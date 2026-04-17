RESULTATS ANNUELS 2025 : CROISSANCE ET RENTABILITE ACCRUES

• CHIFFRE D’AFFAIRES : + 51,2%
• RESULTAT D’EXPLOITATION : + 13,8 %
• RESULTAT NET : 37,5 M€
WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-techs pour l’informatique, les mobiles, le son, publie ses résultats annuels 2025.
WE.CONNECT annonce une nouvelle année record, avec des résultats 2025 en forte hausse, grâce à ses dernières opérations de croissance externe et au développement de son activité historique, tout en continuant à renforcer sa solidité financière.
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