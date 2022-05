Résultats du vote des résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2022 - Paiement d’un dividende de 1,60€ par action le 26 mai 2022

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de FREY s’est réunie le 18 mai 2022 au siège social de la Société, à Bezannes, sous la présidence de Monsieur Antoine Frey.

Les actionnaires de FREY ont approuvé les résolutions qui leur ont été soumises, dont notamment :

• les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021,

• l’affectation du résultat de l’exercice,

• la distribution d’un dividende de 1,60 euro par action qui sera mis en paiement le 26 mai 2022,

• la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2021,

• le renouvellement du mandat de la société FCN en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire et le non-

renouvellement du mandat de co-Commissaire aux comptes suppléant de la société FCF ;

• le renouvellement des délégations financières au Conseil d’administration.