Restaurant Brands, la société mère de Burger King, dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la demande de menus économiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les résultats et le contexte)

Restaurant Brands International QSR.TO a légèrement dépassé mercredi les prévisions concernant la croissance trimestrielle globale des ventes à magasins comparables et le bénéfice ajusté, grâce à la demande soutenue enregistrée par sa chaîne Burger King.

Aux États-Unis, les chaînes de restauration rapide ont multiplié les offres à prix abordables pour séduire les consommateurs soucieux de leur budget et confrontés à une hausse du coût de la vie.

Yum Brands YUM.N , la société mère de Taco Bell, a également dépassé les estimations trimestrielles la semaine dernière, grâce à ses offres à prix attractifs .

Le géant de la restauration rapide McDonald's MCD.N publiera ses résultats jeudi.

Restaurant Brands a annoncé une hausse globale de 3,2 % de ses ventes à périmètre constant pour le premier trimestre, alors que les estimations tablaient sur une croissance d'environ 3 %, selon les données compilées par LSEG.

En janvier, la société a lancé un menu double cheeseburger à 4,99 $ en édition limitée, et propose depuis 2024 des offres permanentes telles que des menus à 5 $ et 7 $.

Les ventes comparables de son segment Burger King aux États-Unis ont progressé de 5,8 %, contre une baisse de 1,1 % enregistrée au cours de la même période de trois mois l'année dernière. Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que ce segment affiche une croissance des ventes comparables d'environ 3 %.

"Burger King a été au centre de l'attention des investisseurs américains et la marque a été le point fort du trimestre", a déclaré Logan Reich, analyste chez RBC Capital Markets.

Le bénéfice par action ajusté de Restaurant Brands pour le trimestre clos le 31 mars s'est établi à 86 cents, dépassant les estimations de 82 cents.