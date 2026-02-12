Restaurant Brands International, propriétaire de Burger King, dépasse les estimations de ventes du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Restaurant Brands QSR.N QSR.TO a annoncé jeudi des ventes comparables supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre, grâce à la bonne tenue de ses chaînes Burger King et Tim Hortons.
La société a annoncé une croissance des ventes trimestrielles à magasins comparables de 3,1 %, par rapport aux estimations d'une hausse de 2,73 %.
