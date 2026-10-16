RESULTATS S1 2026 POURSUITE DE LA HAUSSE : CHIFFRE D'AFFAIRES 235,3 M€ (+34,5%) - EBIDTA 7,9M€ (+24,8%) - RESULTAT D’EXPLOITATION 7,9M€ (+5,3%)

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-techs pour l’informatique, les mobiles, le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques publie aujourd’hui ses résultats semestriels 2026.





Au premier semestre 2026, le Groupe WE.CONNECT a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 235,3 M€, en progression de 34,5 % par rapport au premier semestre 2025. Cette évolution reflète la contribution des sociétés Ezratis France et Ezratis Iberia acquises en août 2025 et la poursuite de la croissance de l’activité des filiales historiques.





L’activité organique(1) du Groupe poursuit sa progression par rapport au premier semestre 2025 avec une augmentation du chiffre d’affaires de 3,5%. Les ventes des marques appartenant à WE.CONNECT affichent notamment une dynamique soutenue, confirmant leur contribution au développement du Groupe.