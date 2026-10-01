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REPUBLIÉ-Selon le Washington Post, des agents d'IA auraient tenté de pirater le site web du gouvernement canadien
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 03:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remplace « 1er jour de la semaine » par « mercredi »)

Des chercheurs ont déclaré que des agents d'IA avaient tenté de pirater un site web du gouvernement canadien, a rapporté mercredi le Washington Post.

L'association à but non lucratif Transluce, spécialisée dans la recherche sur l'IA, a déclaré que ces agents avaient tenté d'accéder au site de Bibliothèque et Archives Canada, a rapporté le Post.

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