Résultats en hausse pour Bombardier... le consensus espérait mieux
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:50
Bombardier annonce que son résultat net des activités poursuivies est ressorti à 53 MUSD au titre du 1er trimestre, témoignant d'une hausse de 20,5% sur un an, une performance qui reste toutefois nettement inférieure au consensus qui ciblait 79,7 MUSD.
De son côté, le bénéfice par action dilué publié ressort à 0,45 USD, en progression de 21,6% mais lui aussi loin du consensus qui ciblait 0,81 USD.
En données ajustées, le résultat net atteint 189 MUSD, en hausse de 178%, pour un BPA de 1,81 USD presque triplé par rapport à la même période un an plus tôt (0,61 USD).
Le chiffre d'affaires atteint quant à lui 1,6 MdUSD, en hausse de 5% sur un an et globalement en ligne avec les attentes.
Enfin, le RAIIA ajusté (EBITDA ajusté) recule de 1% à 246 MUSD (consensus : 255 MUSD) et le résultat opérationnel ajusté (RAII) diminue de 6% à 167 MUSD (consensus : 180 MUSD).
La génération de trésorerie s'améliore fortement : les flux de trésorerie opérationnels atteignent 393 MUSD, contre -271 MUSD un an plus tôt. Le free cash-flow (mesure non conforme aux PCGR) ressort à 360 MUSD, contre -304 MUSD un an auparavant.
Bombardier ajoute que son carnet de commandes s'établit à 20,3 MdsUSD à fin mars 2026, en hausse de 16% par rapport à fin décembre 2025, offrant une bonne visibilité sur l'activité future.
Côtés perspectives, le chiffre d'affaires 2026 est attendu à plus de 10 MdsUSD assorti d'un EBITDA ajusté supérieur à 1 625 MUSD et plus de 157 livraisons d'avions sont visées.
Valeurs associées
|288,640 CAD
|TSX
|+20,61%
A lire aussi
-
L'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, dont le restant de la peine de prison qu'elle doit purger vient d'être commué par la junte en assignation à résidence, aura passé la majeure partie de sa vie dans l'opposition et privée de liberté. Le général Min ... Lire la suite
-
Les militants propalestiniens de la "flottille pour Gaza" arrêtés au large de la Crète par l'armée israélienne vont finalement être conduits en Grèce plutôt qu'en Israël, a annoncé jeudi le ministre des Affaires étrangères israélien. Les autorités avaient d'abord ... Lire la suite
-
Selon un responsable du FBI, les pirates informatiques chinois risquent d'être arrêtés aux États-Unis s'ils s'y rendent
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par AJ Vicens L'écosystème de piratage à la demande mis en place par le gouvernement chinois ... Lire la suite
-
Le Royaume-Uni a rehaussé jeudi son niveau de menace terroriste d'un cran, à "sévère", évoquant à la fois l'attaque antisémite survenue la veille dans le nord de Londres et une hausse de la "menace islamiste et d’extrême droite". "Aujourd'hui, le niveau national ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer