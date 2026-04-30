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Résultats en hausse pour Bombardier... le consensus espérait mieux
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:50

Au premier trimestre 2026, l'avionneur a vu progresser aussi bien son activité ( 5%) que ses bénéfices. Le consensus était toutefois encore plus optimiste, malgré l'actualité géopolitique complexe.

Bombardier annonce que son résultat net des activités poursuivies est ressorti à 53 MUSD au titre du 1er trimestre, témoignant d'une hausse de 20,5% sur un an, une performance qui reste toutefois nettement inférieure au consensus qui ciblait 79,7 MUSD.

De son côté, le bénéfice par action dilué publié ressort à 0,45 USD, en progression de 21,6% mais lui aussi loin du consensus qui ciblait 0,81 USD.

En données ajustées, le résultat net atteint 189 MUSD, en hausse de 178%, pour un BPA de 1,81 USD presque triplé par rapport à la même période un an plus tôt (0,61 USD).

Le chiffre d'affaires atteint quant à lui 1,6 MdUSD, en hausse de 5% sur un an et globalement en ligne avec les attentes.

Enfin, le RAIIA ajusté (EBITDA ajusté) recule de 1% à 246 MUSD (consensus : 255 MUSD) et le résultat opérationnel ajusté (RAII) diminue de 6% à 167 MUSD (consensus : 180 MUSD).

La génération de trésorerie s'améliore fortement : les flux de trésorerie opérationnels atteignent 393 MUSD, contre -271 MUSD un an plus tôt. Le free cash-flow (mesure non conforme aux PCGR) ressort à 360 MUSD, contre -304 MUSD un an auparavant.

Bombardier ajoute que son carnet de commandes s'établit à 20,3 MdsUSD à fin mars 2026, en hausse de 16% par rapport à fin décembre 2025, offrant une bonne visibilité sur l'activité future.

Côtés perspectives, le chiffre d'affaires 2026 est attendu à plus de 10 MdsUSD assorti d'un EBITDA ajusté supérieur à 1 625 MUSD et plus de 157 livraisons d'avions sont visées.

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