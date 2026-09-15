REPUBLIÉ-Le service AWS d'Amazon n'est pas en mesure de rétablir l'accès à Bahreïn et à une zone de données cloud des Émirats arabes unis suite aux dégâts causés par la guerre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* AWS ne parvient pas à rétablir l'accès à la région de Bahreïn, l'une des zones d'hébergement de données des Émirats arabes unis

* Selon AWS, les dégâts subis à Bahreïn ont dépassé ce que les services régionaux d'AWS étaient conçus pour supporter

* La plupart des clients ont repris leurs activités dans d’autres régions

* AWS prévoit de faire le point sur la remise en service aux Émirats arabes unis dans les mois à venir, et sur celle de Bahreïn début 2027

(Ajout de détails tout au long du texte)

par Feras Dalatey

Amazon Web Services ne parvient pas à rétablir l’accès à son infrastructure de cloud computing à Bahreïn ni à l’une des trois zones d’hébergement de données aux Émirats arabes unis, suite aux dégâts subis pendant la guerre avec l’Iran, selon une mise à jour consultée mardi par Reuters.

AWS, la division de cloud computing d'Amazon ( AMZN.O ), a déclaré que les dégâts à Bahreïn touchaient plusieurs "zones de disponibilité", c'est-à-dire des regroupements d'un ou plusieurs centres de données situés dans une même région géographique.

"Les dégâts subis par notre infrastructure ont touché plusieurs zones de disponibilité et ont dépassé ce que nos services régionaux et multi-AZ sont conçus pour supporter", a déclaré AWS dans ce point sur la situation, dont Reuters a été le premier à faire état. AWS a indiqué qu’elle aidait ses clients basés à Bahreïn à rétablir leurs opérations dans d’autres régions.

Aux Émirats arabes unis, AWS a indiqué qu’il était dans l’impossibilité de rétablir l’accès aux ressources et aux données hébergées exclusivement dans une zone de disponibilité, appelée "mec1-az2". L’entreprise continue de travailler à la restauration des ressources dans l’ensemble de la région des Émirats arabes unis et dans les deux autres zones touchées.

Ces perturbations ont débuté en mars à la suite des attaques américaines et israéliennes contre l’Iran, qui ont poussé Téhéran à riposter par des frappes de missiles et de drones contre Israël et les États du Golfe abritant des bases militaires américaines. AWS avait alors déclaré que deux de ses sites aux Émirats arabes unis avaient été directement touchés , tandis qu’une frappe de drone à proximité de l’un de ses sites à Bahreïn avait endommagé physiquement son infrastructure. Les pannes d’AWS avaient alors affecté certaines opérations bancaires, comme l’a rapporté Reuters , citant une source proche du dossier.

Ces attaques ont soulevé des questions quant à la résilience des infrastructures de cloud computing et d’intelligence artificielle en pleine expansion dans le Golfe. Les Émirats arabes unis sont en train de revoir leurs plans concernant un grand projet de centre de données dédié à l’IA à la suite des attaques iraniennes, notamment en envisageant de disperser les installations et d’utiliser des infrastructures souterraines et résistantes aux explosions, a rapporté Reuters la semaine dernière.

Après que la première zone de disponibilité à Bahreïn a été endommagée en mars, AWS a commencé à recommander à ses clients de migrer leurs charges de travail vers d’autres régions, a-t-il indiqué dans sa mise à jour de mardi. La plupart l’ont fait avant que la région de Bahreïn ne devienne indisponible à la suite d’une perturbation touchant une deuxième zone de disponibilité en avril.

AWS a déclaré avoir depuis aidé ses clients à rétablir leurs opérations dans d’autres régions, en utilisant des sauvegardes lorsque celles-ci étaient disponibles ou en mettant en œuvre des solutions alternatives pour atténuer l’impact de l’inaccessibilité des données.

La société a déclaré avoir évalué l’ensemble de l’infrastructure affectée et épuisé toutes les options possibles pour restaurer les données et les ressources qui n’avaient pas été migrées avant que la région de Bahreïn ne devienne indisponible.

AWS a réaffirmé son engagement à soutenir ses clients dans ces deux pays.

Aux Émirats arabes unis, l’entreprise a indiqué qu’elle s’efforçait de remplacer l’infrastructure affectée et qu’elle ferait le point sur la restauration des services dans les mois à venir. Elle a également précisé qu’elle ferait le point à nouveau début 2027 concernant les opérations à Bahreïn.

L’entreprise a indiqué avoir informé les autorités compétentes des deux pays et continuer à collaborer avec elles.