(1) Correspond essentiellement à l'engagement de rachat des minoritaires de Medik8 pour 325,3 millions d'euros et 507,2 millions d'euros respectivement au 31 décembre 2025 et au 30 juin 2026.

Variations au premier semestre 2025

En millions d'euros Nombre

d’actions en

circulation Capital Primes Autres

réserves

et résultat Autres éléments du résultat global Actions auto- détenues Capitaux propres

part du groupe Intérêts

minoritaires Capitaux

propres Situation au 31.12.2024 534 312 021 106,9 3 444,3 22 553,5 7 028,6 — 33 133,3 4,5 33 137,8 Résultat net consolidé de la période





3 368,0



3 368,0 4,2 3 372,2 Couverture des flux de trésorerie







220,0

220,0 0,3 220,3 Réserves de conversion







-1 044,7

-1 044,7 -1,2 -1 045,9 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat







-824,7

-824,7 -0,8 -825,6 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global







-405,2

-405,2

-405,2 Gains et pertes actuariels







66,3

66,3

66,3 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat







-338,9

-338,9 — -338,9 Résultat global consolidé





3 368,0 -1 163,6 2 204,4 3,3 2 207,7 Augmentation de capital 3 413 1,2



1,2

1,2 Annulation d'actions auto-détenues



-1,6

1,6 —

— Dividendes versés

(hors actions propres)





-3 774,6



-3 774,6 -7,0 -3 781,6 Rémunérations payées en actions





138,2



138,2

138,2 Variations nettes

des titres L’Oréal auto-détenus -1 356 636







-501,6 -501,6

-501,6 Variations de périmètre











—

— Autres variations



-23,6



-23,6 1,3 -22,3 SITUATION AU 30.06.2025 532 958 798 106,9 3 445,5 22 259,9 5 865,0 -500,0 31 177,2 2,1 31 179,4

Annexe 6 : Tableaux des flux de trésorerie consolidés comparés

En millions d'euros 1 er semestre 2026 1 er semestre 2025 2025 Flux de trésorerie liés à l'activité





Résultat net part du groupe 3 547,1 3 368,0 6 127,2 Intérêts minoritaires 5,8 4,2 6,5 Élimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie :





amortissements, provisions et passifs d’impôts non courants 1 001,6 859,1 1 817,4 variation des impôts différés 54,0 -51,6 68,2 charge de rémunération des plans d'actions gratuites 145,6 138,2 248,3 plus ou moins-values de cessions d'actifs 7,6 41,2 37,8 Autres opérations sans incidence sur la trésorerie 17,1 6,5 17,4 Résultat des sociétés mises en équivalence net des dividendes reçus 11,8 2,5 6,7 Marge brute d'auto-financement 4 790,5 4 368,0 8 329,5 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -951,9 -860,9 327,4 Flux de trésorerie générés par l'activité (A) 3 838,6 3 507,1 8 656,9 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement





Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -716,1 -765,8 -1 495,3 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 1,5 0,7 5,7 Variation des autres actifs financiers (y compris les titres non consolidés) -4 225,6 2 877,0 2 509,0 Incidence des variations de périmètre -4 029,5 -738,6 -2 426,6 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) -8 969,7 1 373,2 -1 407,1 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement





Dividendes versés -3 926,3 -3 840,7 -3 917,0 Augmentation de capital de la société mère 0,7 1,2 65,6 Valeur de cession/(acquisition) des actions propres -501,4 -501,6 -501,5 Rachat d'intérêts minoritaires -0,4 — -16,3 Émission (remboursement) d'emprunts à court terme 1 476,3 -458,8 -609,7 Émission d'emprunts à long terme 2 459,6 964,9 4 057,3 Remboursement d'emprunts à long terme -4,1 -4,2 -22,6 Remboursement de la dette de location -214,9 -229,1 -453,6 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) -710,5 -4 068,3 -1 397,8 Incidence des variations de cours des devises (D) 25,5 -42,4 -39,2 Variation de trésorerie (A+B+C+D) -5 816,2 769,6 5 812,8 Trésorerie d'ouverture (E) 9 865,0 4 052,3 4 052,3 TRÉSORERIE DE CLÔTURE (A+B+C+D+E) 4 048,8 4 821,9 9 865,0

Pièce jointe