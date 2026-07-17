 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux morts et un record d'éclairs durant les orages
information fournie par AFP 17/07/2026 à 16:43

Une voiture de la police municipale dans une rue de Lyon pendant un orage, le 16 juillet 2026 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Une voiture de la police municipale dans une rue de Lyon pendant un orage, le 16 juillet 2026 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Des dizaines de milliers d'éclairs, de gros grêlons et même une mini-tornade: de violents orages ont sévi jeudi soir et dans la nuit sur une large partie du pays, causant la mort de deux trentenaires en Haute-Vienne et en Isère.

Météo-France a levé vendredi matin la vigilance orange aux orages qui concernait 30 départements, mais une grande partie de la France est encore en alerte jaune en raison du risque de fortes pluies et d'éclairs.

Après une longue canicule de 12 jours sur la quasi-totalité du pays, dix départements dans le sud-est de la France et en Corse demeurent en vigilance orange pour fortes chaleurs, selon un dernier bulletin publié à 16H00.

L'épisode orageux, qui avait débuté jeudi dans l'après-midi, a été qualifié de "virulent" par Météo-France.

Aux alentours de 17H30 jeudi, sur une aire de jeux de Saint-Victurnien, une petite commune de Haute-Vienne, un arbre a cédé sous une bourrasque et s'est écrasé sur une femme de 31 ans qui était installée à une table de pique-nique, a indiqué à l'AFP le parquet de Limoges. Venue profiter des lieux en famille, la mère de trois enfants n'a pas survécu.

Tard dans la soirée, à Dolomieu, en Isère, la foudre a frappé un atelier de chaudronnerie et de métallurgie qui s'est embrasé alors que son propriétaire, un homme de 38 ans, se trouvait à l'intérieur. Il est décédé dans l'incendie.

20.000 éclairs

Selon Météorage, une filiale de Météo-France, 20.379 éclairs nuage-sol ont été détectés jeudi, faisant de cette journée la plus foudroyée de l'année 2026 en France.

Le pays, particulièrement le Centre et l'Est, a été balayé par des vents soufflant jusqu'à 120 km/h localement, de fortes pluies et des chutes de gros grêlons.

Au nord de Saint-Etienne, une mini-tornade a même parcouru plusieurs kilomètres, allant jusqu'à renverser deux poids lourds qui roulaient sur l'A72.

Une jeune femme de 26 ans a raconté au micro de RTL avoir "littéralement volé" en étant emportée par cette tornade, alors qu'elle se trouvait sur une zone commerciale. "J'ai réatterri par terre assez lourdement, puis je me suis réenvolée et, arrivé un moment, le vent m'a plaquée au sol et je me suis pris plein de choses dans la tronche."

"Ca faisait très peur", a pour sa part confié à l'AFPTV Jean-Luc Vayr, buraliste à Saint-Priest-en-Jarez. "Tout volait ici, les chariots, les plaques..."

Dans la commune voisine de Saint-Just-Saint-Rambert, 39 résidents d'un Ehpad ont été évacués dans la nuit en raison d'infiltration d'eau provoquée par des dégâts sur la toiture, a annoncé le maire Olivier Joly.

Vignobles dévastés

Quelque 53.000 foyers étaient privés de courant vendredi matin à causes des dommages sur les installations électriques, a rapporté Enedis qui prévoyait un retour progressif à la normale dans la journée.

Une passante dans une rue de Lyon pendant un orage, le 16 juillet 2026 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Une passante dans une rue de Lyon pendant un orage, le 16 juillet 2026 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

La circulation des véhicules et des trains a été perturbée vendredi matin en région Auvergne-Rhône-Alpes, les gestionnaires des autoroutes, les préfectures et la SNCF annonçant la coupure de plusieurs routes et voies ferrées en raison de la chute d'arbres ou de poteaux.

La ligne SNCF entre Saint-Etienne et Lyon est à nouveau fonctionnelle vendredi après-midi, a indiqué la SNCF à l'AFP, tout comme les axes Roanne-Lyon et Roanne-Saint-Etienne. Quelques perturbations sont encore présentes ailleurs dans la région.

En Savoie, deux agents qui remettaient en état la chaussée au milieu de la nuit ont été percutés par un automobiliste. L'un d'eux souffre d"une double fracture au tibia et au péroné. Le chauffeur a été interpellé en état d'alcoolémie et placé en garde à vue.

Mercredi, la grêle s'était déjà abattue sur le territoire, notamment en Ardèche où les vignes ont beaucoup souffert.

Selon Alexandre Balland, directeur général des Vignerons ardéchois, structure coopérative qui englobe 85% du vignoble Sud-Ardèche, près de 2.500 ha de vignes ont été touchés (sur 5.000 environ englobés par la coopérative).

Les pertes vont de 15% de la récolte pour certaines parcelles, et jusqu'à 90% pour celles qui se trouvaient au coeur du couloir de grêle.

"On prévoyait pourtant une belle récolte" cette année, a pour sa part déploré auprès de l'AFP Ludovic Walbaum, secrétaire général des vignerons indépendants de France, installé en Ardèche.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron (g) à Brühl, dans l'ouest de l'Allemagne, le 17 juillet 2026, avant un Conseil des ministres franco-allemand ( AFP / INA FASSBENDER )
    Berlin et Paris resserrent les rangs après l'échec du Scaf
    information fournie par AFP 17.07.2026 17:40 

    Un premier pas symbolique vers une dissuasion nucléaire "avancée", une ambition commune sur des dossiers technologiques épineux : Paris et Berlin ont voulu montrer vendredi qu'ils aspiraient toujours à une défense la plus intégrée possible, malgré l'échec cuisant ... Lire la suite

  • Une marche blanche en mémoire de Louis, adolescent de 17 ans battu à mort fin juin lors d' un guet-apens, le 5 juillet 2026 à Narbonne, dans l'Aude ( AFP / Valentin GRAFF )
    A Narbonne, une marche blanche pour Louis et un appel au durcissement judiciaire
    information fournie par AFP 17.07.2026 17:39 

    Des milliers de personnes ont défilé à Narbonne dimanche pour honorer la mémoire de Louis, battu à mort fin juin, lors d'un hommage très politique où la mère de l'adolescent tué a réclamé un durcissement de la justice pénale, en présence notamment des personnalités ... Lire la suite

  • Cyclisme - Tour de France - 13e étape - De Dole à Belfort
    Cyclisme: Le Suisse Mauro Schmid remporte la 13e étape du Tour de France
    information fournie par Reuters 17.07.2026 17:39 

    Le ​Suisse Mauro Schmid (Jayco-Alula) ​a ⁠remporté vendredi ‌la 13e étape du ​Tour ‌de France, ⁠la plus longue de ⁠cette ‌113e édition ⁠avec ‌205,8 ⁠km entre Dole (Jura) ⁠et ‌Belfort (Territoire de Belfort), ​devant ‌le Colombien Harold ​Tejada (XDS-Astana) ⁠et ... Lire la suite

  • ( AFP / VALENTINE CHAPUIS )
    Coopératives agricoles: la fusion Euralis-Maïsadour autorisée sous conditions
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.07.2026 17:34 

    Les coopératives agricoles Euralis et Maïsadour, qui représentent 40% de la production de foie gras en France, ont obtenu le feu vert de l'Autorité de la concurrence pour créer un géant du secteur, sous réserve de cessions d'activités, a annoncé l'instance vendredi. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank