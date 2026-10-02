Rester serein : un rapport sur l'emploi décevant réduit les probabilités d'une hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains rebondissent; le Nasdaq en tête, en hausse d'environ 1,8%

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaire mène la hausse des secteurs du S&P; l'énergie est le seul à afficher une baisse en pourcentage

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 1%

* Le dollar recule; le brut américain baisse de plus de 4%; l'or reste pratiquement inchangé; le bitcoin progresse de plus de 1,5%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 5,21%

2 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

FAIRE PREUVE DE SANG-FROID: UN RAPPORT SUR L’EMPLOI DÉCEVANT RÉDUIT LES PROBABILITÉS D’UNE HAUSSE DES TAUX

Le rapport sur l’emploi de septembre est loin d’avoir répondu aux attentes.

Et les marchés s'en réjouissent.

L'économie américaine a créé 29.000 emplois le mois dernier, soit moins d'un tiers des 90.000 prévus par le consensus.

De plus, les chiffres de l’emploi du mois d’août ont été révisés à la baisse de 17,9%, passant à 133.000, tandis que la hausse de 21.000 emplois initialement annoncée pour juillet a été réévaluée en une perte de 10.000 emplois. Au total, cela représente une révision à la baisse de 60.000 emplois.

Il s’agit de la huitième surprise à la baisse au cours des 12 derniers mois, et du huitième chiffre s’inscrivant sous la barre des 100.000 sur la même période.

Au-delà du chiffre global , la hausse de 28.000 emplois dans le secteur des services, souvent caractérisé par des salaires plus bas, a représenté 60,9% des 46.000 créations d’emplois dans le secteur privé, soit une part inférieure à la normale. Les secteurs de la production de biens et de la construction ont créé respectivement 18.000 et 11.000 emplois. Le secteur manufacturier a créé 11.000 emplois, contre les 10.000 attendus.

Les effectifs du secteur public ont diminué de 17.000 personnes, ce qui a pesé sur le chiffre global.

Compte tenu de cette faiblesse apparente, les marchés financiers tablent actuellement sur une probabilité de 16,1% d’une hausse des taux à l’issue de la réunion de la Fed en octobre, contre 26,0% juste avant la publication et 64,2% il y a à peine une semaine, selon l’outil FedWatch du CME.

“Un rapport sur l’emploi accommodant à tous égards: un chiffre global modeste, d’importantes révisions à la baisse des mois précédents, une légère hausse du taux de chômage et une croissance des salaires plus faible que prévu, les revenus ne parvenant désormais plus à suivre le rythme de l’inflation”, écrit Stephen Coltman, responsable macro chez 21shares. “L’aspect "emploi" du mandat n’a pratiquement pas été abordé lors des récentes réunions du FOMC, mais cela pourrait commencer à changer après ce rapport.”

La “croissance des salaires plus modérée que prévu” mentionnée par Stephen Coltman a donné aux marchés un premier aperçu de l’inflation de septembre. Ces données ont montré un ralentissement des salaires horaires moyens, qui n’ont enregistré qu’une hausse mensuelle de 0,1%, inférieure au consensus de 0,3%. En glissement annuel, la croissance des salaires s’est étonnamment ralentie, passant de 3,1% à 3,0%. Les économistes tablaient sur une croissance annuelle des salaires de 3,2%.

“(Le rapport) suggère que la Fed n’a pas à s’inquiéter de l’inflation salariale”, a déclaré à Reuters Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities. “Compte tenu de l’indice des prix PCE plus modéré que prévu publié récemment… la Fed pourrait probablement maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion d’octobre.”

La croissance annuelle des salaires est inférieure à la dernière mesure de l’IPC, qui s’établissait à 3,4%. Cela signifie que la croissance des salaires réels reste en territoire négatif, et ce depuis avril. Cela augure mal pour les consommateurs, qui portent sur leurs épaules environ 70% de l’économie américaine.

Par ailleurs, la légère hausse du taux d’activité — qui passe de 61,6% à 61,8% — constitue un pas dans la bonne direction et explique probablement, au moins en partie, la légère augmentation du taux de chômage USUNR=ECI , qui s’établit à 4,2%.

L’augmentation du taux d’activité exerce une pression à la hausse sur le taux de chômage; lorsque les travailleurs sont en marge du marché du travail, ils ne sont pas considérés comme chômeurs.

“Le taux de chômage a légèrement augmenté, mais pour les bonnes raisons, puisque tant la participation au marché du travail que l’emploi ont progressé”, explique Elise Gould, économiste senior à l’Economic Policy Institute.

Mais il ne faut pas s’emballer: malgré cette légère hausse, le taux d’activité reste très faible par rapport aux normes historiques.

La durée moyenne de chômage a reculé à 25,4 semaines, contre 26,1 en août. Cet indicateur volatil suit une trajectoire en zigzag à la hausse depuis environ deux ans, ce qui correspond à la tendance générale à la baisse de la confiance dans l’emploi reflétée par les données des enquêtes auprès des consommateurs.

Si l’on ventile les chiffres par origine ethnique, le chômage chez les travailleurs blancs a légèrement baissé, passant de 3,7% à 3,6%, un taux bien inférieur à la moyenne nationale. Le chômage chez les personnes s’identifiant comme hispaniques a reculé à 4,7%, tandis que celui des Asiatiques est tombé à 2,9%.

En revanche, le taux de chômage des travailleurs noirs a bondi d’un point de pourcentage entier, pour atteindre 7,0%.

Au total, l’écart de chômage entre Blancs et Noirs s’est creusé pour atteindre 3,4 points de pourcentage, contre 2,3 points il y a un mois.

Il convient de noter que la population active noire a diminué d’environ 288.000 personnes entre janvier et août, selon le Joint Center for Political and Economic Studies .

(Stephen Culp)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

WALL STREET EN HAUSSE APRÈS DES DONNÉES D'EMPLOI FAIBLES ; LE NASDAQ EN VOIE DE CLÔTURE À UN NIVEAU RECORD CLIQUEZ ICI

LES CONTRATS À TERME SUR LE S&P 500 POURSUIVENT LEUR HAUSSE, LES TAUX BAISSENT APRÈS LA PUBLICATION DES CHIFFRES DE L'EMPLOI CLIQUEZ ICI

L'écart entre le Bund et le BTP devrait revenir à 150 points de base, selon UBS CLIQUEZ ICI

LE CRÉDIT IG FRANÇAIS IGNORE LE DRAME DES OAT, LES TITRES FINANCIERS EN PRENNENT UN COUP CLIQUEZ ICI

CALME JUSQU’AUX CHIFFRES DE L’EMPLOI, PEUT-ÊTRE CLIQUEZ ICI

AVANT L'OUVERTURE: L'EUROPE EST PLUS CALME, MAIS FRAGILE CLIQUEZ ICI

EN CE DÉBUT DE SÉANCE: LES BONDS DU TRÉSOR AMÉRICAINS PEUVENT-ILS SE REDRESSER POUR UNE DEUXIÈME JOURNÉE? CLIQUEZ ICI