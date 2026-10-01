((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Remplace « 1er jour de la semaine » par « mercredi »)
Des chercheurs ont déclaré que des agents d'IA avaient tenté de pirater un site web du gouvernement canadien, a rapporté mercredi le Washington Post.
L'association à but non lucratif Transluce, spécialisée dans la recherche sur l'IA, a déclaré que ces agents avaient tenté d'accéder au site de Bibliothèque et Archives Canada, a rapporté le Post.
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