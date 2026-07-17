 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Incendie de Fontainebleau : "Pas de risque de réactivation de feu" aux abords de l'A6, selon les sapeurs-pompiers
information fournie par AFP 17/07/2026 à 16:18

Un pompier arrose les arbres et le sous-bois pendant un incendie dans la forêt de Fontainebleau, à Noisy-sur-École, le 16 juillet 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / LOU BENOIST )

Un pompier arrose les arbres et le sous-bois pendant un incendie dans la forêt de Fontainebleau, à Noisy-sur-École, le 16 juillet 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / LOU BENOIST )

Il n'y a pas de "risque de réactivation de feu" aux abords de l'autoroute A6, qui a rouvert jeudi soir après quatre jours de fermeture à la suite de l'incendie qui a ravagé 2.000 hectares de la forêt de Fontainebleau, ont indiqué vendredi les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne.

"Le survol en hélicoptère confirme l'absence de risque de réactivation du feu aux abords de l'autoroute A6", ont-il précisé.

Fermée sur une vingtaine de kilomètres depuis dimanche, l'A6 a rouvert pour ce week-end de grand départ en vacances. Sur une partie du tronçon, une voie sera réservée dans les deux sens à la circulation des véhicules de secours et la vitesse limitée à 90 km/h, a indiqué la préfecture.

Si les deux principaux feux sont "fixés" depuis mardi, les centaines de pompiers venus de toute la France sont depuis affairés en lisière de forêt et à l'intérieur pour éteindre chaque reprise de feu et "noyer" chaque souche d'arbre incandescente.

La nuit de jeudi à vendredi a été "calme", avec "quelques quelques reprises de feu rapidement traitées", ont encore souligné les pompiers.

En raison de la nature tourbeuse du sol de cette forêt, le feu peut en effet réapparaître et ressortir plus loin, ce qu'on appelle le phénomène de "feu zombie". L'Office national des forêts (ONF) a d'ailleurs rappelé que le massif était fermé et qu'il était "dangereux" de s'y aventurer car "les arbres sont brûlés au niveau des racines et peuvent tomber à tout moment".

L'autoroute A6 fermée à la circulation en raison d'un feu de forêt dans la forêt de Fontainebleau, près d'Arbonne-la-Forêt, le 16 juillet 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / LOU BENOIST )

L'autoroute A6 fermée à la circulation en raison d'un feu de forêt dans la forêt de Fontainebleau, près d'Arbonne-la-Forêt, le 16 juillet 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / LOU BENOIST )

Ce sont des travaux de réparation d'une glissière de l'autoroute et l'étincelle d'une disqueuse thermique qui auraient mis le feu à la végétation puis à la forêt jouxtant l'A6, avait indiqué jeudi la procureure de Fontainebleau, Diane Ngomsik. L'incendie s'était rapidement propagé du bord de l'A6 à la forêt.

Les deux ouvriers qui faisaient les travaux ont été mis en examen jeudi soir pour "destruction involontaire par incendie (...) par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence" et laissés libres sous contrôle judiciaire, a indiqué la procureure.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron (g) à Brühl, dans l'ouest de l'Allemagne, le 17 juillet 2026, avant un Conseil des ministres franco-allemand ( AFP / INA FASSBENDER )
    Berlin et Paris resserrent les rangs après l'échec du Scaf
    information fournie par AFP 17.07.2026 17:40 

    Un premier pas symbolique vers une dissuasion nucléaire "avancée", une ambition commune sur des dossiers technologiques épineux : Paris et Berlin ont voulu montrer vendredi qu'ils aspiraient toujours à une défense la plus intégrée possible, malgré l'échec cuisant ... Lire la suite

  • Une marche blanche en mémoire de Louis, adolescent de 17 ans battu à mort fin juin lors d' un guet-apens, le 5 juillet 2026 à Narbonne, dans l'Aude ( AFP / Valentin GRAFF )
    A Narbonne, une marche blanche pour Louis et un appel au durcissement judiciaire
    information fournie par AFP 17.07.2026 17:39 

    Des milliers de personnes ont défilé à Narbonne dimanche pour honorer la mémoire de Louis, battu à mort fin juin, lors d'un hommage très politique où la mère de l'adolescent tué a réclamé un durcissement de la justice pénale, en présence notamment des personnalités ... Lire la suite

  • Cyclisme - Tour de France - 13e étape - De Dole à Belfort
    Cyclisme: Le Suisse Mauro Schmid remporte la 13e étape du Tour de France
    information fournie par Reuters 17.07.2026 17:39 

    Le ​Suisse Mauro Schmid (Jayco-Alula) ​a ⁠remporté vendredi ‌la 13e étape du ​Tour ‌de France, ⁠la plus longue de ⁠cette ‌113e édition ⁠avec ‌205,8 ⁠km entre Dole (Jura) ⁠et ‌Belfort (Territoire de Belfort), ​devant ‌le Colombien Harold ​Tejada (XDS-Astana) ⁠et ... Lire la suite

  • ( AFP / VALENTINE CHAPUIS )
    Coopératives agricoles: la fusion Euralis-Maïsadour autorisée sous conditions
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.07.2026 17:34 

    Les coopératives agricoles Euralis et Maïsadour, qui représentent 40% de la production de foie gras en France, ont obtenu le feu vert de l'Autorité de la concurrence pour créer un géant du secteur, sous réserve de cessions d'activités, a annoncé l'instance vendredi. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank