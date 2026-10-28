Résultats contrasté pour Airbus, les objectifs annuels confirmés

L'avionneur européen a publié des résultats laissant entrevoir une rentabilité opérationnelle sous pression au 3e trimestre, mais un bénéfice net supérieur aux attentes. Le géant aéronautique européen maintient ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

Airbus a vu son bénéfice net publié progresser de 20% au 3e trimestre 2026, à 1 344 MEUR, faisant légèrement mieux que le consensus S&P qui visait plus un peu plus modestement les 1 283 MEUR.

Le bénéfice par action ressort ainsi à 1,70 euro (en hausse de 21%), surpassant aussi le consensus (1,68 EUR).

De son côté, le chiffre d'affaires trimestriel consolidé a reculé de 2%, à 17,469 milliards d'euros, s'établissant cette fois sous les attentes du marché (18,04 MdsEUR). Dans le détail, les activités d'avions commerciaux ont enregistré un recul de 2% de leur chiffre d'affaires, à 12,788 MdsEUR, tandis qu'Airbus Helicopters a affiché des revenus stables, à 1 966 MEUR. Enfin, la division Airbus Defence and Space a vu son chiffre d'affaires diminuer de 1%, à 3 025 MEUR.

Au final, l'EBIT ajusté a reculé de 9%, à 1768 MEUR (consensus : 1 797 MEUR), une évolution qui s'explique notamment par la baisse des livraisons d'avions commerciaux, un mix moins favorable dans les activités d'avions commerciaux et d'hélicoptères, ainsi que par l'intégration des activités reprises à Spirit AeroSystems. Ces effets ont été partiellement compensés par l'amélioration des performances d'Airbus Defence and Space.

Sur 9 mois, en revanche, le bénéfice net publié d'Airbus a progressé de 36% à 3,587 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 50,645 milliards d'euros, en hausse de 7% sur un an

"Ces résultats sur neuf mois reflètent la trajectoire ascendante de notre montée en cadence dans les activités civiles et militaires, soutenue par une forte demande pour nos produits sur l'ensemble du portefeuille", a déclaré Guillaume Faury, directeur général d'Airbus.

Pour l'ensemble de 2026, Airbus a confirmé ses prévisions, visant environ 870 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté d'environ 7,5 MdsEUR et un free cash flow avant financement des clients d'environ 4,5 MdsEUR. Ces objectifs, établis avant opérations de fusion-acquisition, intègrent les droits de douane actuellement applicables et reposent sur l'hypothèse d'une absence de nouvelles perturbations majeures.

Le titre réagissait peu dans les échanges post clôture.